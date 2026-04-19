Đối mặt khủng hoảng học đường, giáo viên có biết cách ứng phó?

Trước những trăn trở đang hiện hữu của nhiều thầy cô tại các trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khi phải đối mặt với bài toán xử lý truyền thông và hỗ trợ tâm lý học sinh mỗi khi sự việc phát sinh trong chính ngôi trường của mình.

Ngày 18.4.2026, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tổ chức chương trình tập huấn dành cho gần 500 cán bộ quản lý, giáo viên từ bậc mầm non đến THPT và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

Ông Phạm Hồng Thắng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Nai phát biểu khai mạc chương trình tập huấn dành

Chương trình xoay quanh chủ đề: “Công tác truyền thông trong hoạt động giáo dục và đào tạo, hỗ trợ tâm lý học sinh”.

Tại buổi tập huấn, nhà báo Trọng Phước, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nội dung số, kiêm phụ trách Ban Giáo dục Báo Thanh Niên và tiến sĩ tâm lý học Trịnh Viết Then, Trưởng bộ môn Tâm lý học Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã mang đến nhiều chia sẻ thiết thực.

Những kinh nghiệm và góc nhìn chuyên môn này giúp các thầy cô nâng cao khả năng nhận diện, kiểm chứng thông tin, đồng thời chủ động ứng phó, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh trong môi trường học đường.

Gần 500 cán bộ quản lý, giáo viên từ bậc mầm non đến THPT và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn được trao giấy chứng nhận sau buổi tập huấn

Việc nâng cao năng lực xử lý truyền thông và hỗ trợ tâm lý học sinh vì thế không còn là yêu cầu mang tính bổ trợ, mà trở thành nhiệm vụ cấp thiết đối với mỗi cơ sở giáo dục.

Một phản ứng kịp thời, đúng cách không chỉ giúp ổn định tình hình, hạn chế lan rộng khủng hoảng, mà còn góp phần bảo vệ hình ảnh nhà trường và đảm bảo sự an toàn về tinh thần cho học sinh.