TP.HCM bắt đầu xét thăng hạng giáo viên: Tiêu chí ra sao?

Ngày 30.6, bà Trần Thị Ngọc Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đã ký và triển khai kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nhà giáo (giáo viên) trong các trường công lập từ mầm non đến THPT, giảng viên giảng dạy tại các trường cao đẳng, trung cấp.

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng giáo viên

Theo đó, giáo viên giảng dạy trong các trường công lập dự xét thăng hạng từ hạng 3 lên hạng 2 và từ hạng 2 lên hạng 1.

TP.HCM bắt đầu tổ chức xét thăng hạng giáo viên ở tất cả các bậc học ẢNH: THÁI LÊ

Quy định của Sở GD-ĐT nêu rõ viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

Được xếp loại chất lượng đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét thăng hạng; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời hạn thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp;

Đáp ứng các yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và các yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng.

Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng, trừ trường hợp xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp mà chức danh nghề nghiệp đó theo quy định tại thời điểm xét không có hạng dưới liền kề…

Tiêu chí ưu tiên trong xét thăng hạng giáo viên

Việc xét thăng hạng sẽ diễn ra bằng hình thức thẩm định hồ sơ. Giáo viên trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là người đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, được người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng.

TP.HCM quy định những tiêu chí xét thăng hạng giáo viên ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trong trường hợp cơ quan, đơn vị có số lượng giáo viên dự xét thăng hạng nhiều hơn số chỉ tiêu đã được phê duyệt thì việc xác định nhà giáo trúng tuyển xét thăng hạng được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

Nhà giáo có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã được cấp có thẩm quyền công nhận;

Nhà giáo là nữ;

Nhà giáo là dân tộc thiểu số;

Nhà giáo nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh);

Nhà giáo có thời gian công tác nhiều hơn.

Trường hợp không xác định được người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có văn bản báo cáo với người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý nhà giáo, và quyết định người trúng tuyển theo ý kiến của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý nhà giáo.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, sau sáp nhập, hiện TP có tổng số khoảng 2.200 trường công lập từ mầm non đến THPT. Trong đó có khoảng 700 trường mầm non, 780 trường tiểu học, 460 trường THCS, 179 trường THPT... với khoảng 100.000 giáo viên.