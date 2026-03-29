Ngành điện TP.HCM: Nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và thắp sáng niềm tin

Ngày 7.8.1976, Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM được thành lập, nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC). Trong bối cảnh đất nước vừa thống nhất, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, những thế hệ cán bộ, công nhân ngành điện đã bắt tay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Họ chính là những người thắp lên ánh sáng đầu tiên cho sự tái thiết, đảm bảo dòng điện phục vụ đời sống và sản xuất, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.
Văn minh đô thị và vai trò của năng lượng
Nhìn từ dòng sông Sài Gòn - nơi hội tụ nhịp sống sôi động của TP.HCM, những cao ốc hiện đại như Bitexco Tower đến các tổ hợp văn phòng, khách sạn sang trọng những tòa nhà cao tầng rực sáng, những tuyến phố lung linh ánh đèn, hay những chuyến Saigon Waterbus nhẹ nhàng lướt sóng… tất cả đều là minh chứng sống động cho sự phát triển của hệ thống điện đô thị…
Mỗi ánh đèn rực rỡ trên sông Sài Gòn không chỉ là biểu tượng của sự thịnh vượng mà còn là kết tinh của mồ hôi, trí tuệ và sự cống hiến không ngừng nghỉ của nhiều thế hệ cán bộ, công nhân viên EVNHCMC, những người trong ngành điện đang âm thầm giữ cho trái tim điện lực của TP.HCM luôn đập mạnh mẽ.
Ngày nay, dòng sông Sài Gòn vẫn lặng lẽ chảy, phản chiếu những ánh đèn không bao giờ tắt. Đó không chỉ là ánh sáng của thành phố, mà còn là ánh sáng của niềm tin vào một ngành điện luôn tận tụy, sáng tạo và không ngừng vươn xa vì sự phát triển của TP.HCM hôm nay và mai sau.
Không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ hiện đại
Trong hành trình 50 năm, EVNHCMC đã không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ hiện đại, xây dựng lưới điện thông minh, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ khách hàng.
Từ năm 2020 đến nay, EVNHCMC tập trung thực hiện chuyển đổi số, nâng cao chất lượng lưới điện thông minh và đổi mới sáng tạo.
Năm 2022, EVNHCMC là doanh nghiệp đầu tiên hoàn thành chuyển đổi số; các năm 2023 - 2024, liên tiếp đạt các giải thưởng quốc tế về lưới điện thông minh tại hội nghị quốc tế ENLIT ASIA 2023 và Giải thưởng lưới điện thông minh năm 2024 do Tạp chí Power lựa chọn trao thưởng tại Mỹ.
Trải qua nửa thế kỷ, EVNHCMC không chỉ cung cấp nguồn năng lượng, mà còn là "mạch sống" nuôi dưỡng từng nhịp đập kinh tế - xã hội của TP.HCM, trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về hiện đại hóa lưới điện và chuyển đổi số.
Đó chính là nền tảng quan trọng, tạo đà để EVNHCMC tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước, tiếp tục vững bước trên hành trình phát triển bền vững, đồng hành cùng sự phát triển của TP.HCM, hướng tới một đô thị thông minh, xanh và bền vững.
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác với tổng giải thưởng 220 triệu đồng
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh: Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác.
Cuộc thi nhằm tôn vinh chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành điện tận tụy - bản lĩnh - hiện đại - nhân văn - nghĩa tình.
Tổng giải thưởng cuộc thi là 220 triệu đồng.
Tất cả độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh - sinh viên, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.
Số lượng tác phẩm dự thi: Không hạn chế.
Nội dung dự thi: Tác phẩm dự thi là các bài viết ảnh phản ánh sự đổi thay mạnh mẽ của ngành điện TP.HCM trong suốt 50 năm qua; vai trò cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; các công trình tiêu biểu; cùng những phản ánh chân thực, xúc động về ngành điện.
Các sự kiện, ấn tượng của người dân/khách hàng trước sự thay đổi từng ngày của ngành điện TP.HCM về chất lượng dịch vụ, chất lượng cung ứng, chất lượng nguồn điện. Câu chuyện mà người dân/khách hàng chứng kiến về cấp điện cho phát triển công nghiệp đầu tàu kinh tế của cả nước, cho sự phát triển kinh tế - xã hội; đời sống của người dân tại vùng sâu, vùng khó khăn, nơi đảo xa… được thay đổi nhờ có điện.
Hạng mục bài viết: Cơ cấu giải thưởng 100.000.000 đồng, gồm:
- 1 giải Nhất: 10.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 8.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 4 giải ba: 6.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 25 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
Hạng mục ảnh, với các chủ đề:
- Điện lực TP.HCM với đời sống: Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo điện cho sản xuất, sinh hoạt, quốc phòng - an ninh.
- Ngành điện năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp: Hình ảnh cán bộ, công nhân viên trong lao động; phong trào thi đua; công trình đầu tư phát triển lưới điện; dịch vụ khách hàng; hoạt động an sinh xã hội.
- Lưới điện thông minh - chuyển đổi số: SCADA/DMS, điều khiển từ xa, trạm không người trực, AI, đo xa, camera nhiệt…
- Điện hướng tới tương lai xanh: Công nghệ mới, năng lượng sạch, giải pháp giảm phát thải, hiện đại hóa lưới phân phối...
Cơ cấu giải thưởng: 120.000.000 đồng, gồm:
- 1 giải nhất: 20.000.000 đồng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 3 giải ba: 10.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 20 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 50 ảnh được chọn triển lãm (không đọat các giải thưởng) nhận nhuận ảnh 500.000 đồng.
Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).
50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn
Thời hạn gửi bài: từ 11.3 - 30.6.2026.
