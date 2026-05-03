Học sinh TP.HCM bắt đầu nghỉ hè từ ngày nào?

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Sài Gòn, TP.HCM) đọc sách tại thư viện ẢNH: BẢO CHÂU

Thời gian nghỉ hè ở hầu hết các trường khoảng từ ngày 26.5

Theo kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 do UBND TP.HCM ban hành, các trường từ mầm non cho đến THPT, học sinh hoàn tất chương trình năm học cùng những hoạt động giáo dục khác để kết thúc năm học trước ngày 31.5.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, với khung thời gian quy định như trên, tùy vào kế hoạch giáo dục, mỗi trường có lịch kết thúc năm học và nghỉ hè khác nhau, tuy nhiên hầu hết đều vào khoảng từ ngày 26.5 trở đi.

Với Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Sài Gòn, TP.HCM), bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết ngày 15.5 học sinh kết thúc kiểm tra cuối kỳ các môn. Hai tuần tiếp theo giáo viên chủ động hoàn thành nội dung chương trình và sổ sách. Nhà trường tổ chức tổng kết năm học, lễ ra trường cho học sinh lớp 5 vào ngày 26.5 và học sinh chính thức nghỉ hè từ ngày 27.5.

Nhiều trường học mở cửa thư viện và các sân chơi thể thao trong dịp hè để phục vụ học sinh miễn phí ẢNH: BẢO CHÂU

Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cho hay, thời gian nghỉ hè trường duy trì hoạt động và mở cửa thư viện các ngày trong tuần. Học sinh đọc sách, vẽ, sáng tạo theo sở thích… dưới sự quản lý và tổ chức hoạt động của giáo viên.

Bà Nguyễn Thúy Ái, Hiệu trưởng Trường THCS Lữ Gia (P.Phú Thọ, TP.HCM), cho biết, học sinh các khối sẽ hoàn thành các bài kiểm tra cuối kỳ trước ngày 10.5, sau đó giáo viên vừa chấm bài vừa dạy hoàn tất chương trình năm học theo đúng quy định của khung thời gian năm học. Theo kế hoạch của trường này, ngày 20.5 học sinh sẽ biết kết quả điểm kiểm tra học kỳ 2 và ngày 26.5 sẽ bắt đầu kỳ nghỉ hè.

Tương tự bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (P.Tân Định), cho biết sau thi học kỳ, giáo viên hoàn tất chương trình và các hoạt động giáo dục khác đến tầm khoảng ngày 22.5. Ngày 26.5 nhà trường tổ chức tổng kết năm học, ngày 28.5, lễ ra trường của học sinh khối 9 và học sinh sẽ nghỉ hè. Nhà trường mở cửa sân trường và tổ chức CLB thể thao như bóng rổ, bơi lội, tùy theo nhu cầu của học sinh.

Học sinh TP.HCM có thể bắt đầu nghỉ hè từ ngày 26.5 ẢNH: BẢO CHÂU

Tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành, TP.HCM), ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng nhà trường, thông tin học sinh kết thúc kiểm tra học kỳ vào ngày 6.5. Sau đó giáo viên, học sinh tiếp tục dạy và học hoàn tất chương trình. Riêng học sinh khối 12 sẽ tăng cường công tác ôn tập thi tốt nghiệp THPT bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Dự kiến ngày 25.5 nhà trường sẽ tổ chức tổng kết năm học và học sinh khối 10, 11 có thể bắt đầu nghỉ hè từ ngày 26.5. Học sinh lớp 12 ôn tập thi tốt nghiệp đến ngày 30.5.

Thời gian nghỉ hè, nhà trường mở của các sân chơi thể dục thể thao và lớp dạy kỹ năng dinh dưỡng miễn phí để học sinh có thể vào trường sinh hoạt.

Tăng cường các hoạt động ngoại khóa và giáo dục kỹ năng sống

Trước khi bước vào thời gian kết thúc năm học 2025-2026, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chỉ đạo các các cơ sở giáo dục chủ động rà soát, tận dụng khoảng thời gian sau khi hoàn thành Chương trình GDPT hiện hành để tăng cường các hoạt động ngoại khóa và giáo dục kỹ năng sống nhằm giúp học sinh phát triển năng khiếu cá nhân, chuẩn bị tâm thế tích cực trước khi bước vào năm học mới. Góp phần hoàn thành mục tiêu giáo dục toàn diện của ngành trong năm học 2025-2026; đảm bảo tinh thần "an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và tự nguyện".

Lãnh đạo Sở GD-ĐT lưu ý các trường tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu, không tạo áp lực cho học sinh và gia đình học sinh. Phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn, Đội; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh trong việc tổ chức các hoạt động trong và ngoài nhà trường.

Để chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, trong thời gian từ cuối năm học này trở đi, lãnh đạo Sở GD-ĐT đề nghị các trường tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình học sinh. Thông tin truyền thông để học sinh, phụ huynh học sinh hiểu rõ các quy định về Chương trình GDPT hiện hành và các nội dung có liên quan như việc sử dụng sách giáo khoa…

Phổ biến các thông tư, quy định, quy chế kiểm tra đánh giá và cung cấp các thông tin về việc kiểm tra, đánh giá cho học sinh và phụ huynh học sinh; thiết lập các hình thức thông tin, liên lạc và tăng cường thực hiện chuyển đổi số để công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường được hiệu quả.

Công khai các hình thức tổ chức dạy học môn lựa chọn và tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp giúp học sinh lựa chọn môn học phù hợp. Hướng dẫn phụ huynh học sinh và học sinh chuẩn bị các điều kiện học tập thích ứng với việc nhà trường triển khai thực hiện các nhiệm vụ như: thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông, đề án Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai…