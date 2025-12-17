Bộ GD-ĐT lưu ý gì khi xét thăng hạng cho giáo viên?

Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên đúng với vị trí việc làm đang đảm nhiệm theo quy định hiện hành.

Chủ động xác định tỷ lệ cơ cấu hạng viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để làm căn cứ xét duyệt đề án thăng hạng chức danh nghề nghiệp và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ GD-ĐT lưu ý, việc xác định thời gian giữ hạng tương đương thực hiện theo quy định tại điều 13 Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT. Theo đó, quá trình công tác của giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng III và tương đương (bao gồm cả thời gian hợp đồng lao động theo quy định) được xác định tương đương với thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng III mà không yêu cầu đủ 9 năm đạt trình độ đào tạo đại học.

Giáo viên đã có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo hạng của cấp học đang giảng dạy được xác định là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên của cấp học đang giảng dạy và được sử dụng đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên hạng cao hơn, không yêu cầu giáo viên phải có thêm chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp mới.

Bộ GD-ĐT tiếp tục lưu ý các địa phương về việc xét thăng hạng cho giáo viên ẢNH: T.MAI

Trường hợp vị trí việc làm thực tế không yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thì không yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Hồ sơ xét thăng hạng cần nêu cụ thể các thành tích trong hoạt động nghề nghiệp để làm căn cứ xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng theo quy định.

Đối với các tiêu chuẩn (bao gồm cả tiêu chuẩn về năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động nghề nghiệp) không có minh chứng là các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, quyết định, bằng khen, giấy khen, đề tài, đề án hoặc sản phẩm được ứng dụng trong giáo dục, giảng dạy học sinh và tài liệu có liên quan thì minh chứng là biên bản đánh giá, nhận xét về khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn đó của tổ chuyên môn, bộ môn hoặc tương đương và có xác nhận của người đứng đầu cơ sở giáo dục trực tiếp quản lý, sử dụng giáo viên.

Bộ GD-ĐT yêu cầu tiếp tục rà soát, tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giảng viên cao đẳng sư phạm, giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Trước đó, cuối tháng 11 Bộ GD-ĐT cũng có văn bản gửi UBND cấp tỉnh về việc rà soát thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, trong đó chỉ ra thực tế có địa phương 10 năm qua chưa từng tổ chức thăng hạng cho giáo viên.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy mỗi địa phương, mỗi nhà trường vẫn chưa thống nhất cách hiểu, cách làm, gây nên nhiều tâm tư, bức xúc trong giáo viên. Do vậy, công văn của Bộ GD-ĐT vừa ban hành mang tính hướng dẫn cụ thể hơn để các địa phương có thêm căn cứ thực hiện.