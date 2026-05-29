Hàng nghìn giáo viên 10 năm chờ thăng hạng đã có 'tin vui'

Ngày 28.5, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định phê duyệt Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng 3 lên hạng 2 đối với viên chức giáo viên mầm non, phổ thông trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm 2026.

Theo kế hoạch, kỳ xét thăng hạng dự kiến triển khai từ tháng 5 đến tháng 12.2026.

Giáo viên Phú Thọ sẽ được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trong năm nay ẢNH: SỞ GD-ĐT PHÚ THỌ

Theo đề án, toàn tỉnh hiện có giáo viên hạng 1 chiếm 1,25%; hạng 2 chiếm 45,39%; hạng 3 chiếm 53,36%. Ở bậc mầm non, giáo viên hạng 1 chỉ chiếm 0,1%; hạng 2 đạt 45,04%; hạng 3 chiếm tới 54,86%. Tại tiểu học, giáo viên hạng 3 vẫn chiếm tỷ lệ cao với 57,65%.

Cấp THCS có cơ cấu tương đối ổn định hơn khi giáo viên hạng 1 đạt 4,15%; hạng 2 đạt 57,88%; hạng 3 chiếm 37,97%.

Đáng chú ý, cấp THPT được xác định là cấp học mất cân đối lớn nhất về cơ cấu chức danh nghề nghiệp. Giáo viên hạng 1 chỉ đạt 0,19%; hạng 2 khoảng 24%; trong khi hạng 3 chiếm trên 75%. Giáo dục thường xuyên cấp THPT cũng có tỷ lệ giáo viên hạng 3 trên 80%.

"Những con số này phản ánh thực trạng đội ngũ giáo viên giữa các cấp học chưa đồng đều, đồng thời cho thấy áp lực chuẩn hóa đội ngũ trong giai đoạn hiện nay", đề án nêu.

Đề án quy định việc xét thăng hạng phải căn cứ nhu cầu vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp của từng đơn vị sự nghiệp công lập đã được phê duyệt. Sau xét thăng hạng, tổng tỷ lệ giáo viên hạng 1 và hạng 2 tại mỗi cơ sở giáo dục không vượt quá 50%.

"Quy định này nhằm bảo đảm cân đối cơ cấu chức danh nghề nghiệp, tránh tình trạng mất cân đối giữa các hạng giáo viên hoặc chạy theo số lượng mà không gắn với nhu cầu thực tế của đơn vị", UBND tỉnh Phú Thọ lý giải.

Phân rõ trách nhiệm, rà soát đúng tiêu chuẩn

Một trong những điểm đáng chú ý của đề án là phân định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện giữa các cấp quản lý. Theo đó, Sở GD-ĐT Phú thọ và UBND các xã, phường thẩm định, tổng hợp chỉ tiêu; tổ chức kỳ xét thăng hạng đối với giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đề án cũng quy định cụ thể về hồ sơ, minh chứng và trách nhiệm quản lý hồ sơ. Các minh chứng phải phản ánh đúng năng lực, kết quả công tác của giáo viên; hồ sơ thiếu thành phần, không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện sẽ không được tiếp nhận.

Theo đánh giá trong đề án, một số khó khăn hiện nay là hệ thống văn bản hướng dẫn có thời điểm chưa thống nhất; việc phân cấp trước hợp nhất giữa các địa phương còn khác nhau; một bộ phận giáo viên đủ điều kiện nhưng chưa được xét thăng hạng kịp thời.

Một số nơi tổ chức xét thường xuyên, trong khi nhiều địa bàn số lượng giáo viên được xét còn hạn chế, đặc biệt ở cấp THPT. Điều này dẫn tới mất cân đối cơ cấu chức danh nghề nghiệp giữa các cấp học.

"Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến tâm lý, động lực công tác của đội ngũ giáo viên trong nhiều năm qua. Vì vậy, việc triển khai đồng bộ đề án lần này được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ những bất cập tồn tại trước đây", đề án nêu.

Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu rà soát đúng tiêu chuẩn; thẩm định kỹ hồ sơ và đẩy mạnh giám sát từ khâu tiếp nhận đến công bố kết quả nhằm hạn chế tiêu cực, bảo đảm quyền lợi chính đáng của giáo viên.

Cuối tháng 4 vừa qua, Báo Thanh Niên đã thông tin, hàng loạt giáo viên THPT của tỉnh Phú Thọ (cũ) phản ánh tới báo, bức xúc về việc 10 năm nay tỉnh này chưa một lần tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên THPT.

Đến thời điểm hết tháng 3.2026, tại tỉnh Phú Thọ (cũ), giáo viên tiểu học và THCS đã được rà soát, bổ nhiệm, chuyển xếp và thăng hạng theo quy định; trong khi đó gần như toàn bộ giáo viên THPT chưa được tổ chức xét thăng hạng, mặc dù nhiều giáo viên đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định dù sắp nghỉ hưu hoặc đã nghỉ hưu.

Sự chậm trễ quá lâu này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, đồng lương cũng như ghi nhận cống hiến của nhà giáo trong quá trình công tác cũng như khi đã nghỉ hưu, khiến họ rất tâm tư, giảm động lực cống hiến.