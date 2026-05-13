'Chuyện bây giờ mới kể...' sau hơn 20 năm gắn bó với ngành điện

Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng quê giờ thuộc xã Phú Hòa Đông (TP.HCM). Ký ức về tuổi thơ là được cấp sách đến trường, học bài và làm bài đêm khuya với ánh đèn tròn dây tóc luôn luôn hiện hữu trong tâm trí. Những hôm trời mưa cúp điện, cả nhà 4 anh chị em cùng nhau học bài, viết bài bằng đèn dầu, ai ai cũng mong sớm có điện trở lại để việc học đỡ vất vả hơn.

Công ty Điện lực Củ Chi - nơi gắn bó nhiều kỷ niệm với tôi những ngày vào nghề Ảnh: TGCC

Sau khi tốt nghiệp lớp trung cấp phát dẫn điện năm 2000 - 2003, tôi được phân công công tác tại Công ty Điện lực Củ Chi và chính thức là nhân viên của ngành điện từ tháng 7.2003. Đồng hành với sự phát triển của ngành, tôi góp chút công sức nhỏ bé của mình cho quá trình xây dựng và phát triển, khẳng định vai trò của ngành điện cho sự phát triển của kinh tế - xã hội.

"Phép thử mới" tại Công ty Điện lực Bến Cát để trưởng thành hơn

Cùng nhìn lại quá trình công tác điện khí hóa nông thôn tại H.Củ Chi trước khi sáp nhập. Bắt đầu được thực hiện thí điểm từ năm 1986 tại xã Trung Lập Thượng. Sau đó, chương trình được đẩy mạnh trong giai đoạn 1993 - 1994, góp phần hoàn thiện lưới điện cho các xã còn lại. Tất cả lưới điện xây dựng được như hôm nay là công sức, trí tuệ… của biết bao thế hệ cán bộ công nhân viên đã chung tay, chung sức, chung lòng gắn bó, đoàn kết cho sự phát triển của ngành điện.

Những thành tựu của ngành điện trong thời gian qua đã được ghi nhận trên tất cả các phương tiện truyền thông, báo đài… Riêng tôi, "điện" là người bạn luôn đồng hành trong cuộc đời của mình, là chỗ dựa để xây dựng tri thức, phát triển bản thân.

Trong quá trình công tác của mình, tôi đã được trải nghiệm những cảm xúc thực tế qua từng nội dung công việc, thấy được cái "tình" của ngành điện trong tất cả mọi mặt của đời sống tinh thần, vật chất…

Nhân viên Công ty Điện lực Bến Cát (TP.HCM) trong một ca trực Ảnh: LÊ CÔNG SƠN

Đến tháng 7.2025, một bước ngoặt mới khi tôi được phân công công tác tại Công ty Điện lực Bến Cát. Rời Công ty Điện lực Củ Chi để đến Công ty Điện lực Bến Cát công tác, hằng ngày tôi phải vượt qua chặng đường hơn 30 km để đến nơi làm việc.

Tôi luôn cho rằng đây là phép thử để mình trưởng thành hơn sau hơn 20 gắn bó với ngành điện ở ngôi nhà Điện lực Củ Chi. Công ty Điện lực Bến Cát sẽ là ngôi nhà tiếp theo tôi gắn bó với tình cảm nhiệt tình, trân quý…

Hòa cùng không khí kỷ niệm "50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác", tôi xin gửi lời tri ân đến tất cả các cô, chú, anh, chị, bạn đồng nghiệp đã luôn giúp đỡ, động viên tôi hoàn thành công việc trong suốt chặng đường công tác của mình. Kính chúc sức khỏe, an lành đến quý cô, chú, anh, chị, bạn đồng nghiệp và đối tác thân thiết của Tổng công ty Điện lực TP.HCM - nơi tôi đang công tác.