Ảnh dự thi: 'Vượt nắng thắng mưa' trên các công trình

An toàn giao thông trong thi công điện tại Củ Chi (TP.HCM) khi những người thợ điện mỗi người một việc vào vị trí công tác.
Thay thế trạm biến áp 500 kV tại trạm biến áp Củ Chi (TP.HCM)
Bảo trì đường dây điện tại đường Nguyễn Văn Tạo, Nhà Bè (TP.HCM).
Đảm bảo cung cấp điện ổn định cho huyện Nhà Bè (cũ) tại đường Nguyễn Văn Tạo, Nhà Bè (TP.HCM).
Thi công đảm bảo nguồn điện phục vụ cho người dân tại đường bến Bình Đông (TP.HCM) vào ngày cuối năm âm lịch.
Sửa chữa đường dây điện nông thôn tại Hóc Môn (TP.HCM), công việc hằng ngày của những người thợ điện.
Thi công điện nóng tại đường Phạm Hùng (TP.HCM) khi những người thợ điện đang sửa chữa thi công điện nóng.
220 triệu đồng đang đợi chủ nhân
Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, với tổng giá trị giải thưởng 220 triệu đồng.
Độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, HS-SV, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.
Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).
Thời hạn gửi bài: từ 11.3 - 30.6.2026
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn
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