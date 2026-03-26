Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác: Ngành điện trong mắt của bạn màu gì?

Điều đặc biệt của hoa kèn hồng là sự chuyển sắc tinh tế. Ban đầu, hoa có màu hồng đậm nhưng khi gần tàn, sắc hồng dần phai nhạt, chuyển sang màu trắng nhẹ nhàng trước khi "cháy hết mình" và rụng xuống đất.

Mùa hoa kèn hồng khoe sắc thắm tại Vũng Tàu Ảnh: Trần Tiên Tiên

Ngành điện của tôi cũng khốc liệt lắm, nhất là ở vùng đất đầy nắng và gió biển. Tuy nhiên, cảnh tượng những cánh hoa rơi, trải dài trên vỉa hè mang lại cho tôi cảm giác như mình vừa bước vào một thước phim lãng mạn và bình yên. Giữa cái nắng vàng đặc trưng của miền biển Vũng Tàu, từng chùm hoa hồng nhạt bung nở, dệt nên một dải lụa mềm mại dọc theo những con đường quen thuộc.

Hoa kèn hồng có hình dáng tương tự hoa chuông với những cánh hoa mỏng manh mang sắc hồng tím nhẹ nhàng. Khi nở, hoa bao phủ cả tán cây, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Những đường dây điện của chúng tôi nằm lặng lẽ giữa hoa, gợi liên tưởng đến người thợ điện âm thầm làm việc để giữ cho dòng điện luôn ổn định.

Giống như những bông hoa tô điểm cho con đường thêm đẹp, người thợ điện cũng âm thầm cống hiến để mang ánh sáng đến cho mọi nhà. Dù công việc vất vả, phải leo cột điện, kéo dây và sửa chữa trong điều kiện khó khăn, họ vẫn kiên trì như những cành cây vươn lên giữa nắng gió. Hình ảnh hoa và đường dây điện đan xen như nhắc ta nhớ đến sự kết hợp giữa vẻ đẹp của thiên nhiên và sự lao động thầm lặng của con người.

Màu kèn hồng dịu dàng nhuộm thắm không gian, như vòng tay vỗ về những tâm hồn mới ghé chân. Cuộc sống mới ở đây không quá hối hả như trong nội đô TP.HCM, cũng chẳng tĩnh lặng đến trầm buồn mà mang nhịp điệu thong thả, khoan thai. Cảm giác lạ lẫm và mọi lo toan bộn bề cuộc sống bỗng chốc được vỗ về, xoa dịu, dường như tan biến hết, để rồi sau những lạ lẫm ấy, ta thấy mình tràn đầy niềm tin vào một khởi đầu bình yên, rạng rỡ tại vùng đất này.

Ngành điện trong mắt của bạn màu gì? Còn trong trái tim tôi, tất cả là một màu hồng đầy hy vọng vào những ngày tháng tươi đẹp của hôm nay và tương lai phía trước, tươi mới như mùa hoa kèn hồng.