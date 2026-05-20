Biết ơn dòng điện đã xua tan cái nắng nóng gay gắt

Nắng nóng đầu hè

TP.HCM những ngày tháng 4.2026, mặt trời giống như hòn than đỏ rực và bên dưới nó là hàng triệu người dân thành phố phải chống chọi với cái nóng cháy da thịt ngay những tháng đầu hè. Nhựa đường hầm hập, không khí đặc quánh sự ngột ngạt, sinh kế của nhiều người cũng cùng cực theo mùa nắng nóng.

Và khi con số sản lượng điện tiêu thụ chạm đỉnh 191 triệu kWh, thành phố giống như một người bệnh đang sốt cao, thì dòng điện lúc này chính là mạch máu giữ cho nhịp đập đô thị không bị ngưng trệ.

Khi con số sản lượng điện tiêu thụ chạm đỉnh giống như một người bệnh đang sốt cao Ảnh: TGCC

Trong cơn "sang chấn" của thời tiết cực đoan, tôi không ít lần bắt gặp những bóng áo cam rực lên dưới nắng gắt. Lúc thì họ vắt vẻo trên những đường dây điện chằng chịt trong nội đô, lúc họ hối hả dưới tiết trời đổ lửa để "cấp cứu" cho một sự cố điện tại nơi nào đó.

Có một sự thật hiển nhiên nhưng ít ai để ý: Những con người "áo cam" ấy cũng hít thở bầu không khí nắng nóng ngột ngạt như chúng ta, họ cũng có gia đình, người thân đang ngày ngày lo lắng cho sức khỏe của họ khi phải làm việc trong tiết trời mùa nắng.

Nhưng thay vì tìm mọi cách để trốn nắng nóng như nhiều người, họ buộc phải lao ra ngoài để giữ vững dòng điện, giúp cộng đồng dễ chịu hơn mùa nóng.

Cám ơn những con người canh giữ nguồn năng lượng ổn định cho đô thị

Cái tâm thế luôn sẵn sàng vì dòng điện cho cộng đồng của ngành điện TP.HCM nói riêng không nằm ở những khẩu hiệu hoa mỹ, mà nằm ở những quyết định đầy bản lĩnh và nhân văn của tập thể những con người này. Tôi đã lặng người khi nhìn thấy những người thợ điện giữa cái nắng cháy da thịt, họ treo mình trên cao, đối mặt với hiểm nguy, cực nhọc, nhằm đảm bảo thành phố không mất điện trong mùa nắng nóng.

Trong cơn "sang chấn" của thời tiết cực đoan, tôi không ít lần bắt gặp những bóng áo cam rực lên dưới nắng gắt Ảnh: evnhcmc

Họ chấp nhận "chịu nhiệt" phần mình để hàng triệu chiếc máy lạnh trong bệnh viện, trường học và những căn nhà to, nhỏ khắp nơi vẫn có thể thổi ra cơn gió mát lành, góp phần giải tỏa áp lực cho hàng triệu con người mùa hạn khắc nghiệt. Đó không chỉ là vấn đề kỹ thuật hay việc phải làm, mà tôi không quá lời để nói, đó là sự hy sinh được chuyên nghiệp hóa.

Nhưng sự chung tay của những con người ngành điện lực ấy còn mang một giá trị thêm nữa: Sự thấu hiểu. Tại các trung tâm điều độ, những ánh mắt thức trắng đêm dõi theo biểu đồ phụ tải không chỉ để quản lý những con số khô khan hay dự báo sự cố. Họ đang quản trị, nối dài dòng điện thông suốt của xã hội.

Việc ngành điện kiên trì vận động doanh nghiệp dịch chuyển giờ sản xuất, hay kiên nhẫn hướng dẫn từng hộ dân cách tiết kiệm điện, chính là một cuộc đối thoại đầy chủ động của sự thấu hiểu và chia sẻ. Những con người điện lực ấy không chỉ làm việc trên cao, họ còn bước vào nhiều cửa nhà, họ luôn có mặt trên các nền tảng mạng đang thu hút cộng đồng, để hướng dẫn nhiều người cách giúp nhau vượt qua những khó khăn dưới tiết trời cực đoan. Họ không giáo điều; họ chia sẻ kiến thức như những người thân trong gia đình, nhắc nhau cách dùng quạt, chỉnh nhiệt độ máy lạnh, cách thức dùng điện an toàn và tiết kiệm để tất cả cùng nhau vượt qua cơn "bão nhiệt".

Nhìn rộng ra suốt hành trình nửa thế kỷ, ngành điện TP.HCM không chỉ xây dựng được một hệ thống mạng lưới điện hoàn chỉnh, thông suốt, mà thực tế họ đang xây dựng và vận hành một hệ thống niềm tin vững vàng - nơi mỗi dòng điện chạy đi thay cho một lời cam kết luôn song hành cùng nhịp sống của thành phố mang tên Bác.

Khi dòng điện thông suốt giữa mùa nóng, đó không chỉ là thành tựu của công nghệ tự động hóa hay những điều gì khác. Đó là hành trình bền bỉ của một lời cam kết thầm lặng nhưng vững vàng của ngành điện lực TP.HCM nói riêng: Ưu tiên cho dân, thấu hiểu cho cộng đồng.

Lắp đặt hệ thống đèn tiết kiệm điện và trồng cây xanh của đoàn viên - thanh niên EVNHCMC Ảnh: evnhcmc

Khi cái nắng gay gắt dịu lại, "hòn than" mặt trời chìm dần, thành phố lên đèn cũng là lúc những con người ngành điện quay về với tổ ấm của mình. Họ trở về nhà, gương mặt dẫu sạm đi vì nắng gió, nhưng tôi tin, trong ánh mắt, nụ cười của họ là sự thanh thản của những người vừa hoàn thành công tác "giữ nhịp thở" cho thành phố. Tôi gọi họ là những người canh giữ nguồn năng lượng - mạch sống cho đô thị. Tôi và nhiều người luôn biết ơn họ.

Giữa một đô thị hiện đại và đầy áp lực như TP.HCM, dòng điện phải bền bỉ đôi khi bị coi là điều hiển nhiên. Nhưng trong những ngày nắng cháy da này, ta mới nhận ra rằng: Phía sau sự hiển nhiên ấy là vô số áp lực không nhiều người thấy của tập thể những con người ngành điện thành phố, nhằm giữ cho dòng điện thông suốt. Họ, những con người sẵn sàng nhận phần nóng về mình để giữ vững sự mát lành cho cộng đồng.

Sau nửa thế kỷ, ngành điện TP.HCM không chỉ là đơn vị cung ứng năng lượng, mà đã thực sự trở thành một phần quan trọng cũng như một biểu tượng của tinh thần "nghĩa tình" giữa lòng thành phố mang tên Bác.