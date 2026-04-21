Bộ GD-ĐT nhiều lần chỉ đạo, giáo viên vẫn chờ thăng hạng

10 NĂM CHƯA TỔ CHỨC THĂNG HẠNG

Hàng loạt giáo viên (GV) THPT của tỉnh Phú Thọ (cũ) gửi phản ánh tới Báo Thanh Niên về việc 10 năm qua tỉnh này chưa một lần tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) cho GV THPT. Đến thời điểm hết tháng 3.2026, tại tỉnh Phú Thọ (cũ), GV tiểu học và THCS đã được rà soát, bổ nhiệm, chuyển xếp và thăng hạng theo quy định; trong khi đó gần như toàn bộ GV THPT chưa được tổ chức xét thăng hạng, mặc dù nhiều GV đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Theo Văn bản số 1934/SGD-ĐT-TCCB ngày 23.12.2024 của Sở GD-ĐT Phú Thọ gửi Sở Nội vụ (đơn vị tỉnh cũ), toàn tỉnh có 2.242 cán bộ quản lý và GV THPT, trong đó chỉ có 8 người (chiếm khoảng 0,4%) giữ CDNN hạng II, còn lại 1.242 GV (chiếm khoảng 63%) vẫn đang giữ hạng III nhưng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để xét thăng hạng. Điều này cho thấy nhu cầu và điều kiện thăng hạng đã rất rõ ràng từ thực tiễn.

Các giáo viên Nghệ An trao đổi với phóng viên về bất cập trong việc xét thăng hạng vào tháng 3.2026. Đây là một trong những địa phương giáo viên chờ thăng hạng chức danh nghề nghiệp ẢNH: KHÁNH HOAN

Cô giáo Trần Thị Vĩnh, GV Trường THPT chuyên Hùng Vương, cho biết: Ngày 23.12.2024, Sở GD-ĐT Phú Thọ đã có văn bản đề nghị Sở Nội vụ xem xét, tổ chức xét thăng hạng cho GV THPT theo quy định hiện hành.

Gần đây nhất, ngày 26.2, Sở GD-ĐT Phú Thọ ban hành Văn bản 553 giải thích về việc chưa triển khai xét thăng hạng cho GV THPT: "Theo quy định tại luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1.1.2026, CDNN viên chức GV không còn quy định theo hạng (hạng I, hạng II, hạng III), thay vào đó luật quy định CDNN GV mầm non, phổ thông, bao gồm: GV, GV chính, GV cao cấp. Hiện tại, Bộ GD-ĐT chưa ban hành các thông tư quy định CDNN GV mầm non, phổ thông". Kết luận: "Chưa có cơ sở để triển khai".

"Câu hỏi đặt ra là tại sao khi luật Nhà giáo chưa có hiệu lực lại không tiến hành chuyển xếp hạng cho GV? Thời gian đó, cơ quan chức năng được phân công quản lý nhà giáo bậc THPT làm gì?", cô Vĩnh nêu vấn đề.

Chưa hết, theo cô Vĩnh, ngày 7.3, GV nhận được từ lãnh đạo trường Công văn 677 của Sở GD-ĐT Phú Thọ do ông Phùng Quốc Lập, Phó giám đốc Sở, ký. Về cơ sở pháp lý và thẩm quyền thực hiện, văn bản nêu: "Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Phú Thọ chưa ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức viên chức theo quy định hiện hành, do đó Sở GD-ĐT chưa được phân cấp tham mưu xét thăng hạng CDNN GV. Vì vậy, việc xem xét giải quyết các nội dung liên quan đến thăng hạng CDNN GV hiện nay chưa có đầy đủ có sở pháp lý và thẩm quyền để triển khai thực hiện".

"Thực tế nói trên khiến GV bậc THPT ở tỉnh Phú Thọ cũ cảm thấy bị các cấp quản lý bỏ quên, bị đối xử thiếu công bằng so với các cấp học khác trong cùng địa bàn, hoặc so với các đồng nghiệp cùng cấp học ở địa phương khác", cô Vĩnh nói, đồng thời cho rằng: "Việc trì hoãn này khiến cuộc sống của nhà giáo trở nên rất chật vật, danh dự và vị thế nghề nghiệp trong cái nhìn của xã hội cũng bị sa sút khá nhiều. Sau bao năm cống hiến và liên tục học tập để nâng cao trình độ, cuối cùng chỉ là GV hạng III - hạng thấp nhất trong bảng xếp loại GV công lập".

Không riêng Phú Thọ (cũ), nhiều GV ở các địa phương như Bắc Ninh, Nghệ An, Đồng Nai… cũng mòn mỏi chờ thăng hạng CDNN dù đầy đủ các điều kiện nhưng vẫn "mắc kẹt" vì địa phương không có văn bản hướng dẫn.

Một GV của tỉnh Bắc Ninh có hơn 20 năm công tác chia sẻ: "Mong được thăng hạng từ khi Thông tư 01, 02, 03/2021 ra đời, chờ đợi mỏi mòn mãi đến khi Thông tư 08/2023 chỉnh sửa bổ sung vẫn chưa thấy được thăng hạng. Lại đến khi Thông tư 13/2024 quy định mã số, tiêu chuẩn, điều kiện xét/thi thăng hạng, các văn bản yêu cầu xét thăng hạng cho GV… Đến nay 2026 vẫn chưa thấy thăng hạng đâu! Tôi nản rồi, hơn 10 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng có để làm gì đâu...".

Thực tế, sự khác biệt quá lớn giữa các địa phương khiến nhiều GV chịu thiệt. Có nơi đã xét nhiều lần, có nơi chỉ xét một lần, có nơi chưa xét lần nào. Nhiều thầy cô sắp nghỉ hưu vẫn chưa được thăng hạng khiến họ vô cùng tâm tư.

Bằng "tâm thư" gửi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn, kiến nghị gửi tới Báo Thanh Niên, GV THPT trên địa bàn Phú Thọ (cũ) mong muốn Bộ GD-ĐT chỉ đạo địa phương khẩn trương tổ chức xét thăng hạng CDNN GV THPT theo quy định hiện hành; có hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai tại địa phương; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm việc thực hiện chính sách được công bằng, thống nhất và kịp thời.

Tỷ lệ giáo viên mầm non đã được thăng hạng 2 ở nhiều xã thuộc tỉnh Nghệ An đang rất thấp, trong khi nhiều giáo viên đủ điều kiện thăng hạng





S Ở CHO BIẾT "ĐÃ TRÌNH", GIÁO VIÊN TIẾP TỤC HỒI HỘP

Trả lời về lý do chậm xét thăng hạng cho GV THPT thời gian qua, ông Phùng Quốc Lập, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Phú Thọ, cho rằng trước hết là vướng mắc về xác định chỉ tiêu và cơ cấu CDNN. Việc thăng hạng phải gắn với cơ cấu hạng chức danh của từng đơn vị, đồng thời bảo đảm không làm mất cân đối đội ngũ và quỹ lương. Trong khi đó, nhu cầu thăng hạng của GV tương đối lớn, dẫn đến khó khăn trong việc xác định chỉ tiêu phù hợp, dễ phát sinh so sánh, kiến nghị.

Theo ông Lập, khó khăn nữa là việc áp dụng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ. Mặt khác, bậc lương, hệ số lương của GV tiểu học, THCS, THPT trong cùng hạng CDNN là như nhau, nhưng điều kiện tiêu chuẩn yêu cầu đối với GV THPT lại cao hơn đối với GV tiểu học, THCS.

Khối lượng rà soát, thẩm định hồ sơ lớn, trong khi yêu cầu phải bảo đảm chặt chẽ, chính xác, đúng đối tượng. Nếu thực hiện không kỹ dễ dẫn đến sai sót, khiếu nại sau này; nhưng nếu làm quá thận trọng lại ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Việc phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quá trình thẩm định, phê duyệt (như nội vụ, tài chính...) cần có thời gian để thống nhất, đặc biệt đối với các nội dung liên quan đến chỉ tiêu, kinh phí, xếp lương sau thăng hạng.

Ngày 18.4, Sở GD-ĐT Phú Thọ thông tin Sở đã có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt chỉ tiêu và ủy quyền tổ chức xét thăng hạng CDNN viên chức các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT năm 2026. Theo đó, Sở GD-ĐT đề xuất UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng CDNN đối với viên chức tại các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT, đồng thời ủy quyền cho Sở GD-ĐT tổ chức việc xét thăng hạng CDNN đối với viên chức GV các đơn vị trực thuộc năm 2026, nhằm đảm bảo tính chủ động và tiến độ trong công tác xét thăng hạng.

"Ngay sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, Sở GD-ĐT sẽ khẩn trương triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm quy trình xét thăng hạng được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật", Sở này thông tin.

Nhiều GV THPT của tỉnh Phú Thọ cho biết họ đón nhận thông tin này với tâm trạng vừa mừng vừa lo. Mừng vì Sở cho biết đã trình UBND tỉnh và đã xây dựng dự thảo đề án, nhưng các GV cũng lo chưa biết dự thảo đề án đó ra sao; lo vì đã từng có nhiều lần đề xuất, chỉ đạo của các cấp từ bộ đến tỉnh nhưng việc thực thi ở cơ sở vẫn chậm trễ.

Sau khi nhập tỉnh Phú Thọ mới (từ các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình), số liệu thống kê cho thấy có sự chênh lệch rất lớn. Nếu như tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có tới 1.261 GV THPT hạng II, Hòa Bình có 183 thì Phú Thọ có 10 GV. Điều này dẫn tới tình trạng sau sáp nhập tỉnh, có những trường THPT có 70 - 80% GV hạng II, nhưng cũng có trường hiện chưa có hoặc rất ít. Trong khi đó, vị trí việc làm, quy mô, nhiệm vụ lại tương đương nhau. Nếu áp chỉ tiêu chung cho tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập sẽ không phù hợp.

Cô Trần Thị Vĩnh thay mặt các GV THPT đang chờ thăng hạng nêu quan điểm: "Quan trọng hơn hết, vì việc tổ chức thăng hạng cho GV THPT ở tỉnh Phú Thọ cũ đã bị trì hoãn tới 10 năm, nên chúng tôi mong muốn là nhà giáo đủ tiêu chuẩn thì được thăng hạng. Nếu 10 năm qua, tỉnh Phú Thọ cũ đã tổ chức thăng hạng cho GV THPT một đôi lần, thì lần này áp chỉ tiêu còn có thể hiểu được. Việc áp chỉ tiêu với nhà giáo sau khi đã làm việc, cống hiến rồi chờ đợi hơn ba ngàn ngày, và có thể bị "trượt" vì chỉ tiêu là không hợp lý hợp tình".