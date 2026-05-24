'Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người nhất'

Nhân viên EVNHCMC mang ánh sáng đến vùng sâu

Chính các anh chị là những người đang mang nguồn ánh sáng' đến với thật nhiều người, bảo đảm an ninh năng lượng cho một thành phố năng động và phát triển từng ngày.

Trong nửa thế kỷ trưởng thành và lớn mạnh, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) bên cạnh sự hiện đại hóa, vươn lên thành một trong những đơn vị điện lực hàng đầu đất nước và khu vực, thì EVNHCMC còn "thắp sáng niềm tin" với những hoàn cảnh bất hạnh, những phận đời thiếu may mắn, cụ già neo đơn, người yếu thế trong xã hội bằng chính sự bền bỉ không ngừng nghỉ, qua nhiều hoạt động xã hội mang yêu thương đến với mọi người.

Nhân viên ngành điện TP.HCM luôn hết mình vì công việc Ảnh: TGCC

Năm 2026 cũng là năm đánh dấu cột mốc 18 năm tuổi trẻ EVNHCMC thực hiện chiến dịch "Xuân sẻ chia" bằng những hành động tình nguyện, thiết thực hướng về cộng đồng. Ngày 25.1.2026, Đoàn thanh niên EVNHCMC còn phối hợp với Đoàn thanh niên đặc khu Côn Đảo tổ chức chương trình trao nhiều suất học bổng với trị giá 1 triệu đồng/người, mang hạnh phúc đến với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giàu ý chí, nghị lực vươn lên trong học tập.

Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7.4.2026) với phương châm "Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại", cán bộ công nhân viên EVNHCMC đã tham gia với tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, lan tỏa lòng nhân ái, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp. Quan trọng hơn, đó là nghĩa cử cao đẹp của những người thợ lặng thầm, muốn mỗi giọt máu mình cho đi sẽ lan tỏa đến nhiều người, cùng chung tay xây dựng xã hội ngày càng nhân văn, tốt đẹp hơn nữa.

Rồi những hoạt động mang ánh sáng đến vùng sâu, vùng khó khăn, đảo xa bằng cách lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời, tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, lắp đặt, bảo trì hệ thống đường điện miễn phí cho những điểm trường khó khăn,… Tất cả những việc đó đều xuất phát từ trái tim yêu thương của những cán bộ, công nhân viên EVNHCMC với mong muốn mang lại lòng nhân ái đến với thật nhiều người.

Sự tận tụy và trách nhiệm của các nhân viên EVNHCMC khi tới nhà người dân tư vấn Ảnh: TGCC

Niềm tin luôn được thắp sáng từ những điều giản dị

Là những người luôn ở phía sau, giữ cho ánh sáng của thành phố mang tên Bác không bao giờ tắt. Bất kể mưa nắng, gió bão, bất kể khi thời tiết cực đoan hay khi dòng điện gặp sự cố bất thường, những "chiến binh áo cam" thầm lặng luôn làm việc hết công suất với tinh thần 100% sức lực.

Họ nỗ lực vì sự phát triển của thành phố thông minh, hiện đại bậc nhất cả nước. Lực lượng cán bộ công nhân viên EVNHCMC luôn thể hiện tinh thần làm việc bằng trách nhiệm, sự tận tụy, lửa nghề cháy mãi trong tim. Dưới tiết trời nắng gắt, những giọt mồ hôi không ngừng chảy trên lưng áo, khuôn mặt đỏ lựng vì cái nắng, cái gió, các anh vẫn say mê làm việc.

Trên những tuyến đường dây, trạm biến áp, các "chiến sĩ áo cam" vẫn lặng lẽ bám trụ, làm việc giữa nắng gắt để giữ cho dòng điện luôn thông suốt, phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân, doanh nghiệp.

Và chỉ cần nhận được nụ cười hài lòng, ánh mắt sẻ chia hay một lời cảm ơn chân thành từ người dân, từ tập thể, những doanh nghiệp, là những người thợ ấy như được tiếp thêm động lực, sức mạnh để cống hiến, sáng tạo và vận dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất vào vận hành lưới điện, cũng như quá trình chăm sóc khách hàng bằng những ứng dụng dễ thao tác, để bất cứ người dân nào từ thành thị tới nông thôn đều dễ dàng thực hiện.

Dưới cái nắng gay gắt của phương Nam càng đượm thêm lửa nghề của những người thợ điện Ảnh: TGCC

Sự năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo của cán bộ nhân viên ngành điện thành phố mang tên Bác còn được thực hiện theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn sử dụng điện an toàn gắn với phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, tại các khu dân cư, nhân viên EVNHCMC còn đến các hộ gia đình để kiểm tra hệ thống điện, tư vấn biện pháp sử dụng điện an toàn, hướng dẫn người dân bảo dưỡng, kiểm tra thiết bị...

Để mỗi ngày "thành phố này đẹp lên quá chừng" và vẻ đẹp ấy cứ được "thắp" lên bằng sự tận tụy, yêu nghề và trách nhiệm của những trái tim yêu thương với một niềm tin giản dị:"Dòng điện sẽ không bao giờ ngừng chảy khi trái tim người thợ điện EVNHCMC vẫn luôn còn đập".