'Trái tim' năng lượng hiện đại của thành phố mang tên Bác

Nỗ lực thầm lặng của đội ngũ cán bộ, kỹ sư ngành điện
Ngược dòng thời gian về những năm sau 1975, Sài Gòn - TP.HCM khi ấy đối mặt với muôn vàn thách thức. Hệ thống điện lạc hậu, hư hỏng do chiến tranh khiến việc cắt điện luân phiên là chuyện "như cơm bữa". Những người công nhân điện kỳ cựu vẫn còn nhớ như in hình ảnh những đêm trắng thức cùng dòng điện, vá víu từng mét dây, sửa chữa từng trạm biến áp để duy trì ánh sáng cho các bệnh viện, nhà máy.
Khi ấy, điện không chỉ là năng lượng, mà là biểu tượng của sự hồi sinh. Những nỗ lực thầm lặng của đội ngũ cán bộ, kỹ sư ngành điện đã đặt nền móng vững chắc, giúp thành phố vượt qua giai đoạn bao cấp khó khăn để bước vào thời kỳ đổi mới đầy hứa hẹn.
50 năm qua, ngành điện thành phố đã chứng kiến những bước chuyển mình mang tính lịch sử. Từ việc hoàn thành đường dây 500 kV Bắc - Nam giúp giải tỏa cơn khát điện cho miền Nam, đến những dự án ngầm hóa lưới điện quy mô lớn.
Đi dọc các tuyến đường trung tâm TP.HCM như Lê Lợi, Nguyễn Huệ hay khu vực quận 1, quận 3 (cũ) ngày nay, người ta không còn thấy những "mạng nhện" dây điện chằng chịt. Thay vào đó là một không gian đô thị thông thoáng, hiện đại. Việc ngầm hóa không chỉ giúp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện mà còn góp phần quan trọng vào việc cải thiện mỹ quan đô thị, đưa TP.HCM tiệm cận với tiêu chuẩn của các đô thị thông minh trên thế giới.
Khi công nghệ "thắp sáng" tư duy ở EVNHCMC
Bước vào kỷ nguyên 4.0, EVNHCMC đã tạo nên một cuộc cách mạng thực sự trong vận hành và dịch vụ khách hàng. Không còn cảnh công nhân phải trèo trụ đọc chỉ số điện thủ công; thay vào đó là hệ thống đo đếm từ xa (AMI) chính xác đến từng giây.
Việc ứng dụng lưới điện thông minh (Smart Grid) đã giúp thành phố giảm thiểu tối đa thời gian mất điện. Người dân giờ đây có thể thanh toán tiền điện, kiểm tra mức tiêu thụ hằng ngày hay đăng ký dịch vụ chỉ bằng vài cú "chạm" trên điện thoại thông minh. Đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần "lấy khách hàng làm trung tâm" mà ngành điện luôn theo đuổi.
Đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng và những ứng dụng công nghệ hiện đại là hình ảnh của những người thợ điện da sạm nắng, áo đẫm mồ hôi. Dù là trong cái nắng cháy da của mùa khô ở miền Nam hay những đêm mưa bão mịt mù, họ vẫn luôn có mặt kịp thời tại các hiện trường sự cố.
Tôi đã từng chứng kiến những anh thợ điện miệt mài làm việc trên cao giữa trưa nắng để đảm bảo dòng điện cho một khu dân cư được thông suốt. Sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu nghề của họ chính là nguồn năng lượng nội sinh mạnh mẽ nhất, thắp sáng niềm tin trong lòng người dân thành phố suốt nửa thế kỷ qua.
50 năm là một hành trình dài với bao thăng trầm và tự hào. Ngành điện TP.HCM hôm nay không chỉ cung cấp ánh sáng cho mỗi căn nhà, mỗi góc phố mà còn cung cấp nguồn sinh lực cho các khu công nghiệp, các trung tâm công nghệ cao, thúc đẩy kinh tế thành phố không ngừng vươn xa.
Chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với nền tảng của 50 năm bền bỉ, tin rằng dòng điện sẽ mãi là nguồn mạch chảy trôi, thắp sáng một tương lai rạng rỡ cho thành phố thân yêu.
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác với tổng giải thưởng 220 triệu đồng
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh: Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác.
Cuộc thi nhằm tôn vinh chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành điện tận tụy - bản lĩnh - hiện đại - nhân văn - nghĩa tình.
Tổng giải thưởng là 220 triệu đồng.
Tất cả độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh - sinh viên, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.
Số lượng tác phẩm dự thi: Không hạn chế.
Nội dung dự thi: Tác phẩm dự thi là các bài viết ảnh phản ánh sự đổi thay mạnh mẽ của ngành điện TP.HCM trong suốt 50 năm qua; vai trò cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; các công trình tiêu biểu; cùng những phản ánh chân thực, xúc động về ngành điện.
Các sự kiện, ấn tượng của người dân/khách hàng trước sự thay đổi từng ngày của ngành điện TP.HCM về chất lượng dịch vụ, chất lượng cung ứng, chất lượng nguồn điện. Câu chuyện mà người dân/khách hàng chứng kiến về cấp điện cho phát triển công nghiệp đầu tàu kinh tế của cả nước, cho sự phát triển kinh tế - xã hội; đời sống của người dân tại vùng sâu, vùng khó khăn, nơi đảo xa… được thay đổi nhờ có điện.
Hãng mục bài viết: Cơ cấu giải thưởng 100.000.000 đồng, gồm:
- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 8.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 4 giải ba: 6.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 25 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
Hạng mục ảnh, với các chủ đề:
- Điện lực TP.HCM với đời sống: Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo điện cho sản xuất, sinh hoạt, quốc phòng - an ninh.
- Ngành điện năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp: Hình ảnh cán bộ, công nhân viên trong lao động; phong trào thi đua; công trình đầu tư phát triển lưới điện; dịch vụ khách hàng; hoạt động an sinh xã hội.
- Lưới điện thông minh - chuyển đổi số: SCADA/DMS, điều khiển từ xa, trạm không người trực, AI, đo xa, camera nhiệt…
- Điện hướng tới tương lai xanh: Công nghệ mới, năng lượng sạch, giải pháp giảm phát thải, hiện đại hóa lưới phân phối...
Cơ cấu giải thưởng: 120.000.000 đồng, gồm:
- 1 giải nhất: 20.000.000 đồng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 3 giải ba: 10.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 20 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 50 ảnh được chọn triển lãm (không đọat các giải thưởng) nhận nhuận ảnh 500.000 đồng.
Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).
Thời hạn gửi bài: từ ngày 11.3 - 30.6.2026.
