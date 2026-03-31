Ánh sáng từ những tấm lòng thầm lặng ở EVNHCMC

TP.HCM về đêm luôn khiến người ta ngỡ như đang đứng trước một bầu trời khác, nơi hàng triệu ánh đèn trải dài từ những con đường lớn đến từng con hẻm nhỏ. Ánh sáng ấy đã trở thành một phần hiển nhiên của đời sống.

Chỉ cần một cái chạm tay vào công tắc, căn phòng lập tức bừng sáng. Nhưng ít khi chúng ta dừng lại để nghĩ rằng phía sau ánh đèn quen thuộc ấy là cả một hành trình dài của những con người đang âm thầm giữ cho dòng điện không ngừng chảy.

Những người thợ điện trẻ tổ chức chương trình an sinh xã hội tại Mái ấm Từ Tâm, P.Bình Hòa, TP.HCM Ảnh: EVNHCMC

Tôi đọc được thông tin về một chuyến đi của Đoàn Thanh niên ngành điện đến xã đảo Thạnh An, nơi nằm tách biệt giữa vùng biển Cần Giờ (TP.HCM). Con đường ra đảo không dễ dàng, phải qua những chuyến phà, những đoạn sông dài và những cơn gió mang vị mặn của biển. Những người trẻ ở EVNHCMC mang theo những phần quà tết đến với các chiến sĩ biên phòng và những gia đình còn nhiều khó khăn.

Có thể với thành phố phồn hoa, vài chục phần quà không phải điều lớn lao. Nhưng ở nơi xã đảo ấy, món quà mang theo sự ấm áp của đất liền. Hành động nhân văn nhắc người ta rằng phía sau những con sóng xa kia vẫn có một thành phố đang nhớ đến họ. Những cái bắt tay, những nụ cười, những lời chúc tết giản dị, tất cả tạo nên một ngày ấm áp tình người.

Ở EVNHCMC, ánh sáng còn từ chính tâm hồn...

Không chỉ ở đảo xa. Ở một góc khác của thành phố, những người thợ điện trẻ lại tìm đến, chủ trì tổ chức chương trình an sinh xã hội tại Cơ sở bảo trợ xã hội - Mái ấm Từ Tâm, ở P.Bình Hòa, TP.HCM. Tại đây, những đứa trẻ khuyết tật và mồ côi đang lớn lên trong vòng tay của những người chăm sóc tận tụy. Các bạn mang theo nhu yếu phẩm, những món quà nhỏ, và quan trọng hơn cả là ánh sáng.

Hai chiếc đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt trong sân sinh hoạt chung của mái ấm. Khi trời tối, ánh đèn vàng tỏa xuống khoảng sân nhỏ. Những đứa trẻ bắt đầu chạy nhảy, cười đùa, chơi những trò chơi giản dị dưới ánh sáng mới.

Dưới ánh đèn mới lắp ấy, ánh sáng không chỉ xua đi bóng tối của đêm xuống, mà còn thắp lên một góc tuổi thơ giản dị, những trò chơi sẽ kéo dài thêm vài vòng nữa, nơi nụ cười ở lại lâu hơn trước khi các em trở vào phòng ngủ. Đôi khi, một bóng đèn vừa góp phần soi sáng con đường vừa giữ lại một mảnh ấm áp cho những tâm hồn nhỏ bé đang lớn lên giữa vòng tay của cộng đồng.

Nhân viên của EVNHCMC với ngày thứ bảy tình nguyện giúp dân Ảnh: EVNHCMC

Sứ mệnh đồng hành cùng cộng đồng

Suốt nhiều năm qua, những hoạt động an sinh xã hội của ngành điện TP.HCM vẫn lặng lẽ diễn ra như thế. Có những con hẻm nghèo được sửa chữa lại hệ thống điện cũ để người dân yên tâm sinh hoạt. Có những tuyến đường được lắp thêm đèn chiếu sáng để trẻ em đi học về buổi tối không còn phải lần mò trong bóng đêm. Có những chương trình học bổng dành cho học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em tiếp tục con đường đến trường.

Nhiều hoạt động thầm lặng được thực hiện bởi chính những đoàn viên trẻ của ngành điện, những kỹ sư, công nhân ban ngày miệt mài bên trạm máy, đường dây và những con số kỹ thuật. Khi rời khỏi ca làm, các bạn trẻ lại mang theo chuyên môn và đôi bàn tay quen việc của mình đến với cộng đồng, sửa lại những đường điện cũ trong con hẻm nhỏ, lắp thêm bóng đèn cho một mái ấm, hay dựng nên một nguồn sáng mới ở nơi còn nhiều thiếu thốn.

Công việc ấy giản dị, lặng lẽ, nhưng trong từng thao tác vẫn ánh lên tinh thần trách nhiệm và tấm lòng nghĩa tình của những người thợ điện thành phố. Có người từng nói rằng điện là thứ năng lượng vô hình. Nhưng với tôi, ngành điện TP.HCM đã làm cho năng lượng ấy trở nên hữu hình bằng những hành động cụ thể và giàu tình người.

Năm mươi năm qua, thành phố đã thay đổi rất nhiều. Những khu công nghiệp mọc lên, những tòa nhà cao tầng vươn mình lên bầu trời, những khu đô thị mới ngày càng hiện đại. Để tất cả những điều ấy vận hành, dòng điện phải luôn ổn định, bền bỉ và an toàn. Nhưng song song với nhiệm vụ bảo đảm nguồn điện cho phát triển kinh tế - xã hội, ngành điện còn mang trong mình một sứ mệnh khác, đồng hành cùng cộng đồng.

Và có lẽ đó chính là điều khiến tôi ấn tượng nhất khi nghĩ về ngành điện thành phố sau nửa thế kỷ phát triển.

Đoàn Thanh niên ngành điện đến với những chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa Ảnh: EVNHCMC

Vì thế mà mỗi khi thành phố lên đèn, tôi luôn biết ơn vì phía sau ánh sáng ấy là những con người đang âm thầm làm việc. Họ có thể không xuất hiện trên những bảng quảng cáo hay những trang tin lớn, nhưng chính họ là những người giữ cho thành phố không bao giờ tắt sáng.

Và trong hành trình 50 năm của ngành điện thành phố mang tên Bác, điều đáng tự hào nhất không chỉ là những công trình hiện đại hay những con số phát triển, mà là niềm tin của người dân. Niềm tin rằng ở đâu cần ánh sáng, ở đó sẽ có những người thợ điện lặng lẽ mang ánh sáng đến. Không chỉ từ điện mà còn "thắp lửa" cả tâm hồn....