Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

'Chuyện bây giờ mới kể...' sau hơn 20 năm gắn bó với ngành điện

Đoàn Hữu Tài (Công ty Điện lực Bến Cát, TP.HCM)
13/05/2026 05:59 GMT+7

50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác (7.8.1976 - 7.8.2026), đánh dấu nửa thập kỷ xây dựng và phát triển. Bản thân tôi luôn tự hào mình đã có mặt trong chặng đường đó của ngành điện trong hơn 20 năm gắn bó.

Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng quê giờ thuộc xã Phú Hòa Đông (TP.HCM). Ký ức về tuổi thơ là được cấp sách đến trường, học bài và làm bài đêm khuya với ánh đèn tròn dây tóc luôn luôn hiện hữu trong tâm trí. Những hôm trời mưa cúp điện, cả nhà 4 anh chị em cùng nhau học bài, viết bài bằng đèn dầu, ai ai cũng mong sớm có điện trở lại để việc học đỡ vất vả hơn.

20 năm đồng hành với ngành điện - Ảnh 1.

Công ty Điện lực Củ Chi - nơi gắn bó nhiều kỷ niệm với tôi những ngày vào nghề

Ảnh: TGCC

Sau khi tốt nghiệp lớp trung cấp phát dẫn điện năm 2000 - 2003, tôi được phân công công tác tại Công ty Điện lực Củ Chi và chính thức là nhân viên của ngành điện từ tháng 7.2003. Đồng hành với sự phát triển của ngành, tôi góp chút công sức nhỏ bé của mình cho quá trình xây dựng và phát triển, khẳng định vai trò của ngành điện cho sự phát triển của kinh tế - xã hội.

"Phép thử mới" tại Công ty Điện lực Bến Cát để trưởng thành hơn

Cùng nhìn lại quá trình công tác điện khí hóa nông thôn tại H.Củ Chi trước khi sáp nhập. Bắt đầu được thực hiện thí điểm từ năm 1986 tại xã Trung Lập Thượng. Sau đó, chương trình được đẩy mạnh trong giai đoạn 1993 - 1994, góp phần hoàn thiện lưới điện cho các xã còn lại. Tất cả lưới điện xây dựng được như hôm nay là công sức, trí tuệ… của biết bao thế hệ cán bộ công nhân viên đã chung tay, chung sức, chung lòng gắn bó, đoàn kết cho sự phát triển của ngành điện.

Những thành tựu của ngành điện trong thời gian qua đã được ghi nhận trên tất cả các phương tiện truyền thông, báo đài… Riêng tôi, "điện" là người bạn luôn đồng hành trong cuộc đời của mình, là chỗ dựa để xây dựng tri thức, phát triển bản thân.

Trong quá trình công tác của mình, tôi đã được trải nghiệm những cảm xúc thực tế qua từng nội dung công việc, thấy được cái "tình" của ngành điện trong tất cả mọi mặt của đời sống tinh thần, vật chất…

20 năm đồng hành với ngành điện - Ảnh 2.

Nhân viên Công ty Điện lực Bến Cát (TP.HCM) trong một ca trực

Ảnh: LÊ CÔNG SƠN

Đến tháng 7.2025, một bước ngoặt mới khi tôi được phân công công tác tại Công ty Điện lực Bến Cát. Rời Công ty Điện lực Củ Chi để đến Công ty Điện lực Bến Cát công tác, hằng ngày tôi phải vượt qua chặng đường hơn 30 km để đến nơi làm việc.

Tôi luôn cho rằng đây là phép thử để mình trưởng thành hơn sau hơn 20 gắn bó với ngành điện ở ngôi nhà Điện lực Củ Chi. Công ty Điện lực Bến Cát sẽ là ngôi nhà tiếp theo tôi gắn bó với tình cảm nhiệt tình, trân quý…

Hòa cùng không khí kỷ niệm "50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác", tôi xin gửi lời tri ân đến tất cả các cô, chú, anh, chị, bạn đồng nghiệp đã luôn giúp đỡ, động viên tôi hoàn thành công việc trong suốt chặng đường công tác của mình. Kính chúc sức khỏe, an lành đến quý cô, chú, anh, chị, bạn đồng nghiệp và đối tác thân thiết của Tổng công ty Điện lực TP.HCM - nơi tôi đang công tác.

Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác với tổng giải thưởng 220 triệu đồng

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh: Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác.

Cuộc thi nhằm tôn vinh chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành điện tận tụy - bản lĩnh - hiện đại - nhân văn - nghĩa tình.

Tổng giải thưởng là 220 triệu đồng.

Tất cả độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh - sinh viên, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.

Số lượng tác phẩm dự thi: Không hạn chế.

Nội dung dự thi: Tác phẩm dự thi là các bài viết ảnh phản ánh sự đổi thay mạnh mẽ của ngành điện TP.HCM trong suốt 50 năm qua; vai trò cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; các công trình tiêu biểu; cùng những phản ánh chân thực, xúc động về ngành điện.

Các sự kiện, ấn tượng của người dân/khách hàng trước sự thay đổi từng ngày của ngành điện TP.HCM về chất lượng dịch vụ, chất lượng cung ứng, chất lượng nguồn điện. Câu chuyện mà người dân/khách hàng chứng kiến về cấp điện cho phát triển công nghiệp đầu tàu kinh tế của cả nước, cho sự phát triển kinh tế - xã hội; đời sống của người dân tại vùng sâu, vùng khó khăn, nơi đảo xa… được thay đổi nhờ có điện.

Hạng mục bài viết: Cơ cấu giải thưởng 100.000.000 đồng, gồm:

  • 1 giải nhất: 10.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
  • 2 giải nhì: 8.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
  • 4 giải ba: 6.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
  • 25 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.

Hạng mục ảnh, với các chủ đề:

- Điện lực TP.HCM với đời sống: Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo điện cho sản xuất, sinh hoạt, quốc phòng - an ninh.

- Ngành điện năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp: Hình ảnh cán bộ, công nhân viên trong lao động; phong trào thi đua; công trình đầu tư phát triển lưới điện; dịch vụ khách hàng; hoạt động an sinh xã hội.

- Lưới điện thông minh - chuyển đổi số: SCADA/DMS, điều khiển từ xa, trạm không người trực, AI, đo xa, camera nhiệt…

- Điện hướng tới tương lai xanh: Công nghệ mới, năng lượng sạch, giải pháp giảm phát thải, hiện đại hóa lưới phân phối...

Cơ cấu giải thưởng: 120.000.000 đồng, gồm:

  • 1 giải nhất: 20.000.000 đồng và giấy chứng nhận.
  • 2 giải nhì: 15.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
  • 3 giải ba: 10.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
  • 20 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
  • 50 ảnh được chọn triển lãm (không đọat các giải thưởng) nhận nhuận ảnh 500.000 đồng.

Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).

Thời hạn gửi bài: từ ngày 11.3 - 30.6.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn.

20 năm đồng hành với ngành điện - Ảnh 3.

50 năm, EVNHCMC phát triển vươn tầm cùng đất nước

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tròn 50 tuổi, khoảng thời gian vừa đủ để chứng minh cho sự tồn tại và phát triển của một trong những tổng công ty hàng đầu ngành điện Việt Nam, ghi dấu ấn qua bao thế hệ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và người lao động.

