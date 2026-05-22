Khúc tráng ca từ bóng tối bước ra ánh sáng

Lịch sử ngành điện TP.HCM không bắt đầu từ sự hoa lệ của những bóng đèn LED hiện đại, mà bắt đầu bằng những bước chân trần và lòng quả cảm của các thế hệ "tiếp quản" trong những năm tháng đầu của năm 1975. Khi ấy, hệ thống điện là một bản vẽ chắp vá, nguồn phát thiếu hụt, thiết bị còn nghèo nàn.
Thành phố những năm đất nước mới thống nhất thường xuyên thiếu điện. Ánh đèn dầu leo lét trong những con ngõ nhỏ không chỉ là sự thiếu thốn về vật chất, mà còn là nỗi trăn trở canh cánh của những người làm nghề. Và những "người gác đèn" thế hệ đầu tiên đã "vượt lên chính mình", giữ cho dòng điện bằng sự sáng tạo không tưởng: sửa chữa những máy móc không có linh kiện thay thế, nối lại những mạch máu năng lượng bằng chính mồ hôi và lòng tự trọng của người thợ điện.
Họ không chỉ sửa điện mà đang nỗ lực hồi sinh nhịp sống cho một đô thị hiện đại.
"Mạch máu" của con tàu đổi mới: Khi điện đi trước mở đường
Khi thành phố bước vào kỷ nguyên đổi mới, những "cơn khát" năng lượng bùng cháy theo tốc độ phát triển của kinh tế. Các khu chế xuất Tân Thuận, Linh Trung,... hình thành, đòi hỏi một nguồn năng lượng khổng lồ và ổn định tuyệt đối. ngành điện thành phố lúc bấy giờ đứng trước một sứ mệnh lịch sử: Điện phải đi trước một bước.
Chiến lược ấy không chỉ là một khẩu hiệu, đó là một cuộc "tổng tiến công" về hạ tầng. Hàng loạt công trình trọng điểm vươn cao, những trạm biến áp sừng sững mọc lên giữa những vùng đất đầm lầy để biến chúng thành khu công nghiệp rực sáng. Từ chỗ phải cắt điện luân phiên, ngành điện đã vươn mình đảm bảo cung ứng cho sự bùng nổ của một "con rồng" kinh tế. Giai đoạn này chính là khúc quanh vĩ đại, biến điện năng từ một tiện ích cơ bản thành "đòn bẩy chiến lược" để TP.HCM giữ vững vị thế đầu tàu cả nước.
Khi "người gác đèn" làm chủ công nghệ
Bước vào thế kỷ 21, chân dung "người gác đèn" đã thay đổi. Họ không còn chỉ là những người thợ leo trụ với túi đồ nghề nặng trĩu trên vai, mà đã trở thành những "kỹ sư số" đầy trí tuệ. TP.HCM tự hào là nơi khởi nguồn của những bước đi tiên phong trong chuyển đổi số ngành điện cả nước.
Lưới điện thông minh: Những trung tâm điều khiển hiện đại cho phép vận hành hệ thống bằng những cú click chuột. Trải nghiệm khách hàng: Mọi dịch vụ được số hóa, minh bạch và tận tâm. Mỗi dòng điện chảy đi giờ đây không chỉ mang năng lượng vật lý, mà còn chở theo những "dòng dữ liệu" thông minh, chứng minh rằng: Ngành điện thành phố không chỉ thắp sáng bằng dầu mỡ, mồ hôi mà còn bằng trí tuệ của thời đại 4.0.
Điều đặc biệt nhất khiến ngành điện TP.HCM trở nên khác biệt chính là chất "nhân văn" đậm đặc trong dòng máu.
Người dân sẽ không bao giờ quên hình ảnh những bóng áo cam ướt đẫm mồ hôi dưới cái nắng như đổ lửa của phương Nam, hay những đôi tay bám chặt vào cột điện giữa cơn giông bão mù trời để nối lại mạch năng lượng. Đặc biệt, trong những ngày tháng thành phố oằn mình chống chọi với đại dịch Covid-19, khi cả thế giới đứng yên, dòng điện vẫn phải chảy. Những người thợ điện đã chọn cách rời xa gia đình, trực chiến 24/7 tại các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly. Họ hiểu rằng: Một bóng đèn sáng trong bệnh viện là một hy vọng sống được thắp lên. Tinh thần "Bản lĩnh - Nhân văn - Nghĩa tình" chính là ngọn lửa sưởi ấm lòng người dân thành phố trong những giai đoạn ngặt nghèo nhất.
Khát vọng tương lai: Ánh sáng của niềm tin và sự bền vững
50 năm - một nửa thế kỷ là một hành trình đủ dài để viết nên những huyền thoại thầm lặng. Từ những ngày điện còn là ước mơ đến khi trở thành hiện thực rực rỡ, ngành điện TP.HCM đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình.
Nhưng đỉnh cao mới luôn ở phía trước. Trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng xanh và Net Zero, EVNHCMC lại tiếp tục sắm vai người dẫn đường, hướng tới một hệ sinh thái năng lượng sạch, bền vững. Mỗi khi màn đêm buông xuống, đứng từ trên cao nhìn xuống thành phố mang tên Bác, chúng ta thấy một dải ngân hà rực rỡ dưới mặt đất. Ánh sáng ấy không tự nhiên mà có. Đó là thành quả đang được thắp lên từ mồ hôi của quá khứ, trí tuệ của hiện tại và khát vọng của tương lai.
50 năm qua và mãi mãi về sau, những "người gác đèn" thầm lặng vẫn sẽ ở đó, canh giữ cho ánh sáng của thành phố chưa bao giờ tắt - vì họ biết rằng, ánh sáng ấy chính là nhịp thở của một Việt Nam đang vươn lên những tầm cao mới.
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác với tổng giải thưởng 220 triệu đồng
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh: Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác.
Cuộc thi nhằm tôn vinh chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành điện tận tụy - bản lĩnh - hiện đại - nhân văn - nghĩa tình.
Tổng giải thưởng là 220 triệu đồng.
Tất cả độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh - sinh viên, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.
Số lượng tác phẩm dự thi: Không hạn chế.
Nội dung dự thi: Tác phẩm dự thi là các bài viết ảnh phản ánh sự đổi thay mạnh mẽ của ngành điện TP.HCM trong suốt 50 năm qua; vai trò cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; các công trình tiêu biểu; cùng những phản ánh chân thực, xúc động về ngành điện.
Các sự kiện, ấn tượng của người dân/khách hàng trước sự thay đổi từng ngày của ngành điện TP.HCM về chất lượng dịch vụ, chất lượng cung ứng, chất lượng nguồn điện. Câu chuyện mà người dân/khách hàng chứng kiến về cấp điện cho phát triển công nghiệp đầu tàu kinh tế của cả nước, cho sự phát triển kinh tế - xã hội; đời sống của người dân tại vùng sâu, vùng khó khăn, nơi đảo xa… được thay đổi nhờ có điện.
Hạng mục bài viết: Cơ cấu giải thưởng 100.000.000 đồng, gồm:
- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 8.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 4 giải ba: 6.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 25 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
Hạng mục ảnh, với các chủ đề:
- Điện lực TP.HCM với đời sống: Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo điện cho sản xuất, sinh hoạt, quốc phòng - an ninh.
- Ngành điện năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp: Hình ảnh cán bộ, công nhân viên trong lao động; phong trào thi đua; công trình đầu tư phát triển lưới điện; dịch vụ khách hàng; hoạt động an sinh xã hội.
- Lưới điện thông minh - chuyển đổi số: SCADA/DMS, điều khiển từ xa, trạm không người trực, AI, đo xa, camera nhiệt…
- Điện hướng tới tương lai xanh: Công nghệ mới, năng lượng sạch, giải pháp giảm phát thải, hiện đại hóa lưới phân phối...
Cơ cấu giải thưởng: 120.000.000 đồng, gồm:
- 1 giải nhất: 20.000.000 đồng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 3 giải ba: 10.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 20 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 50 ảnh được chọn triển lãm (không đọat các giải thưởng) nhận nhuận ảnh 500.000 đồng.
Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).
50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn
Thời hạn gửi bài: từ ngày 11.3 - 30.6.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn.
Bình luận (0)