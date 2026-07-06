Giáo viên TP.HCM làm những việc gì trong hè để được tính thu nhập tăng thêm?

Sau sáp nhập, theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, có hơn 117.000 viên chức thuộc diện nhận thu nhập tăng thêm theo chính sách đặc thù. Trong đó, khu vực 1 (TP.HCM cũ) có 80.612 viên chức, khu vực 2 có 20.759 viên chức và khu vực 3 là 16.460 viên chức.

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM quy định những nội dung, hoạt động có liên quan trực tiếp đến công tác dạy và học trong nhà trường (có căn cứ pháp lý hoặc hướng dẫn chính thức của cấp có thẩm quyền) thì mới được xem xét, công nhận là hoạt động nghề nghiệp để xét thu nhập tăng thêm. Những hoạt động khác không liên quan trực tiếp thì không được xem là hoạt động nghề nghiệp.

Công tác tuyển sinh là một trong những hoạt động nghề nghiệp trong hè của giáo viên để tính thu nhập tăng thêm ảnh: Nhật Thịnh

Các hoạt động nghề nghiệp trong thời gian nghỉ hè phải được cấp có thẩm quyền xác định cụ thể về thời gian thực hiện và phải có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, hoặc điều động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ cấp thành phố trở lên.

Sở GD-ĐT giao hiệu trưởng chịu trách nhiệm về việc phân công các hoạt động nghề nghiệp cho nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý trong thời gian nghỉ hè. Khi phân công cho giáo viên, giảng viên trong thời gian nghỉ hè, người đứng đầu các trường phải công khai, nêu rõ trách nhiệm; có bảng chấm công; xác định cụ thể thời điểm bắt đầu và kết thúc từng hoạt động của từng cá nhân.

Việc triển khai thực hiện phải được thông tin đầy đủ, đúng quy định đến người thực hiện để biết và có trách nhiệm hoàn thành công việc kèm các minh chứng sản phẩm hoàn thành.

Để cụ thể hóa việc tổ chức các hoạt động nghề nghiệp để được tính số ngày làm việc thực tế và chi thu nhập tăng thêm đối với giáo viên, Sở GD-ĐT quy định thời gian nghỉ hè của từng bậc học.

Thời gian nghỉ hè của các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trường chuyên biệt là 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm.

Thời gian nghỉ hè của giáo viên trong các trung tâm giáo dục thường xuyên tối thiểu là 4 tuần, tối đa là 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm.

Thời gian nghỉ hè nhà giáo giảng dạy chương trình giáo dục trung học nghề, giảng dạy trình độ trung cấp và giảng dạy trình độ cao đẳng là 6 tuần; của nhà giáo giảng dạy trình độ sơ cấp là 4 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm.

Những công việc giáo viên TP.HCM làm trong hè sẽ được tính thu nhập tăng thêm

Để các trường có cơ sở tính thu nhập tăng thêm của giáo viên từ quý 2 năm 2026, Sở GD-ĐT quy định các hoạt động nghề nghiệp trong thời gian nghỉ hè. Trong đó, hoạt động giảng dạy và học tập có sản phẩm trực tiếp, do việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của cơ quan nhà nước… thuộc các nội dung sau:

Công tác tuyển sinh (không bao gồm các hoạt động hỗ trợ tiếp sức mùa thi, các hoạt động giới thiệu, quảng bá, cung cấp thông tin tuyển sinh đến học sinh, sinh viên).

Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh, sinh viên, học viên (bao gồm cả bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi, sát hạch, dạy học cho các đối tượng phổ cập giáo dục …) tại đơn vị sự nghiệp công lập theo kế hoạch, phân công, chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không bao gồm các hoạt động dạy học, bồi dưỡng không phục vụ mục đích triển khai kế hoạch, chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Công tác tổ chức các kỳ thi, sát hạch bắt buộc do cơ quan nhà nước phân công, giao nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm các hoạt động hỗ trợ tiếp sức mùa thi, các hoạt động giới thiệu, quảng bá, cung cấp thông tin tuyển sinh đến học sinh, sinh viên).

Các hội thảo, hội nghị chuyên môn, các hoạt động nghiên cứu khoa học do cấp có thẩm quyền phân công, triển khai cho đơn vị sự nghiệp công lập chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, tham gia (không bao gồm các hoạt động do đơn vị sự nghiệp công lập tự xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo yêu cầu thực tế, tự nguyện của các tổ chức, cá nhân khác).

Sở GD-DT TP.HCM quy định thời gian nghỉ hè với từng bậc học để tính thu nhập tăng thêm ẢNH: BẢO CHÂU

Ngoài ra, các hoạt động bắt buộc phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy và học tập cũng được tính thu nhập tăng thêm cho giáo viên. Trong đó bao gồm các hoạt động trực tiếp phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy và học tập theo các chương trình giáo dục, kế hoạch đào tạo của cơ sở giáo dục công lập:

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng liên quan trực tiếp đến chuyên ngành, nội dung giảng dạy (trên cơ sở triển khai thực hiện theo kế hoạch, phân công, chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Phổ biến kiến thức bắt buộc về nhiệm vụ xây dựng và triển khai kế hoạch năm học, chương trình đào tạo, quy định pháp luật chuyên ngành và các văn bản chỉ đạo chuyên ngành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trên ban hành.

Các kỳ kiểm tra, sát hạch về chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực của nhà giáo.

Các hội nghị chuyên môn bắt buộc (do đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hoặc các tổ chức cấu thành của đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức) để triển khai thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và học tập (có báo cáo, thuyết minh cụ thể đây là hình thức duy nhất và phù hợp nhất để triển khai thực hiện nhiệm vụ và nếu không tổ chức thì không thể hoàn thành nhiệm vụ).

Các hoạt động của trợ lý thanh niên, Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong thời gian hè bao gồm hoạt động liên quan công tác Đoàn, Đội theo kế hoạch tổ chức hoạt động hè của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Những hoạt động không được xem là hoạt động nghề nghiệp trong thời gian nghỉ hè

Đồng thời, Sở GD-ĐT cũng chỉ rõ các hoạt động không được xem là hoạt động nghề nghiệp trong thời gian nghỉ hè.

Các hoạt động chưa được cấp có thẩm quyền xét duyệt, công nhận (kể cả các hoạt động đó liên quan trực tiếp đến công tác giảng dạy và học tập), cụ thể: