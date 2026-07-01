Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn công nghệ-nông nghiệp: Cần Thơ có nhiều điểm 10

Bộ GD-ĐT đã công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn công nghệ-nông nghiệp.

Đồng thời Bộ GD-ĐT cũng đưa ra thống kê các chỉ số cơ bản phổ điểm thi tốt nghiệp của môn công nghệ-nông nghiệp của năm 2025 và năm 2026

Bên cạnh đó Bộ GD-ĐT cũng đưa ra các so sánh về phổ điểm môn công nghệ-nông nghiệp trong 2 năm gần nhất.

Thống kê có 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất và có nhiều thí sinh đạt điểm 10 môn công nghệ-nông nghiệp nhất.

Bạn đọc có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và các thông tin liên quan đến kỳ thi này TẠI ĐÂY.