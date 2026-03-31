Ánh sáng từ những tấm lòng thầm lặng ở EVNHCMC

TP.HCM về đêm luôn khiến người ta ngỡ như đang đứng trước một bầu trời khác, nơi hàng triệu ánh đèn trải dài từ những con đường lớn đến từng con hẻm nhỏ. Ánh sáng ấy đã trở thành một phần hiển nhiên của đời sống.
Chỉ cần một cái chạm tay vào công tắc, căn phòng lập tức bừng sáng. Nhưng ít khi chúng ta dừng lại để nghĩ rằng phía sau ánh đèn quen thuộc ấy là cả một hành trình dài của những con người đang âm thầm giữ cho dòng điện không ngừng chảy.
Tôi đọc được thông tin về một chuyến đi của Đoàn Thanh niên ngành điện đến xã đảo Thạnh An, nơi nằm tách biệt giữa vùng biển Cần Giờ (TP.HCM). Con đường ra đảo không dễ dàng, phải qua những chuyến phà, những đoạn sông dài và những cơn gió mang vị mặn của biển. Những người trẻ ở EVNHCMC mang theo những phần quà tết đến với các chiến sĩ biên phòng và những gia đình còn nhiều khó khăn.
Có thể với thành phố phồn hoa, vài chục phần quà không phải điều lớn lao. Nhưng ở nơi xã đảo ấy, món quà mang theo sự ấm áp của đất liền. Hành động nhân văn nhắc người ta rằng phía sau những con sóng xa kia vẫn có một thành phố đang nhớ đến họ. Những cái bắt tay, những nụ cười, những lời chúc tết giản dị, tất cả tạo nên một ngày ấm áp tình người.
Ở EVNHCMC, ánh sáng còn từ chính tâm hồn...
Không chỉ ở đảo xa. Ở một góc khác của thành phố, những người thợ điện trẻ lại tìm đến, chủ trì tổ chức chương trình an sinh xã hội tại Cơ sở bảo trợ xã hội - Mái ấm Từ Tâm, ở P.Bình Hòa, TP.HCM. Tại đây, những đứa trẻ khuyết tật và mồ côi đang lớn lên trong vòng tay của những người chăm sóc tận tụy. Các bạn mang theo nhu yếu phẩm, những món quà nhỏ, và quan trọng hơn cả là ánh sáng.
Hai chiếc đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt trong sân sinh hoạt chung của mái ấm. Khi trời tối, ánh đèn vàng tỏa xuống khoảng sân nhỏ. Những đứa trẻ bắt đầu chạy nhảy, cười đùa, chơi những trò chơi giản dị dưới ánh sáng mới.
Dưới ánh đèn mới lắp ấy, ánh sáng không chỉ xua đi bóng tối của đêm xuống, mà còn thắp lên một góc tuổi thơ giản dị, những trò chơi sẽ kéo dài thêm vài vòng nữa, nơi nụ cười ở lại lâu hơn trước khi các em trở vào phòng ngủ. Đôi khi, một bóng đèn vừa góp phần soi sáng con đường vừa giữ lại một mảnh ấm áp cho những tâm hồn nhỏ bé đang lớn lên giữa vòng tay của cộng đồng.
Sứ mệnh đồng hành cùng cộng đồng
Suốt nhiều năm qua, những hoạt động an sinh xã hội của ngành điện TP.HCM vẫn lặng lẽ diễn ra như thế. Có những con hẻm nghèo được sửa chữa lại hệ thống điện cũ để người dân yên tâm sinh hoạt. Có những tuyến đường được lắp thêm đèn chiếu sáng để trẻ em đi học về buổi tối không còn phải lần mò trong bóng đêm. Có những chương trình học bổng dành cho học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em tiếp tục con đường đến trường.
Nhiều hoạt động thầm lặng được thực hiện bởi chính những đoàn viên trẻ của ngành điện, những kỹ sư, công nhân ban ngày miệt mài bên trạm máy, đường dây và những con số kỹ thuật. Khi rời khỏi ca làm, các bạn trẻ lại mang theo chuyên môn và đôi bàn tay quen việc của mình đến với cộng đồng, sửa lại những đường điện cũ trong con hẻm nhỏ, lắp thêm bóng đèn cho một mái ấm, hay dựng nên một nguồn sáng mới ở nơi còn nhiều thiếu thốn.
Công việc ấy giản dị, lặng lẽ, nhưng trong từng thao tác vẫn ánh lên tinh thần trách nhiệm và tấm lòng nghĩa tình của những người thợ điện thành phố. Có người từng nói rằng điện là thứ năng lượng vô hình. Nhưng với tôi, ngành điện TP.HCM đã làm cho năng lượng ấy trở nên hữu hình bằng những hành động cụ thể và giàu tình người.
Năm mươi năm qua, thành phố đã thay đổi rất nhiều. Những khu công nghiệp mọc lên, những tòa nhà cao tầng vươn mình lên bầu trời, những khu đô thị mới ngày càng hiện đại. Để tất cả những điều ấy vận hành, dòng điện phải luôn ổn định, bền bỉ và an toàn. Nhưng song song với nhiệm vụ bảo đảm nguồn điện cho phát triển kinh tế - xã hội, ngành điện còn mang trong mình một sứ mệnh khác, đồng hành cùng cộng đồng.
Và có lẽ đó chính là điều khiến tôi ấn tượng nhất khi nghĩ về ngành điện thành phố sau nửa thế kỷ phát triển.
Vì thế mà mỗi khi thành phố lên đèn, tôi luôn biết ơn vì phía sau ánh sáng ấy là những con người đang âm thầm làm việc. Họ có thể không xuất hiện trên những bảng quảng cáo hay những trang tin lớn, nhưng chính họ là những người giữ cho thành phố không bao giờ tắt sáng.
Và trong hành trình 50 năm của ngành điện thành phố mang tên Bác, điều đáng tự hào nhất không chỉ là những công trình hiện đại hay những con số phát triển, mà là niềm tin của người dân. Niềm tin rằng ở đâu cần ánh sáng, ở đó sẽ có những người thợ điện lặng lẽ mang ánh sáng đến. Không chỉ từ điện mà còn "thắp lửa" cả tâm hồn....
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác với tổng giải thưởng 220 triệu đồng
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh: Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác.
Cuộc thi nhằm tôn vinh chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành điện tận tụy - bản lĩnh - hiện đại - nhân văn - nghĩa tình.
Tổng giải thưởng cuộc thi là 220 triệu đồng.
Tất cả độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh - sinh viên, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.
Số lượng tác phẩm dự thi: Không hạn chế.
Nội dung dự thi: Tác phẩm dự thi là các bài viết ảnh phản ánh sự đổi thay mạnh mẽ của ngành điện TP.HCM trong suốt 50 năm qua; vai trò cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; các công trình tiêu biểu; cùng những phản ánh chân thực, xúc động về ngành điện.
Các sự kiện, ấn tượng của người dân/khách hàng trước sự thay đổi từng ngày của ngành điện TP.HCM về chất lượng dịch vụ, chất lượng cung ứng, chất lượng nguồn điện. Câu chuyện mà người dân/khách hàng chứng kiến về cấp điện cho phát triển công nghiệp đầu tàu kinh tế của cả nước, cho sự phát triển kinh tế - xã hội; đời sống của người dân tại vùng sâu, vùng khó khăn, nơi đảo xa… được thay đổi nhờ có điện.
Hạng mục bài viết: Cơ cấu giải thưởng 100.000.000 đồng, gồm:
- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 8.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 4 giải ba: 6.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 25 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
Hạng mục ảnh, với các chủ đề:
- Điện lực TP.HCM với đời sống: Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo điện cho sản xuất, sinh hoạt, quốc phòng - an ninh.
- Ngành điện năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp: Hình ảnh cán bộ, công nhân viên trong lao động; phong trào thi đua; công trình đầu tư phát triển lưới điện; dịch vụ khách hàng; hoạt động an sinh xã hội.
- Lưới điện thông minh - chuyển đổi số: SCADA/DMS, điều khiển từ xa, trạm không người trực, AI, đo xa, camera nhiệt…
- Điện hướng tới tương lai xanh: Công nghệ mới, năng lượng sạch, giải pháp giảm phát thải, hiện đại hóa lưới phân phối...
Cơ cấu giải thưởng: 120.000.000 đồng, gồm:
- 1 giải nhất: 20.000.000 đồng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 3 giải ba: 10.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 20 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 50 ảnh được chọn triển lãm (không đọat các giải thưởng) nhận nhuận ảnh 500.000 đồng.
Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).
50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn
Thời hạn gửi bài: từ ngày 11.3 - 30.6.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn.
