50 năm EVNHCMC, niềm tin luôn được thắp sáng

Đó là những trạm biến áp được xây dựng mới, những tuyến đường dây điện được cải tạo và mở rộng đã giúp hệ thống điện ngày càng ổn định và an toàn hơn. 50 năm EVNHCMC, niềm tin luôn ấy luôn được thắp sáng.

Nguồn điện ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Là trung tâm kinh tế năng động và phát triển bậc nhất của cả nước, EVNHCMC lớn mạnh cùng thành phố đã trải 50 năm hình thành và phát triển để mang đến nguồn điện ổn định, an toàn cho hàng triệu hộ dân và doanh nghiệp. Ánh sáng của dòng điện không chỉ thắp sáng từng con đường, từng ngôi nhà mà còn thắp lên niềm tin, hy vọng và sự phát triển cho cả thành phố, tiến lên hiện đại hóa, công nghiệp hóa cho cả đất nước.

Chung tay thực hiện "Giờ trái đất 2026" ở EVNHCMC Ảnh: EVNHCMC

Nhìn lại chặng đường trước đây, khi điều kiện cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, nhiên liệu thiếu hụt, khó khăn bủa vây nên việc cung cấp điện đôi khi chưa thật sự ổn định. Nhiều người dân vẫn còn nhớ những lúc mất điện bất chợt, lịch cắt điện triền miên khiến việc sinh hoạt bị gián đoạn, cuộc sống gặp không ít bất tiện, sản xuất đình trệ, mọi ngành đều gặp khó khăn.

Ngày nay, khi thành phố ngày càng phát triển với nhiều khu đô thị mới, khu công nghiệp và trung tâm thương mại hiện đại, vai trò của ngành điện càng trở nên quan trọng. Điện năng không chỉ phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày của người dân mà còn là nguồn năng lượng thiết yếu giúp các nhà máy, doanh nghiệp hoạt động liên tục.

Nhờ có nguồn điện ổn định, nhiều doanh nghiệp có thể yên tâm sản xuất, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của thành phố và tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Có thể nói, điện chính là "mạch máu" nuôi dưỡng nền kinh tế hiện đại, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Không chỉ phục vụ cho sản xuất và phát triển kinh tế, điện còn mang lại nhiều thay đổi tích cực trong đời sống của người dân. Dòng điện vận hành mọi thiết bị gia dụng trong mỗi gia đình giúp mọi sinh hoạt thuận tiện hơn. Những con đường được chiếu sáng rực rỡ vào ban đêm giúp người dân đi lại an toàn và thành phố trở nên văn minh, hiện đại hơn.

EVNHCMC ứng dụng công nghệ giúp người dân thuận lợi

Trong những năm gần đây, EVNHCMC ghi dấu ấn mạnh mẽ trong việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Các dịch vụ điện ngày càng được cải tiến nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. Người dân có thể dễ dàng tra cứu thông tin, thanh toán tiền điện hoặc đăng ký các dịch vụ điện thông qua các ứng dụng trực tuyến. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, khách hàng đã có thể thực hiện nhiều thủ tục mà trước đây phải đến trực tiếp cơ quan điện lực. Những thay đổi này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp và hiện đại hóa trong cách phục vụ khách hàng.

Bên cạnh đó, việc áp dụng các công nghệ tiên tiến như công tơ điện tử, hệ thống điều khiển và giám sát từ xa đã giúp ngành điện nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành lưới điện. Nhờ vậy, các sự cố về điện có thể được phát hiện và xử lý nhanh chóng, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Đây chính là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực đổi mới của ngành điện trong thời đại công nghệ.

Gắn biển công trình tại trạm biến áp 110/22 kV Phú Mỹ Hưng Ảnh: EVNHCMC

Phía sau những thành tựu đó là sự cống hiến thầm lặng của toàn thể công nhân viên chức ngành điện. Hình ảnh những công nhân điện lực làm việc giữa trưa nắng gắt hay dưới những cơn mưa lớn để sửa chữa đường dây điện đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân. Khi xảy ra sự cố mất điện, họ luôn có mặt kịp thời để khắc phục và khôi phục nguồn điện nhanh nhất có thể. Công việc của họ không chỉ vất vả mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhưng với tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề, họ vẫn luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ phận hành chính, dịch vụ, kỹ thuật, cung ứng vật tư của ngành điện,… tất cả cùng nhau nỗ lực đi đến mục tiêu chung là phát triển và phục vụ nhân dân bằng dòng điện xanh, sạch, bền vững.

50 năm, chặng đường hình thành và phát triển, đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của thành phố. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay hệ thống điện đã được đầu tư hiện đại, ổn định và ngày càng hoàn thiện. Mỗi công trình điện được xây dựng, mỗi tuyến đường dây được kéo mới đều góp phần mang lại ánh sáng và sự phát triển cho cộng đồng.

Nhân viên Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNHCMC đang tư vấn khách hàng qua số hotline Ảnh: EVNHCMC

Trong tương lai, khi thành phố tiếp tục phát triển mạnh mẽ và nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, ngành điện TP.HCM chắc chắn sẽ tiếp tục đổi mới, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại và nâng cao chất lượng dịch vụ. Với nền tảng vững chắc được xây dựng trong suốt 50 năm qua, ngành điện sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của khách hàng, góp phần xây dựng một siêu đô thị ngày càng văn minh, hiện đại.

Hành trình 50 năm của EVNHCMC là hành trình của sự nỗ lực, sáng tạo và cống hiến không ngừng. Đó chính là niềm tự hào của ngành điện và cũng là niềm tin của người dân đối với một "Hòn ngọc Viễn Đông" ngày càng phát triển bền vững, là một thành phố năng động, nghĩa tình và đáng sống trên thế giới.