Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác: Ảnh dự thi

Đã hơn 50 năm trôi qua, từ những ngày còn quen với ánh đèn dầu le lói trong đêm, đất nước mình từng vượt qua khó khăn để "chạm" đến nhịp sống hiện đại hôm nay. Dòng điện âm thầm len lỏi qua từng mái nhà, từng con phố, mang theo ánh sáng làm đổi thay đời sống thường nhật.

Quán nước vỉa hè bình dân Ảnh: Trương Bảo Ngân - Phạm Thị Yến Vy

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ rực sáng trong đêm - ánh điện làm nổi bật sắc hoa và giữ cho hoạt động buôn bán tiếp diễn khi thành phố dần vào đêm Ảnh: Trương Bảo Ngân - Phạm Thị Yến Vy

Ánh đèn điện níu chân người qua lại, giữ cho xe bánh mì luôn đỏ lửa Ảnh: Trương Bảo Ngân - Phạm Thị Yến Vy

Ánh điện nhỏ hắt ra từ chiếc xe đẩy, đủ sáng cho một góc đường mưu sinh Ảnh: Trương Bảo Ngân - Phạm Thị Yến Vy

Ánh đèn vàng từ chiếc dù và những dải đèn trang trí trên cây làm bừng lên vẻ thơ mộng của đêm Ảnh: Trương Bảo Ngân - Phạm Thị Yến Vy

Chỉ cần một cây đèn LED đơn giản, sạp trái cây ven đường đã sẵn sàng chờ khách Ảnh: Trương Bảo Ngân - Phạm Thị Yến Vy

Ánh đèn điện rực rỡ đã biến không gian đêm thành nơi buôn bán và sinh hoạt sôi động Ảnh: Trương Bảo Ngân - Phạm Thị Yến Vy

Ánh đèn điện từ xe bò bía hắt sáng cả vỉa hè Ảnh: Trương Bảo Ngân - Phạm Thị Yến Vy

Các hoạt động kinh tế đêm bình dị trên vỉa hè thành phố gắn liền với ánh điện - nơi những quán ăn nhỏ, những chiếc xe đẩy, gánh hàng rong vẫn lặng lẽ góp mặt mỗi tối. Đồng thời là lời tri ân gửi đến dòng điện và những con người đứng phía sau, ngày đêm giữ cho nguồn sáng ấy luôn hiện hữu. Nhờ có điện, những góc phố tưởng chừng chìm vào tĩnh lặng lại khẽ “thức”, gắn kết con người qua từng cuộc gặp gỡ, từng nếp mưu sinh quen thuộc.

Ánh điện không chỉ soi rõ những nẻo mưu sinh mà còn tạo thêm cơ hội, nối dài nhịp lao động và góp phần nuôi dưỡng những ước mơ rất đỗi giản dị. Từ một bữa ăn đêm, một quầy hàng nhỏ đến cả một con phố rực sáng, tất cả đều được thắp lên bởi dòng năng lượng âm thầm, để mỗi đêm xuống, thành phố vẫn thức và nhịp sống vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ.