EVNHCMC và ông Phạm Quốc Bảo được biểu dương 'Thành tựu vì Việt Nam số 2026'

Ngày 30.5 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Hội Tự động hóa Việt Nam, Công ty cổ phần Phát triển Báo Sáng tổ chức Lễ biểu dương Thành tựu vì Việt Nam số - Vietnam I4 Impact Awards. Qua đó ghi nhận những thành tựu nổi bật trong chuyển đổi số, phát triển lưới điện thông minh và đổi mới sáng tạo vì sự phát triển môi trường xanh của các đơn vị.

Ông Nguyễn Thanh Nhã - Phó tổng giám đốc EVNHCMC đại diện cho tổng công ty nhận giải thưởng Ảnh: EVNHCMC

Tại lễ biểu dương, EVNHCMC vinh dự được Ban tổ chức vinh danh ở các mục quan trọng: Tác động xã hội và tính bền vững: Công nghệ tạo tác động tích cực; Đổi mới sáng tạo vì phát triển bền vững, môi trường xanh. Riêng ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV được biểu dương ở hạng mục Quản trị và năng lực lãnh đạo: Lãnh đạo sáng tạo và chuyển đổi số.

EVNHCMC chuyển đổi số thành công trên các lĩnh vực

Ở hạng mục Công nghệ tạo tác động tích cực tại Vietnam I4 Impact Awards 2026, EVNHCMC được ghi nhận nhờ nền tảng số phục vụ khách hàng. Thông qua ứng dụng di động, website, tổng đài, cổng dịch vụ công và các kênh trực tuyến tích hợp, các khách hàng có thể tiếp cận các dịch vụ điện mọi lúc, mọi nơi. Nền tảng này giúp số hóa và tự động hóa quy trình tiếp nhận, xử lý yêu cầu; đồng thời hỗ trợ tra cứu chỉ số điện, hóa đơn, thanh toán trực tuyến, theo dõi tiến độ xử lý và đánh giá chất lượng dịch vụ trên môi trường số.

Giờ đây TP.HCM đang vươn mình mạnh mẽ, từng bước định hình là một siêu đô thị với quy mô dân số hơn 14 triệu người, mật độ kinh tế cao và mức độ hội nhập sâu rộng. Trong bối cảnh đó, hệ thống điện không chỉ là hạ tầng hỗ trợ, mà là nền tảng vận hành của toàn bộ đô thị.

Với địa bàn rộng, EVNHCMC đang tiếp nhận và xử lý hàng chục triệu yêu cầu dịch vụ mỗi năm. Trong đó, 100% giao dịch được thực hiện trực tuyến, 81,32% yêu cầu được xử lý tự động và 100% thanh toán không dùng tiền mặt. Ứng dụng EVNHCMC hiện có khoảng 1,9 triệu khách hàng sử dụng, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng tính minh bạch và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực dịch vụ công thiết yếu.

Ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV EVNHCMC (đeo bảng tên trước ngực) tiếp Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và đoàn công tác đến thăm hệ thống lưới điện thông minh tại EVNHCMC sáng 7.6.2023 Ảnh: HƯƠNG THẢO

Ở hạng mục Đổi mới sáng tạo vì phát triển bền vững, môi trường xanh tại Vietnam I4 Impact Awards 2026, EVNHCMC được vinh danh nhờ vào những kết quả nổi bật trong xây dựng và vận hành lưới điện thông minh tại TP.HCM. Tổng công ty đã chuyển mạnh từ phương thức vận hành thủ công sang tự động hóa, điều khiển tập trung và khai thác dữ liệu thời gian thực trên nền tảng các công nghệ hiện đại như SCADA/DMS/OMS, GIS, công tơ điện tử đo xa và hệ thống giám sát từ xa.

Ở hạng mục Quản trị và năng lực lãnh đạo: Lãnh đạo sáng tạo và chuyển đổi số, ông Phạm Quốc Bảo được vinh danh với vai trò dẫn dắt EVNHCMC trong tiến trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp công ích hiện đại. Dưới sự chỉ đạo của tập thể lãnh đạo của tổng công ty và cá nhân ông, EVNHCMC đã từng bước triển khai đồng bộ, thành công chuyển đổi số trên các lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh, dịch vụ khách hàng, đầu tư xây dựng, quản trị nội bộ, viễn thông và công nghệ thông tin.

Các tập thể cùng được vinh danh tại Lễ biểu dương Thành tựu vì Việt Nam số 2026 Ảnh: EVNHCMC

Thúc đẩy sử dụng năng lượng xanh và hiệu quả

Đến nay, EVNHCMC vận hành 2 trung tâm điều khiển, hoàn thành 60/60 trạm biến áp 110 kV không người trực tại khu vực TP.HCM (trước sáp nhập); 100% lưới điện trung thế được vận hành tự động và 100% trạm biến áp phân phối được giám sát từ xa. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện với SAIDI còn 158 phút, SAIFI còn 1,41 lần/năm và tổn thất điện năng giảm còn 2,86%.

Ngoài ra, EVNHCMC đã lắp đặt công tơ điện tử thông minh cho hơn 3,9 triệu khách hàng và hỗ trợ phát triển 22.702 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 1.838,8 MWp, góp phần thúc đẩy sử dụng năng lượng xanh và hiệu quả.

Thời gian qua, việc cung cấp điện cho một siêu đô thị đặt ra những yêu cầu hoàn toàn mới: Không gián đoạn, không rủi ro, có dự phòng lớn và khả năng phục hồi nhanh. Hệ thống điện phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất, phục vụ cho các trung tâm tài chính, công nghệ, y tế, giao thông thông minh - những cấu phần cốt lõi của một đô thị hiện đại đều được tổng công ty thực hiện bài bản, ổn định.

Mục tiêu đến năm 2030, EVNHCMC tập trung xây dựng hệ thống lưới điện thông minh ngang tầm các đô thị tiên tiến trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương với độ tin cậy thuộc nhóm dẫn đầu, mức độ số hóa cao và chất lượng dịch vụ đạt chuẩn quốc tế.