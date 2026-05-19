Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác: Ảnh dự thi

Đã hơn 50 năm trôi qua, từ những ngày còn quen với ánh đèn dầu le lói trong đêm, đất nước mình từng vượt qua khó khăn để "chạm" đến nhịp sống hiện đại hôm nay. Dòng điện âm thầm len lỏi qua từng mái nhà, từng con phố, mang theo ánh sáng làm đổi thay đời sống thường nhật.
Các hoạt động kinh tế đêm bình dị trên vỉa hè thành phố gắn liền với ánh điện - nơi những quán ăn nhỏ, những chiếc xe đẩy, gánh hàng rong vẫn lặng lẽ góp mặt mỗi tối. Đồng thời là lời tri ân gửi đến dòng điện và những con người đứng phía sau, ngày đêm giữ cho nguồn sáng ấy luôn hiện hữu. Nhờ có điện, những góc phố tưởng chừng chìm vào tĩnh lặng lại khẽ “thức”, gắn kết con người qua từng cuộc gặp gỡ, từng nếp mưu sinh quen thuộc.
Ánh điện không chỉ soi rõ những nẻo mưu sinh mà còn tạo thêm cơ hội, nối dài nhịp lao động và góp phần nuôi dưỡng những ước mơ rất đỗi giản dị. Từ một bữa ăn đêm, một quầy hàng nhỏ đến cả một con phố rực sáng, tất cả đều được thắp lên bởi dòng năng lượng âm thầm, để mỗi đêm xuống, thành phố vẫn thức và nhịp sống vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ.
Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, với tổng giá trị giải thưởng 220 triệu đồng.
Độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, HS-SV, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.
Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).
Thời hạn gửi bài: từ 11.3 - 30.6.2026.
