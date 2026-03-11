Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống
Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh:

Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
11/03/2026 06:26 GMT+7

Lúc 9 giờ hôm nay 11.3, tại hội trường Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) diễn ra Lễ phát động cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác do Báo Thanh Niên phối hợp EVNHCMC tổ chức, với tổng giá trị giải thưởng 220 triệu đồng.

Cuộc thi chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và Phân phối Điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026, nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM), nhằm tôn vinh hành trình nửa thế kỷ xây dựng, phát triển của ngành điện thành phố, đồng thời lan tỏa những câu chuyện đẹp về con người và công trình của ngành điện trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình được phát trực tiếp trên nền tảng số của Báo Thanh Niên: thanhnien.vn, các kênh mạng xã hội Facebook, YouTube, TikTok Báo Thanh Niên và fanpage EVNHCMC nhằm lan tỏa thông tin cuộc thi đến đông đảo công chúng. https://www.youtube.com/live/4RKe27vgmAg

Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác cùng EVNHCMC - Ảnh 1.
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác cùng EVNHCMC - Ảnh 2.

Nhà văn Trầm Hương (trái) và Anh hùng lao động Trương Thái Sơn tham dự buổi giao lưu

ẢNH: NVCC - ĐỨC HÙNG

Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác diễn ra từ ngày 11.3 đến hết ngày 30.6.2026 gồm 2 hạng mục: bài viết và ảnh, không giới hạn chủ đề để các tác giả thỏa sức sáng tạo. Đây cũng là dịp để người dân cả nước chia sẻ cảm xúc, kỷ niệm và câu chuyện chân thực về ngành điện TP.HCM.

Thông qua các tác phẩm dự thi, Ban tổ chức mong muốn khắc họa rõ nét hành trình phát triển mạnh mẽ của ngành điện thành phố trong 50 năm qua, từ việc đảm bảo nguồn điện phục vụ đời sống dân sinh, sản xuất đến ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số và xây dựng lưới điện thông minh.

Tại lễ phát động, các khách mời gồm: Nhà văn Trầm Hương - Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM; nhiếp ảnh gia Vũ Hải Sơn (Hội Nhiếp ảnh TP.HCM); Anh hùng lao động Trương Thái Sơn; anh Thiều Quang Tuấn - Trưởng trạm biến áp 110 kV (Công ty TNHH Pouyuen VN) và ông Nguyễn Văn Đệ - một khách hàng của EVNHCMC đang sinh sống tại xã Thạnh An, TP.HCM, sẽ có buổi giao lưu thú vị với chủ đề: "Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác - 50 năm thắp sáng niềm tin".

Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi nhận được sự tham gia của đông đảo người dân, độc giả và những người yêu thích văn chương, nhiếp ảnh trên cả nước, qua đó góp phần lưu lại những dấu ấn đáng tự hào của ngành điện TP.HCM trong hành trình 50 năm đồng hành với sự phát triển của thành phố.

Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác cùng EVNHCMC - Ảnh 3.

