Báo Thanh Niên, EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh, tổng giải thưởng 220 triệu đồng

Sáng 11.3 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) long trọng tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết và ảnh với chủ đề Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, với tổng giá trị giải thưởng 220 triệu đồng cùng nhiều quà tặng hấp dẫn.

Tham dự lễ phát động cuộc thi viết và ảnh có tiến sĩ Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV EVNHCMC - Trưởng ban tổ chức cuộc thi; nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên - đồng Trưởng ban tổ chức; ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc EVNHCMC, cùng các lãnh đạo Báo Thanh Niên: Ủy viên Ban biên tập, Tổng thư ký tòa soạn Đức Trung; Giám đốc Trung tâm dịch vụ Truyền thông Nguyễn Xuân Đức.

Các khách mời giao lưu, gồm: Nhà văn Trầm Hương - Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM; nhà báo, nhà thơ Lê Minh Quốc; nhiếp ảnh gia Nguyễn Công Thành, nhiếp ảnh gia Vũ Hải Sơn; Anh hùng lao động Trương Thái Sơn; ông Thiều Quang Tuấn - Trưởng trạm biến áp 110 kV, đại diện Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam và ông Nguyễn Văn Đệ là khách hàng đang sinh sống tại xã Thạnh An (TP.HCM), dẫn chương trình MC Đức Hùng.

Về phía EVNHCMC còn có ông Trần Khiêm Tuấn - nguyên Phó tổng giám đốc EVNHCMC, Chủ tịch Hội Điện lực TPHCM; các thành viên HĐTV: Bà Đỗ Thị Xuân Chi, ông Nguyễn Minh Tùng và ông Lê Tấn Định; ông Bùi Trung Kiên, ông Nguyễn Thanh Nhã - Phó tổng giám đốc EVNHCMC cùng đại diện các ban, đơn vị trực thuộc.

Tiếp nối thành công từ 3 mùa thi Tiết kiệm điện thành thói quen do EVNHCMC đồng tổ chức cùng Báo Thanh Niên, cuộc thi viết và ảnh năm nay nhằm kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và Phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), nhằm tôn vinh những thành tích trong quá trình xây dựng, phát triển, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về ngành điện luôn tận tụy - bản lĩnh - hiện đại - nhân văn - nghĩa tình.

'Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác' đa dạng về đề tài, mở rộng thành phần tham dự

Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC Phạm Quốc Bảo cho biết: "Năm 2026 EVNHCMC đánh dấu cột mốc rất quan trọng chính là kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển của ngành điện thành phố mang tên Bác, từ ngày 7.8.1976 thành lập Sở Quản lý và Phân phối điện TP.HCM, tiền thân của EVNHCMC hiện nay".

"Trong suốt 50 năm qua, sự lớn mạnh của ngành điện luôn gắn liền với sự phát triển của TP.HCM. Từ một hệ thống điện còn nhiều khó khăn khi tiếp nhận sau ngày đất nước thống nhất, đến hôm nay chúng ta tự hào đang có được một hệ thống lưới điện hiện đại, vận hành an toàn, tin cậy, phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của một siêu đô thị mới, với hơn 14 triệu dân, bao gồm các khu vực vừa hợp nhất từ các tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ", ông Phạm Quốc Bảo chia sẻ.

Chia sẻ tại lễ phát động cuộc thi, nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên bày tỏ niềm vui khi tờ báo được đồng hành với EVNHCMC tổ chức cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác.

Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên Lâm Hiếu Dũng nhấn mạnh: "Điểm độc đáo của cuộc thi năm nay là đa dạng về đề tài và mở rộng tất cả mọi thành phần đều có thể tham dự. Nội dung phong phú, đó có thể là những ấn tượng của mỗi người dân trước đổi thay từng ngày của ngành điện TP.HCM về chất lượng dịch vụ, chất lượng cung ứng, chất lượng nguồn điện; hay những câu chuyện về việc cấp điện cho phát triển công nghiệp đầu tàu kinh tế của cả nước, cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của người dân tại vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo… cùng những hồi ức không phai trong tâm trí của khách hàng".

Tại lễ phát động cuộc thi, các khách mời gồm: nhà văn Trầm Hương - Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM; nhiếp ảnh gia Vũ Hải Sơn (Hội Nhiếp ảnh TP.HCM); Anh hùng lao động Trương Thái Sơn; anh Thiều Quang Tuấn - Trưởng trạm biến áp 110 kV (Công ty TNHH Pouyuen VN) và ông Nguyễn Văn Đệ - một khách hàng của EVNHCMC đang sinh sống tại xã Thạnh An, TP.HCM - đã cùng giao lưu chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề, nhiều kỷ niệm gắn bó với ngành điện thực sự xúc động.

Ban giám khảo các cuộc thi viết và ảnh cũng "bật mí" những kỹ thuật viết và chụp ảnh để dễ dàng "rinh giải thưởng" nhất.

Lan tỏa hình ảnh một EVNHCMC hiện đại, năng động và giàu tính nhân văn Thông qua cuộc thi, ngành điện thành phố sẽ lan tỏa hình ảnh một EVNHCMC năng động, hiện đại và giàu tính nhân văn, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đang đẩy mạnh chuyển đổi số mạnh mẽ trong mọi hoạt động, ngành điện TP.HCM xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến trong quản lý và vận hành hệ thống điện. Điểm đặc biệt nữa của cuộc thi là sự khuyến khích sự tham gia rộng rãi từ các tầng lớp nhân dân, các anh/chị phóng viên, công nhân viên, sinh viên - học sinh, khách hàng của ngành điện, kể cả nhân viên trong ngành… về những câu chuyện hay và hình ảnh đẹp, chân thật về ngành điện TP.HCM suốt 50 năm qua. Từ đó góp phần tiếp tục làm đẹp thêm hình ảnh của ngành điện TP.HCM, lan tỏa vào cộng đồng xã hội. Phó tổng giám đốc EVNHCMC Nguyễn Thanh Nhã