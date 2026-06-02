Xét thăng hạng giáo viên ở Đắk Lắk: Yêu cầu rà soát, đảm bảo quyền lợi

Lý do thăng hạng cho giáo viên bị chậm trễ

Ngày 2.6, tại cuộc họp báo định kỳ, ông Nguyễn Xuân Đá, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk, đã có báo cáo với UBND tỉnh về việc tổ chức xét thăng hạng cho giáo viên trên địa bàn.

Ông Đá cho biết việc chậm tổ chức xét thăng hạng cho đội ngũ giáo viên tại các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh xuất phát từ những vướng mắc, thay đổi lớn về mặt thể chế, bối cảnh quản lý nhà nước thời gian qua về thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng và sự thay đổi về pháp lý…

UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo định kỳ tháng 4, trong đó giải quyết vấn đề chậm trễ xét thăng hạng giáo viên của Sở GD-ĐT ẢNH: HỮU TÚ

Cụ thể, trước năm 2023, trách nhiệm và thẩm quyền tổ chức thăng hạng không thuộc về Sở GD-ĐT và UBND tỉnh không thể thực hiện được khi chưa có ý kiến của Bộ Nội vụ. Sau khi Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7.12.2023, UBND cấp tỉnh được phép chủ trì tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền việc xét thăng hạng hạng I trở xuống cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Theo ông Đá, không chỉ có tỉnh Đắk Lắk mà nhiều địa phương khác, như: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi… chưa tổ chức xét thăng hạng cho giáo viên.

Cũng theo ông Đá, sự chậm trễ xét thăng hạng giáo viên không chỉ do yếu tố khách quan mà có yếu tố chủ quan. Ông cho rằng, tháng 3 vừa qua, UBND tỉnh Đắk Lắk có quyết định về việc phân cấp thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng lên hạng I và từ hạng II trở xuống cho Sở GD-ĐT và UBND cấp xã.

Ông Nguyễn Xuân Đá, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk, báo cáo về việc chậm trễ xét thăng hạng cho giáo viên ẢNH: HỮU TÚ

"Sở cam kết sẽ đẩy nhanh tối đa mọi quy trình để sớm tổ chức xét thăng hạng, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng và động viên tinh thần cho đội ngũ giáo viên", ông Đá cho biết.

Đảm bảo quyền lợi cho giáo viên

Tại cuộc họp báo, ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu Sở GD-ĐT cùng các địa phương khẩn trương rà soát, triển khai các nội dung liên quan xét thăng hạng nhằm bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho đội ngũ giáo viên, đặc biệt với những chính sách đã được pháp luật cho phép thực hiện.

Với tinh thần đặt vào vị trí của giáo viên, ông Thái cho rằng các đơn vị cần thể hiện sự quan tâm bằng hành động cụ thể, triển khai nhanh và dứt khoát; việc chậm trễ không thể viện dẫn bằng nhiều lý do khác nhau.

Ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu rà soát, đảm bảo quyền lợi cho giáo viên ẢNH: HỮU TÚ

Ông Thái nhấn mạnh, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chủ động rà soát, kịp thời chỉ đạo, không đùn đẩy trách nhiệm, nếu làm chậm trễ phải nhận lỗi và khắc phục.

Cũng theo ông Thái, tỉnh Đắk Lắk đang rất quyết liệt trong thực hiện chính sách đối với người lao động, nguồn lực triển khai đã được bảo đảm. Về năng lực của người đứng đầu phải được đo bằng kết quả cụ thể, không thể lấy lý do công việc quá nhiều để trì hoãn.