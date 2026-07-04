TP.HCM muôn mặt những sắc màu khi đêm về

Ngoài hệ thống đèn chiếu sáng công cộng phải kể đến hệ thống đèn LED luôn sáng rực ở các tòa nhà, cung đường, mặt tiền cơ quan, các chiếc cầu quan trọng nơi đây.

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ với trang bị hệ thống chiếu sáng tiên tiến Ảnh: NGUYỄN HỮU NHÂN

Chung cư sáng đèn Ảnh: NGUYỄN HỮU NHÂN

Người dân từ các tỉnh thành xa xôi đến thăm TP.HCM không chỉ trầm trồ trước vẻ đẹp về đêm của thành phố mà còn trân trọng công sức của ngành điện trong thiết kế đầy tính nghệ thuật và gắn liền với lòng tự hào dân tộc.

Đêm cuối tuần trước UBND TP.HCM Ảnh: NGUYỄN HỮU NHÂN

Thắm tươi màu cờ Tổ quốc Ảnh: NGUYỄN HỮU NHÂN

Ánh sáng về đêm ở trung tâm TP.HCM Ảnh: NGUYỄN HỮU NHÂN

Trong mưa, trung tâm thành phố vẫn rực sáng Ảnh: NGUYỄN HỮU NHÂN

Mỗi công trình chiếu sáng là tâm huyết của biết bao cán bộ, nhân viên ngành điện thành phố mang tên Bác. Tin rằng mai đây, các địa phương cũng sẽ có được những công trình thắp sáng để lan tỏa tình yêu quê hương đất nước đến mọi người.