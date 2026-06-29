Danh sách các thí sinh đầu tiên trúng tuyển Trường ĐH Y dược TP.HCM năm 2026

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay ảnh: ngọc dương

Chiều nay (29.6), Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Y dược TP.HCM công bố danh sách những thí sinh đầu tiên đủ điều kiện trúng tuyển thẳng ĐH hệ chính quy năm 2026.

Theo đó, có 20 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển thẳng vào trường năm nay. Trong đó, 3 thí sinh vào ngành y khoa. Ngành có nhiều thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhất là dược học. Các ngành có 1 thí sinh trúng tuyển gồm: hóa dược, công nghệ dược phẩm.

Danh sách các thí sinh sinh đủ điều kiện trúng tuyển thẳng như sau:

Danh sách trên là các trường hợp đủ điều kiện trúng tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Theo thông báo của Trường ĐH Y dược TP.HCM, để được xét trúng tuyển chính thức, các học sinh trên phải đăng ký xét tuyển đúng nguyện vọng trên hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Năm nay, ngoài xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT, Trường ĐH Y dược TP.HCM sử dụng 1 phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trường không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi tốt nghiệp THPT, THPT quốc gia các năm trước để xét tuyển. Đối với ngành đào tạo sử dụng tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh, thí sinh bắt buộc phải thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh. Trường không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ thành điểm môn này trong tổ hợp môn xét tuyển.