Ảnh dự thi: 'Vượt nắng thắng mưa' trên các công trình

An toàn giao thông trong thi công điện tại Củ Chi (TP.HCM) khi những người thợ điện mỗi người một việc vào vị trí công tác.

Mỗi người một việc (hình chụp vào ngày 23.3.2023) Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Thay thế trạm biến áp 500 kV tại trạm biến áp Củ Chi (TP.HCM)

Gian nan không nản (hình chụp vào ngày 2.9.2000) Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Bảo trì đường dây điện tại đường Nguyễn Văn Tạo, Nhà Bè (TP.HCM).

Vượt nắng thắng mưa trên công trình (hình chụp vào ngày 10.10.2023) Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Đảm bảo cung cấp điện ổn định cho huyện Nhà Bè (cũ) tại đường Nguyễn Văn Tạo, Nhà Bè (TP.HCM).

Anh em đang vào ca (hình chụp vào ngày 10.10.2023) Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Thi công đảm bảo nguồn điện phục vụ cho người dân tại đường bến Bình Đông (TP.HCM) vào ngày cuối năm âm lịch.



Bận rộn (hình chụp vào ngày 15.1.2023) Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Sửa chữa đường dây điện nông thôn tại Hóc Môn (TP.HCM), công việc hằng ngày của những người thợ điện.

Nhịp nhàng (hình chụp vào ngày 16.6.2021) Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Thi công điện nóng tại đường Phạm Hùng (TP.HCM) khi những người thợ điện đang sửa chữa thi công điện nóng.

Nghề không sợ "đụng hàng" (hình chụp vào ngày 12.10.2021) Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG