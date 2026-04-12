'Trái tim' năng lượng hiện đại của thành phố mang tên Bác

Nỗ lực thầm lặng của đội ngũ cán bộ, kỹ sư ngành điện

Ngược dòng thời gian về những năm sau 1975, Sài Gòn - TP.HCM khi ấy đối mặt với muôn vàn thách thức. Hệ thống điện lạc hậu, hư hỏng do chiến tranh khiến việc cắt điện luân phiên là chuyện "như cơm bữa". Những người công nhân điện kỳ cựu vẫn còn nhớ như in hình ảnh những đêm trắng thức cùng dòng điện, vá víu từng mét dây, sửa chữa từng trạm biến áp để duy trì ánh sáng cho các bệnh viện, nhà máy.

Thi công cải tạo lưới trung thế ở Thạnh Lộc, quận 12 cũ, TP.HCM vào tháng 12.2013

Ảnh: Trương Trí Hải (PC An Phú Đông)

Khi ấy, điện không chỉ là năng lượng, mà là biểu tượng của sự hồi sinh. Những nỗ lực thầm lặng của đội ngũ cán bộ, kỹ sư ngành điện đã đặt nền móng vững chắc, giúp thành phố vượt qua giai đoạn bao cấp khó khăn để bước vào thời kỳ đổi mới đầy hứa hẹn.

50 năm qua, ngành điện thành phố đã chứng kiến những bước chuyển mình mang tính lịch sử. Từ việc hoàn thành đường dây 500 kV Bắc - Nam giúp giải tỏa cơn khát điện cho miền Nam, đến những dự án ngầm hóa lưới điện quy mô lớn.

Đi dọc các tuyến đường trung tâm TP.HCM như Lê Lợi, Nguyễn Huệ hay khu vực quận 1, quận 3 (cũ) ngày nay, người ta không còn thấy những "mạng nhện" dây điện chằng chịt. Thay vào đó là một không gian đô thị thông thoáng, hiện đại. Việc ngầm hóa không chỉ giúp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện mà còn góp phần quan trọng vào việc cải thiện mỹ quan đô thị, đưa TP.HCM tiệm cận với tiêu chuẩn của các đô thị thông minh trên thế giới.

Công nhân EVNHCMC trong một ca trực Ảnh: EVNHCMC

Khi công nghệ "thắp sáng" tư duy ở EVNHCMC

Bước vào kỷ nguyên 4.0, EVNHCMC đã tạo nên một cuộc cách mạng thực sự trong vận hành và dịch vụ khách hàng. Không còn cảnh công nhân phải trèo trụ đọc chỉ số điện thủ công; thay vào đó là hệ thống đo đếm từ xa (AMI) chính xác đến từng giây.

Việc ứng dụng lưới điện thông minh (Smart Grid) đã giúp thành phố giảm thiểu tối đa thời gian mất điện. Người dân giờ đây có thể thanh toán tiền điện, kiểm tra mức tiêu thụ hằng ngày hay đăng ký dịch vụ chỉ bằng vài cú "chạm" trên điện thoại thông minh. Đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần "lấy khách hàng làm trung tâm" mà ngành điện luôn theo đuổi.

Bước vào kỷ nguyên 4.0, EVNHCMC đã tạo nên một cuộc cách mạng thực sự trong vận hành và dịch vụ khách hàng Ảnh: EVNHCMC

Đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng và những ứng dụng công nghệ hiện đại là hình ảnh của những người thợ điện da sạm nắng, áo đẫm mồ hôi. Dù là trong cái nắng cháy da của mùa khô ở miền Nam hay những đêm mưa bão mịt mù, họ vẫn luôn có mặt kịp thời tại các hiện trường sự cố.

Tôi đã từng chứng kiến những anh thợ điện miệt mài làm việc trên cao giữa trưa nắng để đảm bảo dòng điện cho một khu dân cư được thông suốt. Sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu nghề của họ chính là nguồn năng lượng nội sinh mạnh mẽ nhất, thắp sáng niềm tin trong lòng người dân thành phố suốt nửa thế kỷ qua.

50 năm là một hành trình dài với bao thăng trầm và tự hào. Ngành điện TP.HCM hôm nay không chỉ cung cấp ánh sáng cho mỗi căn nhà, mỗi góc phố mà còn cung cấp nguồn sinh lực cho các khu công nghiệp, các trung tâm công nghệ cao, thúc đẩy kinh tế thành phố không ngừng vươn xa.

Chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với nền tảng của 50 năm bền bỉ, tin rằng dòng điện sẽ mãi là nguồn mạch chảy trôi, thắp sáng một tương lai rạng rỡ cho thành phố thân yêu.