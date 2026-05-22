Khúc tráng ca từ bóng tối bước ra ánh sáng

Lịch sử ngành điện TP.HCM không bắt đầu từ sự hoa lệ của những bóng đèn LED hiện đại, mà bắt đầu bằng những bước chân trần và lòng quả cảm của các thế hệ "tiếp quản" trong những năm tháng đầu của năm 1975. Khi ấy, hệ thống điện là một bản vẽ chắp vá, nguồn phát thiếu hụt, thiết bị còn nghèo nàn.

Thi công điện thắp sáng cho vùng ngoại thành TP.HCM Ảnh: EVNHCMC

Thành phố những năm đất nước mới thống nhất thường xuyên thiếu điện. Ánh đèn dầu leo lét trong những con ngõ nhỏ không chỉ là sự thiếu thốn về vật chất, mà còn là nỗi trăn trở canh cánh của những người làm nghề. Và những "người gác đèn" thế hệ đầu tiên đã "vượt lên chính mình", giữ cho dòng điện bằng sự sáng tạo không tưởng: sửa chữa những máy móc không có linh kiện thay thế, nối lại những mạch máu năng lượng bằng chính mồ hôi và lòng tự trọng của người thợ điện.

Họ không chỉ sửa điện mà đang nỗ lực hồi sinh nhịp sống cho một đô thị hiện đại.

"Mạch máu" của con tàu đổi mới: Khi điện đi trước mở đường

Khi thành phố bước vào kỷ nguyên đổi mới, những "cơn khát" năng lượng bùng cháy theo tốc độ phát triển của kinh tế. Các khu chế xuất Tân Thuận, Linh Trung,... hình thành, đòi hỏi một nguồn năng lượng khổng lồ và ổn định tuyệt đối. ngành điện thành phố lúc bấy giờ đứng trước một sứ mệnh lịch sử: Điện phải đi trước một bước.

Chiến lược ấy không chỉ là một khẩu hiệu, đó là một cuộc "tổng tiến công" về hạ tầng. Hàng loạt công trình trọng điểm vươn cao, những trạm biến áp sừng sững mọc lên giữa những vùng đất đầm lầy để biến chúng thành khu công nghiệp rực sáng. Từ chỗ phải cắt điện luân phiên, ngành điện đã vươn mình đảm bảo cung ứng cho sự bùng nổ của một "con rồng" kinh tế. Giai đoạn này chính là khúc quanh vĩ đại, biến điện năng từ một tiện ích cơ bản thành "đòn bẩy chiến lược" để TP.HCM giữ vững vị thế đầu tàu cả nước.

TP.HCM rực sáng trong ánh điện về đêm qua cửa sổ máy bay Ảnh: TGCC

Khi "người gác đèn" làm chủ công nghệ

Bước vào thế kỷ 21, chân dung "người gác đèn" đã thay đổi. Họ không còn chỉ là những người thợ leo trụ với túi đồ nghề nặng trĩu trên vai, mà đã trở thành những "kỹ sư số" đầy trí tuệ. TP.HCM tự hào là nơi khởi nguồn của những bước đi tiên phong trong chuyển đổi số ngành điện cả nước.

Lưới điện thông minh: Những trung tâm điều khiển hiện đại cho phép vận hành hệ thống bằng những cú click chuột. Trải nghiệm khách hàng: Mọi dịch vụ được số hóa, minh bạch và tận tâm. Mỗi dòng điện chảy đi giờ đây không chỉ mang năng lượng vật lý, mà còn chở theo những "dòng dữ liệu" thông minh, chứng minh rằng: Ngành điện thành phố không chỉ thắp sáng bằng dầu mỡ, mồ hôi mà còn bằng trí tuệ của thời đại 4.0.

Điều đặc biệt nhất khiến ngành điện TP.HCM trở nên khác biệt chính là chất "nhân văn" đậm đặc trong dòng máu.

Người dân sẽ không bao giờ quên hình ảnh những bóng áo cam ướt đẫm mồ hôi dưới cái nắng như đổ lửa của phương Nam, hay những đôi tay bám chặt vào cột điện giữa cơn giông bão mù trời để nối lại mạch năng lượng. Đặc biệt, trong những ngày tháng thành phố oằn mình chống chọi với đại dịch Covid-19, khi cả thế giới đứng yên, dòng điện vẫn phải chảy. Những người thợ điện đã chọn cách rời xa gia đình, trực chiến 24/7 tại các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly. Họ hiểu rằng: Một bóng đèn sáng trong bệnh viện là một hy vọng sống được thắp lên. Tinh thần "Bản lĩnh - Nhân văn - Nghĩa tình" chính là ngọn lửa sưởi ấm lòng người dân thành phố trong những giai đoạn ngặt nghèo nhất.

50 năm - một hành trình dài của những con người ngành điện thầm lặng Ảnh: EVNHCMC

Khát vọng tương lai: Ánh sáng của niềm tin và sự bền vững

50 năm - một nửa thế kỷ là một hành trình đủ dài để viết nên những huyền thoại thầm lặng. Từ những ngày điện còn là ước mơ đến khi trở thành hiện thực rực rỡ, ngành điện TP.HCM đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình.

Nhưng đỉnh cao mới luôn ở phía trước. Trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng xanh và Net Zero, EVNHCMC lại tiếp tục sắm vai người dẫn đường, hướng tới một hệ sinh thái năng lượng sạch, bền vững. Mỗi khi màn đêm buông xuống, đứng từ trên cao nhìn xuống thành phố mang tên Bác, chúng ta thấy một dải ngân hà rực rỡ dưới mặt đất. Ánh sáng ấy không tự nhiên mà có. Đó là thành quả đang được thắp lên từ mồ hôi của quá khứ, trí tuệ của hiện tại và khát vọng của tương lai.

50 năm qua và mãi mãi về sau, những "người gác đèn" thầm lặng vẫn sẽ ở đó, canh giữ cho ánh sáng của thành phố chưa bao giờ tắt - vì họ biết rằng, ánh sáng ấy chính là nhịp thở của một Việt Nam đang vươn lên những tầm cao mới.