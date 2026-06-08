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Đời sống
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Ảnh dự thi: 'Vượt nắng thắng mưa' trên các công trình

Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Mạnh Cường
08/06/2026 05:57 GMT+7

Để đảm bảo vận hành lưới điện thông suốt, cung cấp hằng ngày đến người dân TP.HCM, các kỹ sư, công nhân ngành điện thành phố mang tên Bác luôn túc trực trên các công trường. 'Vượt nắng, thắng mưa', các anh luôn quên mình để việc thi công được an toàn và nhanh chóng.

An toàn giao thông trong thi công điện tại Củ Chi (TP.HCM) khi những người thợ điện mỗi người một việc vào vị trí công tác.

Ảnh dự thi: 'Vượt nắng thắng mưa' trên các công trình - Ảnh 1.

Mỗi người một việc (hình chụp vào ngày 23.3.2023)

Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Thay thế trạm biến áp 500 kV tại trạm biến áp Củ Chi (TP.HCM)

Ảnh dự thi: 'Vượt nắng thắng mưa' trên các công trình - Ảnh 2.

Gian nan không nản (hình chụp vào ngày 2.9.2000)

Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Bảo trì đường dây điện tại đường Nguyễn Văn Tạo, Nhà Bè (TP.HCM).

Ảnh dự thi: 'Vượt nắng thắng mưa' trên các công trình - Ảnh 3.

Vượt nắng thắng mưa trên công trình (hình chụp vào ngày 10.10.2023)

Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Đảm bảo cung cấp điện ổn định cho huyện Nhà Bè (cũ) tại đường Nguyễn Văn Tạo, Nhà Bè (TP.HCM).

Ảnh dự thi: 'Vượt nắng thắng mưa' trên các công trình - Ảnh 4.

Anh em đang vào ca (hình chụp vào ngày 10.10.2023)

Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Thi công đảm bảo nguồn điện phục vụ cho người dân tại đường bến Bình Đông (TP.HCM) vào ngày cuối năm âm lịch.

Ảnh dự thi: 'Vượt nắng thắng mưa' trên các công trình - Ảnh 5.

Bận rộn (hình chụp vào ngày 15.1.2023)

Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Sửa chữa đường dây điện nông thôn tại Hóc Môn (TP.HCM), công việc hằng ngày của những người thợ điện.

Ảnh dự thi: 'Vượt nắng thắng mưa' trên các công trình - Ảnh 6.

Nhịp nhàng (hình chụp vào ngày 16.6.2021)

Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Thi công điện nóng tại đường Phạm Hùng (TP.HCM) khi những người thợ điện đang sửa chữa thi công điện nóng.

Ảnh dự thi: 'Vượt nắng thắng mưa' trên các công trình - Ảnh 7.

Nghề không sợ "đụng hàng" (hình chụp vào ngày 12.10.2021)

Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

220 triệu đồng đang đợi chủ nhân

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, với tổng giá trị giải thưởng 220 triệu đồng.

Độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, HS-SV, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.

Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).

Thời hạn gửi bài: từ 11.3 - 30.6.2026

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Ảnh dự thi: 'Vượt nắng thắng mưa' trên các công trình - Ảnh 8.

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