50 năm, EVNHCMC phát triển vươn tầm cùng đất nước

Năm 2026, EVNHCMC long trọng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026; nay là EVNHCMC). Thương hiệu EVNHCMC ngày nay đã và đang trở nên quen thuộc với nhiều khách hàng trong và ngoài địa bàn TP.HCM về chất lượng nguồn điện, dịch vụ thanh toán và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Thi công lưới điện tại Trạm Củ Chi Ảnh: EVNHCMC

Thông qua website EVNHCMC, tôi được biết những ngày gian khó sau giải phóng, trong bối cảnh cả nước vừa trải qua chiến tranh, hệ thống nguồn và lưới điện lúc đó đã bị xuống cấp trầm trọng, Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM lúc bấy giờ đã rất nỗ lực, bảo đảm nguồn điện cho sản xuất và sinh hoạt.

50 năm, EVNHCMC biết mấy tự hào...

Trải qua gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, EVNHCMC đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển của thành phố mang tên Bác, ngọn cờ đi đầu trong ngầm hóa lưới điện quốc gia. Ngành điện TP.HCM đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận.

Đặc biệt, từ năm 1986 - 1995, EVNHCMC đã thực hiện thành công nhiều chương trình trọng điểm như: đưa lưới điện quốc gia về huyện Cần Giờ; điện khí hóa thí điểm xã Trung Lập Thượng, Củ Chi; Chương trình điện khí hóa nông thôn trên toàn bộ 6 huyện ngoại thành với 100 xã, thị trấn... Qua đó, đưa TP.HCM trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành mục tiêu điện khí hóa, góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực ngoại thành trong thời kỳ đổi mới.

Với nhiều kết quả nổi bật trong ứng dụng khoa học công nghệ, năm 2025, EVNHCMC vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba và đón nhận nhiều giải thưởng cao quý trong nước và quốc tế như: Top 50 doanh nghiệp tiêu biểu TP.HCM được UBND TP.HCM trao tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu có thương hiệu và sản phẩm chủ lực của TP.HCM", giải thưởng Top công nghiệp 4.0 Việt Nam của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Top 10 giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN, Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam, giải thưởng Doanh nghiệp xanh TP.HCM.

Ông Bùi Hải Thành, Phó tổng giám đốc đại diện EVNHCMC nhận chứng nhận Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2025 Ảnh: EVNHCMC

Năm 2022, EVNHCMC đã là một trong 2 doanh nghiệp của Việt Nam đạt Giải thưởng Doanh nghiệp sáng tạo ASEAN với dự án "Phát triển lưới điện thông minh tại EVNHCMC". Năm 2023 và 2024, EVNHCMC đều được nhận Giải thưởng "Dự án lưới điện thông minh của năm" tại tuần lễ Điện lực châu Á - Enlit ASIA, đồng thời được nhận Giải thưởng hạng mục "Tự động hóa trong lưới điện thông minh" của Tạp chí Power Magazine, Mỹ.

Kết quả đáng tự hào đó là kết tinh bao trí lực và công sức lao động của cán bộ, nhân viên, người lao động của EVNHCMC qua các thời kỳ. Đó còn là minh chứng cho sự ổn định, bền vững và phát triển không ngừng của EVNHCMC. Với những bước đi vững chắc, chiến lược bài bản, bản lĩnh vững vàng cộng với nguồn nhân lực vững mạnh, dựa trên nền tảng truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng, EVNHCMC đã khẳng định được vị thế một đơn vị đóng góp rất lớn trong nền kinh tế quốc dân, mang lại hiệu quả thiết thực nhất trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, vững bước tự tin hội nhập.

Giữ vững những giá trị và niềm tin

50 năm là một khoảng thời gian dài để xây dựng và phát triển một ngành điện mà không phải đơn vị nào cũng có được. Tự hào với bề dày lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển của ngành điện TP.HCM, cùng các thế hệ đã ý thức đầy đủ vinh dự và trách nhiệm để phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước.

Trong hành trình 50 năm xây dựng và phát triển, trải qua nhiều thăng trầm, cho đến nay, EVNHCMC có thể tự hào là doanh nghiệp hàng đầu và luôn thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp nguồn điện, an toàn và chất lượng cho hơn 10 triệu người dân TP.HCM. Trong khoảng thời gian ấy, EVNHCMC đã có những bước phát triển không ngừng. Là đơn vị luôn tiên phong cung cấp chất lượng nguồn điện hiệu quả, dịch vụ tốt nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất.

Công đoàn EVNHCMC hỗ trợ cán bộ, nhân viên nước uống vào tháng cao điểm mùa nắng nóng tại Công ty Điện lực Thủ Đức Ảnh: EVNHCMC

Với bề dày truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, bằng ưu thế nổi trội về năng lực kinh doanh dịch vụ ngành điện, cùng với chiến lược đầu tư mở rộng và phát triển toàn diện; quy mô ngày càng lớn mạnh với một đội ngũ lành nghề, hy vọng EVNHCMC sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả cao hơn nữa, cố gắng giữ vững những giá trị ấy, niềm tin ấy đưa ngành điện tự hào thành phố mang tên Bác vươn tầm cùng đất nước.