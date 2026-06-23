246 trường học của TP.HCM được tự tuyển giáo viên, hợp đồng giáo viên nước ngoài

UBND TP.HCM có quyết định về việc phê duyệt nội dung thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại TP.HCM giai đoạn 2026-2030 do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường ký và ban hành, thí điểm phân cấp tuyển dụng viên chức là giáo viên (bao gồm tuyển dụng viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc) đối với 246 trường mầm non, tiểu hoc, THCS, THPT.

Trong quyết định về việc phê duyệt nội dung thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại TP.HCM giai đoạn 2026-2030, áp dụng đối với 246 trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế và các trường thực hiện chương trình tích hợp, chương trình nước ngoài.

Cụ thể TP.HCM hiện có 86 trường tiên tiến, chất lượng cao với 32 trường mầm non, 31 trường tiểu học, 19 trường THCS, 4 trường THPT và 160 trường thực hiện chương trình tích hợp, chương trình nước ngoài với 89 trường tiểu học, 56 trường THCS, 15 trường THPT.

TP.HCM sẽ thực hiện thí điểm về phân cấp tuyển giáo viên cho 246 trường học từ mầm non đến THPT ẢNH: BẢO CHẤU









Với quyết định của UBND TP.HCM, 246 trường học nói trên được phân cấp tuyển dụng viên chức là giáo viên (bao gồm tuyển dụng viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc) và thực hiện các chế độ, chính sách cho viên chức được tuyển dụng mới theo quy định pháp luật hiện hành.

Học sinh Trường tiểu học Phan Văn Trị (P.Cầu ông Lãnh, TP.HCM) học với giáo viên nước ngoài ẢNH: BẢO CHÂU

Đồng thời được ký hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động (bao gồm hợp đồng với giáo viên nước ngoài), phân công, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, giáo viên hợp đồng, nhân viên hợp đồng phù hợp với yêu cầu phát triển của đơn vị và theo quy định.

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý của đơn vị tham gia đầy đủ các chương trình bồi dưỡng (chuyên môn, chính trị, ngoại ngữ, tin học, chuyển đổi số và bồi dưỡng thường xuyên) trong và ngoài nước nhằm tạo điều kiện cho đơn vị triển khai thực hiện chương trình hợp tác quốc tế.

UBND TP.HCM cũng quy định các trường triển khai thực hiện chương trình tích hợp cử giáo viên (hiện đang giảng dạy các môn khoa học tự nhiên) tham gia chương trình đào tạo chuyên ngành tiếng Anh (văn bằng 2), chương trình đào tạo văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nhằm đáp ứng chuẩn trình độ tiếng Anh theo quy định để có thể giảng dạy các lớp tích hợp trong giai đoạn 2026 - 2030.

Về công tác tổ chức thực hiện, UBND TP phân công Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo đúng các quy định pháp luật. Tham mưu phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp thực hiện trong liên kết giáo dục với nước ngoài đối với các cơ sở giáo dục bảo đảm tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Chính phủ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động

Bên cạnh đó, Sở Tài chính phối hợp Sở GD-ĐT và các sở, ban ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND TP trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế (nếu có) và tham mưu bố trí đầy đủ nguồn kinh phí thực hiện...