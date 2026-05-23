'Không làm những điều lớn lao, nhưng chúng tôi hiểu rõ trách nhiệm của mình'

Tôi là Nguyễn Long Hùng, công tác tại Công ty Điện lực Đất Đỏ (Tổng công ty Điện lực TP.HCM). Với tôi, công việc không chỉ đơn thuần là xử lý sự cố điện, mà là giữ cho dòng điện luôn ổn định, phục vụ đời sống người dân và hoạt động sản xuất.

Tôi vẫn nhớ một lần tham gia xử lý sự cố trong một đêm mưa lớn. Gió giật mạnh, mưa xối xả, cả khu vực bị mất điện. Khi nhận lệnh, anh em chúng tôi nhanh chóng lên đường.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, việc tiếp cận hiện trường không hề dễ dàng, nhưng tất cả đều xác định rõ nhiệm vụ của mình. Mỗi người một phần việc, phối hợp nhanh chóng và chính xác. Khi dòng điện được khôi phục, ánh sáng bật lên trở lại, cảm giác lúc đó không thể diễn tả bằng lời - chỉ biết rằng mọi nỗ lực đều xứng đáng.

Bên cạnh công tác đảm bảo điện cho các sự kiện văn hóa, chúng tôi còn tham gia trực phục vụ các nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, trong đó có công tác đảm bảo cấp điện cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn đối với đất nước, đòi hỏi hệ thống điện phải được vận hành tuyệt đối an toàn, liên tục, không để xảy ra bất kỳ gián đoạn nào.

Trong những ngày diễn ra bầu cử, anh em chúng tôi được phân công trực tại các điểm trọng yếu, thường xuyên kiểm tra lưới điện, chuẩn bị sẵn sàng các phương án xử lý sự cố. Dù áp lực công việc cao hơn, yêu cầu nghiêm ngặt hơn, nhưng mỗi người đều ý thức rõ trách nhiệm của mình. Bởi phía sau đó không chỉ là dòng điện, mà là sự thành công của một sự kiện chính trị quan trọng, là niềm tin của nhân dân. Khi các điểm bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn, hệ thống điện vận hành ổn định, chúng tôi cảm nhận rõ niềm tự hào của người thợ điện - được góp phần nhỏ bé vào sự thành công chung của đất nước, bằng chính công việc thầm lặng của mình.

Kiểm tra hệ thống điện tại điểm bầu cử của các nhân viên Công ty Điện lực Bến Cát Ảnh: QUỲNH TRÂN

Chúng tôi cũng trực đảm bảo điện cho các sự kiện văn hóa, tiêu biểu như lễ giỗ Anh hùng lực lượng vũ trang, liệt sĩ Võ Thị Sáu lần thứ 74. Trong không khí trang nghiêm, việc duy trì nguồn điện ổn định không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm tự hào khi được góp phần gìn giữ giá trị lịch sử. Tuy nhiên, chính quá trình đó đã giúp mỗi người nâng cao năng lực, thích nghi tốt hơn với yêu cầu ngày càng cao của ngành. Không chỉ vậy, thời gian xử lý sự cố được rút ngắn, thông tin đến khách hàng nhanh chóng và minh bạch hơn.

Điều đó giúp người dân tin tưởng hơn vào ngành điện, và bản thân tôi cũng cảm thấy tự hào khi được góp phần trong sự chuyển mình đó. Đặc biệt, từ khi ngành điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được sáp nhập về Tổng công ty Điện lực TP.HCM, tôi càng nhận thấy rõ sự thay đổi trong công việc.

Quy trình vận hành ngày càng chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ số được triển khai mạnh mẽ, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ khách hàng. Những ngày đầu chuyển đổi, anh em chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn khi phải làm quen với hệ thống mới, cách làm việc mới. Ngành điện TP.HCM đã trải qua 50 năm không ngừng phát triển. Hệ thống điện ngày càng hiện đại, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là con người. Những người thợ điện luôn là lực lượng trực tiếp đảm bảo dòng điện thông suốt dù ngày hay đêm, dù nắng hay mưa.

Nhân viên ngành điện lắp điện năng lượng mặt trời và trồng cây xanh trong khu dân cư Ảnh: EVNHCMC

Chúng tôi không làm những điều lớn lao, nhưng chúng tôi hiểu rõ trách nhiệm của mình. Mỗi lần dòng điện được duy trì ổn định, mỗi lần sự cố được xử lý kịp thời, đó chính là đóng góp thiết thực nhất cho xã hội. Với tôi, được làm việc tại Công ty Điện lực Đất Đỏ là một niềm tự hào. Tự hào vì được góp một phần công sức nhỏ bé vào sự phát triển chung của ngành điện thành phố, và vào cuộc sống bình thường nhưng không thể thiếu của người dân.

50 năm là một dấu mốc đáng nhớ, nhưng cũng là nền tảng cho những bước tiến mới. Trong tương lai, ngành điện sẽ tiếp tục hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của xã hội. Và những người thợ điện như chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục công việc của mình - lặng lẽ, bền bỉ, giữ cho ánh sáng luôn hiện hữu trong từng mái nhà.