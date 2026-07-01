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Giáo dục

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn công nghệ-nông nghiệp: Cần Thơ có nhiều điểm 10

Bích Thanh
Bích Thanh
Bộ GD-ĐT vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và phổ điểm các môn của kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Bạn đọc xem phổ điểm môn công nghệ-nông nghiệp tại đây với các thông tin về điểm trung bình, thí sinh đạt điểm tuyệt đối, điểm 0...

Bộ GD-ĐT đã công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn công nghệ-nông nghiệp.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn công nghệ-nông nghiệp: - Ảnh 1.

Đồng thời Bộ GD-ĐT cũng đưa ra thống kê các chỉ số cơ bản phổ điểm thi tốt nghiệp của môn công nghệ-nông nghiệp của năm 2025 và năm 2026

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn công nghệ-nông nghiệp: - Ảnh 2.

Bên cạnh đó Bộ GD-ĐT cũng đưa ra các so sánh về phổ điểm môn công nghệ-nông nghiệp trong 2 năm gần nhất.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn công nghệ-nông nghiệp: - Ảnh 3.

Thống kê có 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất và có nhiều thí sinh đạt điểm 10 môn công nghệ-nông nghiệp nhất.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn công nghệ-nông nghiệp: - Ảnh 4.

Bạn đọc có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và các thông tin liên quan đến kỳ thi này TẠI ĐÂY.

 

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