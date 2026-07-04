TP.HCM muôn mặt những sắc màu khi đêm về

Ngoài hệ thống đèn chiếu sáng công cộng phải kể đến hệ thống đèn LED luôn sáng rực ở các tòa nhà, cung đường, mặt tiền cơ quan, các chiếc cầu quan trọng nơi đây.
Người dân từ các tỉnh thành xa xôi đến thăm TP.HCM không chỉ trầm trồ trước vẻ đẹp về đêm của thành phố mà còn trân trọng công sức của ngành điện trong thiết kế đầy tính nghệ thuật và gắn liền với lòng tự hào dân tộc.
Mỗi công trình chiếu sáng là tâm huyết của biết bao cán bộ, nhân viên ngành điện thành phố mang tên Bác. Tin rằng mai đây, các địa phương cũng sẽ có được những công trình thắp sáng để lan tỏa tình yêu quê hương đất nước đến mọi người.
220 triệu đồng đang đợi chủ nhân
Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, với tổng giá trị giải thưởng 220 triệu đồng.
Độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, HS-SV, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.
Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).
Thời hạn gửi bài: từ 11.3 - 30.6.2026
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn
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