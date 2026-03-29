Ngành điện TP.HCM: Nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và thắp sáng niềm tin

Ngày 7.8.1976, Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM được thành lập, nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC). Trong bối cảnh đất nước vừa thống nhất, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, những thế hệ cán bộ, công nhân ngành điện đã bắt tay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Họ chính là những người thắp lên ánh sáng đầu tiên cho sự tái thiết, đảm bảo dòng điện phục vụ đời sống và sản xuất, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Văn minh đô thị và vai trò của năng lượng

Nhìn từ dòng sông Sài Gòn - nơi hội tụ nhịp sống sôi động của TP.HCM, những cao ốc hiện đại như Bitexco Tower đến các tổ hợp văn phòng, khách sạn sang trọng những tòa nhà cao tầng rực sáng, những tuyến phố lung linh ánh đèn, hay những chuyến Saigon Waterbus nhẹ nhàng lướt sóng… tất cả đều là minh chứng sống động cho sự phát triển của hệ thống điện đô thị…

Mỗi ánh đèn rực rỡ trên sông Sài Gòn không chỉ là biểu tượng của sự thịnh vượng mà còn là kết tinh của mồ hôi, trí tuệ và sự cống hiến không ngừng nghỉ của nhiều thế hệ cán bộ, công nhân viên EVNHCMC, những người trong ngành điện đang âm thầm giữ cho trái tim điện lực của TP.HCM luôn đập mạnh mẽ.

Ngày 7.6.2023, khi đó ông Nguyễn Văn Nên là Bí thư Thành ủy TP.HCM đã đến thăm EVNHCMC Ảnh: THANH THIỆN

Ngày nay, dòng sông Sài Gòn vẫn lặng lẽ chảy, phản chiếu những ánh đèn không bao giờ tắt. Đó không chỉ là ánh sáng của thành phố, mà còn là ánh sáng của niềm tin vào một ngành điện luôn tận tụy, sáng tạo và không ngừng vươn xa vì sự phát triển của TP.HCM hôm nay và mai sau.

Không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ hiện đại

Trong hành trình 50 năm, EVNHCMC đã không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ hiện đại, xây dựng lưới điện thông minh, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ khách hàng.

Từ năm 2020 đến nay, EVNHCMC tập trung thực hiện chuyển đổi số, nâng cao chất lượng lưới điện thông minh và đổi mới sáng tạo.

Năm 2022, EVNHCMC là doanh nghiệp đầu tiên hoàn thành chuyển đổi số; các năm 2023 - 2024, liên tiếp đạt các giải thưởng quốc tế về lưới điện thông minh tại hội nghị quốc tế ENLIT ASIA 2023 và Giải thưởng lưới điện thông minh năm 2024 do Tạp chí Power lựa chọn trao thưởng tại Mỹ.

EVNHCMC luôn tập trung thực hiện chuyển đổi số, nâng cao chất lượng lưới điện thông minh và đổi mới sáng tạo Ảnh: THANH THIỆN

Trải qua nửa thế kỷ, EVNHCMC không chỉ cung cấp nguồn năng lượng, mà còn là "mạch sống" nuôi dưỡng từng nhịp đập kinh tế - xã hội của TP.HCM, trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về hiện đại hóa lưới điện và chuyển đổi số.

Đó chính là nền tảng quan trọng, tạo đà để EVNHCMC tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước, tiếp tục vững bước trên hành trình phát triển bền vững, đồng hành cùng sự phát triển của TP.HCM, hướng tới một đô thị thông minh, xanh và bền vững.