Ánh sáng và niềm tin EVNHCMC trong dòng chảy chuyển đổi số

EVNHCMC mang ánh sáng đến từng con hẻm nhỏ

Mỗi buổi chiều, từ cửa sổ trụ sở UBND Phường nơi mình đang công tác, tôi lặng nhìn những dòng người hối hả trở về nhà. Và rồi, khi phố phường dần chìm vào đêm, những ngọn đèn đường đồng loạt bừng sáng, thắp lên một thành phố rực rỡ và đầy sức sống. Ánh sáng ấy không chỉ đơn thuần là điện năng, mà còn là biểu tượng của sự ổn định, phát triển và niềm tin.

Tác phẩm Nào ta cùng kéo Ảnh: Phạm Ngọc Diễm (PC Tân Thuận)

Tôi thấu hiểu rằng đằng sau sự bình yên của mỗi nếp nhà là dòng chảy bền bỉ của ngành điện - "mạch máu" nuôi dưỡng sự phát triển của thành phố mang tên Bác. Bởi lẽ, điện không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Ánh sáng điện đã len lỏi đến từng con hẻm nhỏ, mang lại sự thay đổi rõ rệt trong đời sống người dân.

Đặc biệt, trong các sự kiện chính trị quan trọng như dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngành điện TP.HCM luôn đóng vai trò thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng.

Nửa thế kỷ qua là hành trình của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể EVNHCMC

Đằng sau sự trọn vẹn của những ngày hội lớn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trách nhiệm của toàn ngành điện, trong đó có EVNHCMC. Hình ảnh những người thợ điện, những kỹ sư, công nhân trực chiến 24/7, âm thầm "canh giữ" dòng điện tại các trạm biến áp, các địa điểm trọng yếu để sẵn sàng xử lý sự cố trong mọi điều kiện đã trở thành biểu tượng đẹp về tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy.

EVNHCMC còn là một trong những đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số. Từ việc ghi chỉ số điện thủ công, đến nay đã triển khai đồng bộ các hệ thống hiện đại như đo xa, điều khiển từ xa, trạm biến áp không người trực và đặc biệt là ứng dụng EVNHCMC CSKH thực sự là một bước chuyển mình quan trọng đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Đối với người dân, sự thay đổi này thể hiện rõ nét qua chất lượng dịch vụ. Các giao dịch điện lực hiện nay đều có thể thực hiện trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao tính minh bạch. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số.

Không chỉ dừng lại ở đó, ngành điện TP.HCM còn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, điện mặt trời mái nhà và tiết kiệm điện. Đây là những bước đi thiết thực nhằm bảo vệ môi trường và xây dựng một đô thị xanh.

Người thợ điện TP.HCM tham gia chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng" Ảnh: Huỳnh Tấn Khương

Là một công chức cấp cơ sở, tôi cảm nhận sâu sắc vai trò và sứ mệnh của ngành điện trong việc bảo đảm an ninh năng lượng, đóng góp vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch. Nửa thế kỷ qua là hành trình của sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Từ những khó khăn ban đầu đến những thành tựu hôm nay, EVNHCMC đã khẳng định vị thế là một trong những trụ cột quan trọng của đô thị.

Tôi tin rằng, với bản lĩnh và tinh thần đổi mới, ngành điện TP.HCM sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng một thành phố thông minh, hiện đại và nghĩa tình. Ánh sáng điện lực EVNHCMC sẽ mãi là biểu tượng của niềm tin - niềm tin vào sự phát triển, vào tương lai và vào những giá trị tốt đẹp mà ngành điện đã và đang mang lại cho cộng đồng.

Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác với tổng giải thưởng 220 triệu đồng Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh: Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác. Cuộc thi nhằm tôn vinh chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành điện tận tụy - bản lĩnh - hiện đại - nhân văn - nghĩa tình. Tổng giải thưởng là 220 triệu đồng. Tất cả độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh - sinh viên, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp. Số lượng tác phẩm dự thi: Không hạn chế. Nội dung dự thi: Tác phẩm dự thi là các bài viết ảnh phản ánh sự đổi thay mạnh mẽ của ngành điện TP.HCM trong suốt 50 năm qua; vai trò cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; các công trình tiêu biểu; cùng những phản ánh chân thực, xúc động về ngành điện. Các sự kiện, ấn tượng của người dân/khách hàng trước sự thay đổi từng ngày của ngành điện TP.HCM về chất lượng dịch vụ, chất lượng cung ứng, chất lượng nguồn điện. Câu chuyện mà người dân/khách hàng chứng kiến về cấp điện cho phát triển công nghiệp đầu tàu kinh tế của cả nước, cho sự phát triển kinh tế - xã hội; đời sống của người dân tại vùng sâu, vùng khó khăn, nơi đảo xa… được thay đổi nhờ có điện. Hãng mục bài viết: Cơ cấu giải thưởng 100.000.000 đồng, gồm: 1 giải Nhất: 10.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.

25 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận. Hạng mục ảnh, với các chủ đề: - Điện lực TP.HCM với đời sống: Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo điện cho sản xuất, sinh hoạt, quốc phòng - an ninh. - Ngành điện năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp: Hình ảnh cán bộ, công nhân viên trong lao động; phong trào thi đua; công trình đầu tư phát triển lưới điện; dịch vụ khách hàng; hoạt động an sinh xã hội. - Lưới điện thông minh - chuyển đổi số: SCADA/DMS, điều khiển từ xa, trạm không người trực, AI, đo xa, camera nhiệt… - Điện hướng tới tương lai xanh: Công nghệ mới, năng lượng sạch, giải pháp giảm phát thải, hiện đại hóa lưới phân phối... Cơ cấu giải thưởng: 120.000.000 đồng, gồm: 1 giải nhất: 20.000.000 đồng và giấy chứng nhận.

50 ảnh được chọn triển lãm (không đọat các giải thưởng) nhận nhuận ảnh 500.000 đồng. Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác). 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn Thời hạn gửi bài: từ ngày 11.3 - 30.6.2026. Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn.



