Bộ Giáo dục - Đào tạo lại yêu cầu rà soát thăng hạng giáo viên

Bộ GD-ĐT mới phát đi Công văn 3141 gửi UBND cấp tỉnh về việc rà soát công tác bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương giáo viên.

Động thái này nhằm chuẩn bị cho việc bố trí giáo viên vào vị trí việc làm theo luật Viên chức 2025, có hiệu lực từ ngày 1.7 tới.

Bộ GD-ĐT tiếp tục có văn bản yêu cầu các địa phương rà soát việc thăng hạng cho giáo viên (ảnh minh họa) ẢNH: TUẤN MINH

Theo nội dung công văn, Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương chỉ đạo thống kê thực trạng công tác bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo mẫu gửi kèm; yêu cầu các địa phương báo cáo khó khăn trong việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương theo quy định tại Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT.

Đáng chú ý, mẫu thống kê kèm theo công văn có nội dung tổng hợp số lượng giáo viên thuộc đối tượng bổ nhiệm lại theo khoản 12 điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT, bao gồm số giáo viên đã thực hiện bổ nhiệm lại, số giáo viên chưa thực hiện bổ nhiệm lại cũng như tình trạng hệ số lương sau khi bổ nhiệm lại.

UBND cấp tỉnh phải gửi báo cáo về Bộ GD-ĐT trước ngày 10.6.

Thực tế hiện nay vẫn có địa phương nhiều năm qua chưa tổ chức xét thăng hạng cho giáo viên khiến nhà giáo rất tâm tư, bức xúc.

Mới đây, Báo Thanh Niên phản ánh về việc tỉnh Phú Thọ (cũ) 10 năm không tổ chức thăng hạng cho giáo viên cấp THPT, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi và thu nhập của đội ngũ này.

Năm 2025, Bộ GD-ĐT cũng nhiều lần hướng dẫn, thúc giục các địa phương rà soát và tổ chức nâng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy mỗi địa phương, mỗi nhà trường vẫn chưa thống nhất cách hiểu, cách làm, gây nên nhiều tâm tư, bức xúc trong giáo viên. Do vậy, công văn của Bộ GD-ĐT vừa ban hành mang tính hướng dẫn cụ thể hơn để các địa phương có thêm căn cứ thực hiện.