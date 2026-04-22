Ngành điện TP.HCM nửa thế kỷ 'khúc hoan ca' tự hào

Vào mùa nắng nóng nhiều khu vực ở TP.HCM, không chỉ có ngoại ô mà ngay nội thành buổi tối giờ cao điểm điện áp không ổn định, nhiều người thấy điện sáng "chập chờn", rồi việc cắt điện luân phiên theo khu vực hằng tuần, hay đột xuất cũng diễn ra thường xuyên.

Lúc bấy giờ, tôi thường về thăm gia đình trong một con hẻm ở P.3, Q.3 (nay là P.Bàn Cờ). Có lần đúng vào lịch cắt điện trùng hợp gần ngày rằm nên hầu hết các gia đình huy động bàn nhỏ, ghế xếp, quạt tay ra bên ngoài chỉ để chiếc đèn dầu hay cây nến đủ ánh sáng le lói trong nhà.

Dinh Thống Nhất TP.HCM ngày nay Ảnh: QUỲNH TRÂN

Con hẻm như nhộn nhịp để hòa cùng tiếng quạt tay phành phạch từ nhiều người, cũng có lời "khen" thật thú vị hôm nay người thành phố… được giải khát, uống trà, dưới ánh trăng bàn bạc đủ soi rõ khuôn mặt từng người, chỉ có thiếu bờ ao, ruộng lúa, lũy tre, đường làng, trăng thì thanh - gió thì mát… nhờ quạt tay hết công suất. Tất cả giờ đây chỉ còn là hoài niệm.

Nhiều thành tựu đan xen những thách thức mới

Cùng với thiếu điện, hệ thống truyền tải, hay lưới điện đã cũ kỹ và cũng chưa bao phủ khắp các địa bàn… Không được đầy đủ, an toàn, thuận tiện như ngày nay, chỉ riêng thắp sáng một số khu vực nhất là vùng ven thuộc thành phố đã khó. Còn khu vực nội ô hay ngay cả trung tâm thành phố cũng khiêm tốn đủ để "thành phố lên đèn" về đêm, không có những không gian ánh sáng chung hay pano trang trí, tiểu cảnh thu nhỏ với chiếu sáng bắt mắt, nói gì là những buổi đại tiệc ánh sáng.

Tôi để ý gần đây trên không gian rộng lớn của mạng xã hội nhiều người đi metro chụp hình, quay camera cảnh thành phố về đêm… các ga trung tâm thành phố, các cung đường nhất là khi đoàn tàu qua cầu Sài gòn theo cả hai hướng đi và về không ít người tấm tắc rằng TP.HCM ơi… đẹp, sắc màu, thấp thoáng hiện đại. Ôi, xa rồi một Sài Gòn của ngày xưa hay trong cõi nhớ…

Một giai đoạn được xem khởi đầu đầy khó khăn, thiếu thốn, đầy thử thách với ngành điện thành phố là vậy, người dân có thể cảm được và nhớ dù chỉ phần nào, nhưng chắc rằng những người công tác trong ngành điện lực thì luôn lo lắng. Vì trách nhiệm trước thực tiễn, trăn trở vì tìm hướng giải quyết, thấu hiểu để nỗ lực vượt qua và nhớ rõ để luôn đồng hành, chia sẻ với người dân cùng các thành phần kinh tế.

Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời của những người thợ EVNHCMC Ảnh: EVNHCMC

Vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn, thử thách từ thực tiễn đó giờ đây ngoài việc điện đã được cung ứng, phục vụ đầy đủ theo yêu cầu phục vụ sản xuất, dịch vụ, đời sống, đồng hồ điện đã đến từng doanh nghiệp, cơ sở, từng hộ dân, hệ thống dây dẫn được cải tạo, lắp đặt mới đảm bảo vận hành liên tục, an toàn, hiệu quả.

Nhiều trạm biến áp các công suất khác nhau có cả tự động vận hành và hệ thống đường dây truyền tải đã được đầu tư, lắp đặt mới, cùng với đó là các giải pháp, các công nghệ tiên tiến, hiện đại được áp dụng nhằm cung cấp đủ điện cho tất cả khách hàng và không ngừng nâng cao hiệu quả, an toàn, tiết kiệm của hệ thống lưới điện thành phố.

Những năm qua ngoài nỗ lực không thể không nhắc đến là đưa và cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất cho các khu công nghiệp, khu chế xuất thì việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật, các công nghệ mới, ứng dụng chuyển đổi số cũng được người dân, doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao là ngành điện thành phố triển khai nhanh, tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng cụ thể là việc quản lý kỹ thuật gắn với chăm sóc khách hàng, sửa chữa khắc phục sự cố, ghi báo số điện tiêu thụ và cả thu nộp tiền điện đã tiêu thụ.

Năm mươi năm một chặng đường dài với rất nhiều đổi thay và luôn đan xen những thuận lợi - khó khăn, cơ hội và thách thức. Nhìn lại nửa thế kỷ, thật tự hào về những gì mà Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đạt được trên con đường phát triển cùng đất nước.