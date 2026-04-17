50 năm, EVNHCMC phát triển vươn tầm cùng đất nước

Năm 2026, EVNHCMC long trọng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026; nay là EVNHCMC). Thương hiệu EVNHCMC ngày nay đã và đang trở nên quen thuộc với nhiều khách hàng trong và ngoài địa bàn TP.HCM về chất lượng nguồn điện, dịch vụ thanh toán và dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Thông qua website EVNHCMC, tôi được biết những ngày gian khó sau giải phóng, trong bối cảnh cả nước vừa trải qua chiến tranh, hệ thống nguồn và lưới điện lúc đó đã bị xuống cấp trầm trọng, Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM lúc bấy giờ đã rất nỗ lực, bảo đảm nguồn điện cho sản xuất và sinh hoạt.
50 năm, EVNHCMC biết mấy tự hào...
Trải qua gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, EVNHCMC đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển của thành phố mang tên Bác, ngọn cờ đi đầu trong ngầm hóa lưới điện quốc gia. Ngành điện TP.HCM đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận.
Đặc biệt, từ năm 1986 - 1995, EVNHCMC đã thực hiện thành công nhiều chương trình trọng điểm như: đưa lưới điện quốc gia về huyện Cần Giờ; điện khí hóa thí điểm xã Trung Lập Thượng, Củ Chi; Chương trình điện khí hóa nông thôn trên toàn bộ 6 huyện ngoại thành với 100 xã, thị trấn... Qua đó, đưa TP.HCM trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành mục tiêu điện khí hóa, góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực ngoại thành trong thời kỳ đổi mới.
Với nhiều kết quả nổi bật trong ứng dụng khoa học công nghệ, năm 2025, EVNHCMC vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba và đón nhận nhiều giải thưởng cao quý trong nước và quốc tế như: Top 50 doanh nghiệp tiêu biểu TP.HCM được UBND TP.HCM trao tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu có thương hiệu và sản phẩm chủ lực của TP.HCM", giải thưởng Top công nghiệp 4.0 Việt Nam của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Top 10 giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN, Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam, giải thưởng Doanh nghiệp xanh TP.HCM.
Năm 2022, EVNHCMC đã là một trong 2 doanh nghiệp của Việt Nam đạt Giải thưởng Doanh nghiệp sáng tạo ASEAN với dự án "Phát triển lưới điện thông minh tại EVNHCMC". Năm 2023 và 2024, EVNHCMC đều được nhận Giải thưởng "Dự án lưới điện thông minh của năm" tại tuần lễ Điện lực châu Á - Enlit ASIA, đồng thời được nhận Giải thưởng hạng mục "Tự động hóa trong lưới điện thông minh" của Tạp chí Power Magazine, Mỹ.
Kết quả đáng tự hào đó là kết tinh bao trí lực và công sức lao động của cán bộ, nhân viên, người lao động của EVNHCMC qua các thời kỳ. Đó còn là minh chứng cho sự ổn định, bền vững và phát triển không ngừng của EVNHCMC. Với những bước đi vững chắc, chiến lược bài bản, bản lĩnh vững vàng cộng với nguồn nhân lực vững mạnh, dựa trên nền tảng truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng, EVNHCMC đã khẳng định được vị thế một đơn vị đóng góp rất lớn trong nền kinh tế quốc dân, mang lại hiệu quả thiết thực nhất trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, vững bước tự tin hội nhập.
Giữ vững những giá trị và niềm tin
50 năm là một khoảng thời gian dài để xây dựng và phát triển một ngành điện mà không phải đơn vị nào cũng có được. Tự hào với bề dày lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển của ngành điện TP.HCM, cùng các thế hệ đã ý thức đầy đủ vinh dự và trách nhiệm để phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước.
Trong hành trình 50 năm xây dựng và phát triển, trải qua nhiều thăng trầm, cho đến nay, EVNHCMC có thể tự hào là doanh nghiệp hàng đầu và luôn thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp nguồn điện, an toàn và chất lượng cho hơn 10 triệu người dân TP.HCM. Trong khoảng thời gian ấy, EVNHCMC đã có những bước phát triển không ngừng. Là đơn vị luôn tiên phong cung cấp chất lượng nguồn điện hiệu quả, dịch vụ tốt nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất.
Với bề dày truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, bằng ưu thế nổi trội về năng lực kinh doanh dịch vụ ngành điện, cùng với chiến lược đầu tư mở rộng và phát triển toàn diện; quy mô ngày càng lớn mạnh với một đội ngũ lành nghề, hy vọng EVNHCMC sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả cao hơn nữa, cố gắng giữ vững những giá trị ấy, niềm tin ấy đưa ngành điện tự hào thành phố mang tên Bác vươn tầm cùng đất nước.
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác với tổng giải thưởng 220 triệu đồng
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh: Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác.
Cuộc thi nhằm tôn vinh chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành điện tận tụy - bản lĩnh - hiện đại - nhân văn - nghĩa tình.
Tổng giải thưởng là 220 triệu đồng.
Tất cả độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh - sinh viên, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.
Số lượng tác phẩm dự thi: Không hạn chế.
Nội dung dự thi: Tác phẩm dự thi là các bài viết ảnh phản ánh sự đổi thay mạnh mẽ của ngành điện TP.HCM trong suốt 50 năm qua; vai trò cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; các công trình tiêu biểu; cùng những phản ánh chân thực, xúc động về ngành điện.
Các sự kiện, ấn tượng của người dân/khách hàng trước sự thay đổi từng ngày của ngành điện TP.HCM về chất lượng dịch vụ, chất lượng cung ứng, chất lượng nguồn điện. Câu chuyện mà người dân/khách hàng chứng kiến về cấp điện cho phát triển công nghiệp đầu tàu kinh tế của cả nước, cho sự phát triển kinh tế - xã hội; đời sống của người dân tại vùng sâu, vùng khó khăn, nơi đảo xa… được thay đổi nhờ có điện.
Hãng mục bài viết: Cơ cấu giải thưởng 100.000.000 đồng, gồm:
- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 8.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 4 giải ba: 6.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 25 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
Hạng mục ảnh, với các chủ đề:
- Điện lực TP.HCM với đời sống: Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo điện cho sản xuất, sinh hoạt, quốc phòng - an ninh.
- Ngành điện năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp: Hình ảnh cán bộ, công nhân viên trong lao động; phong trào thi đua; công trình đầu tư phát triển lưới điện; dịch vụ khách hàng; hoạt động an sinh xã hội.
- Lưới điện thông minh - chuyển đổi số: SCADA/DMS, điều khiển từ xa, trạm không người trực, AI, đo xa, camera nhiệt…
- Điện hướng tới tương lai xanh: Công nghệ mới, năng lượng sạch, giải pháp giảm phát thải, hiện đại hóa lưới phân phối...
Cơ cấu giải thưởng: 120.000.000 đồng, gồm:
- 1 giải nhất: 20.000.000 đồng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 3 giải ba: 10.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 20 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
50 ảnh được chọn triển lãm (không đọat các giải thưởng) nhận nhuận ảnh 500.000 đồng.
Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).
Thời hạn gửi bài: từ ngày 11.3 - 30.6.2026.
