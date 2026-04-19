Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đối mặt khủng hoảng học đường, giáo viên có biết cách ứng phó?
Video Giáo dục

Vũ Đoan
19/04/2026 10:48 GMT+7

Trước hàng loạt các sự cố được coi là khủng hoảng trong môi trường giáo dục, việc nâng cao năng lực xử lý truyền thông và hỗ trợ tâm lý học sinh của mỗi thầy cô trở thành nhiệm vụ cấp thiết đối với mỗi cơ sở giáo dục.

Trước những trăn trở đang hiện hữu của nhiều thầy cô tại các trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khi phải đối mặt với bài toán xử lý truyền thông và hỗ trợ tâm lý học sinh mỗi khi sự việc phát sinh trong chính ngôi trường của mình.

Ngày 18.4.2026, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tổ chức chương trình tập huấn dành cho gần 500 cán bộ quản lý, giáo viên từ bậc mầm non đến THPT và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

Đối mặt khủng hoảng học đường, giáo viên có biết cách ứng phó?- Ảnh 1.

Ông Phạm Hồng Thắng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Nai phát biểu khai mạc chương trình tập huấn dành

ẢNH: HIU

Chương trình xoay quanh chủ đề: “Công tác truyền thông trong hoạt động giáo dục và đào tạo, hỗ trợ tâm lý học sinh”.

Tại buổi tập huấn, nhà báo Trọng Phước, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nội dung số, kiêm phụ trách Ban Giáo dục Báo Thanh Niên và tiến sĩ tâm lý học Trịnh Viết Then, Trưởng bộ môn Tâm lý học Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã mang đến nhiều chia sẻ thiết thực.

Những kinh nghiệm và góc nhìn chuyên môn này giúp các thầy cô nâng cao khả năng nhận diện, kiểm chứng thông tin, đồng thời chủ động ứng phó, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh trong môi trường học đường.

Đối mặt khủng hoảng học đường, giáo viên có biết cách ứng phó?- Ảnh 2.

Gần 500 cán bộ quản lý, giáo viên từ bậc mầm non đến THPT và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn được trao giấy chứng nhận sau buổi tập huấn

ẢNH: HIU

Việc nâng cao năng lực xử lý truyền thông và hỗ trợ tâm lý học sinh vì thế không còn là yêu cầu mang tính bổ trợ, mà trở thành nhiệm vụ cấp thiết đối với mỗi cơ sở giáo dục.

Một phản ứng kịp thời, đúng cách không chỉ giúp ổn định tình hình, hạn chế lan rộng khủng hoảng, mà còn góp phần bảo vệ hình ảnh nhà trường và đảm bảo sự an toàn về tinh thần cho học sinh.

Tin liên quan

Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại lời nói được cho là của Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (tỉnh Quảng Trị). Đoạn clip khiến nhiều người bức xúc bởi vị này bị cho là đã ngăn cản việc đưa học sinh nghi ngộ độc đi bệnh viện cấp cứu.

khủng hoảng học đường tập huấn truyền thông ngộ độc thực phẩm bữa ăn bán trú
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận