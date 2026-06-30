Tra cứu danh sách thí sinh trúng tuyển Sư phạm, Bách khoa, Khoa học tự nhiên

Nhiều thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào các trường ĐH năm nay ảnh: ngọc dương

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vừa công bố kết quả thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển thẳng ĐH năm 2026. Đây là diện thí sinh được xét tuyển thẳng các ngành trình độ ĐH và ngành giáo dục mầm non trình độ CĐ chính quy năm 2026 theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Thí sinh tra cứu danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển tại: xettuyen.hcmue.edu.vn/ketqua.

Tuy nhiên, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM lưu ý, thí sinh sẽ được công nhận trúng tuyển chính thức khi thỏa các điều kiện sau: Được công nhận tốt nghiệp; Có thực hiện đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT hoặc thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7.

Đối với thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo tiêu chí đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD-ĐT tổ chức, cử tham gia, ngoài các điều kiện trên, phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của chương trình đào tạo được trường công bố sau khi bộ công bố ngưỡng đầu vào các ngành đào tạo giáo viên.

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng đã công bố kết quả xét tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng ĐH chính quy theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT năm 2026.

Theo đó, có 189 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và một số điều kiện đặc thù do Bộ GD-ĐT quy định). Thí sinh có thể tra cứu kết quả tại địa chỉ: https://mybk.hcmut.edu.vn/tuye.../vi/admission-search-result.

Tuy nhiên, Trường ĐH Bách khoa cũng lưu ý các thí sinh được công bố đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT chỉ chính thức trúng tuyển khi thực hiện đăng ký lại nguyện vọng trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Nếu thí sinh không đăng ký lại nguyện vọng trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, kết quả này sẽ không được sử dụng để công nhận trúng tuyển chính thức.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Trước đó, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng công bố thông tin 479 thí sinh đầu tiên đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Thí sinh thực hiện tra cứu tại địa chỉ: https://tuyensinhdh.hcmus.edu.vn/ -> TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2026. Để chính thức trúng tuyển, thí sinh cần đặt nguyện vọng 1 vào trường trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT theo quy định chung.