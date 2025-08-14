TP.HCM công bố lịch tựu trường, nghỉ hè năm học mới

Thời gian năm học bao gồm lịch tựu trường, nghỉ hè của học sinh TP.HCM ẢNH: SỞ GD-ĐT

Theo đó, UBND TP.HCM quy định lịch tựu trường, thời gian kết thúc học kỳ và thời gian nghỉ hè của năm học 2025-2026 đối với từng bậc học như sau:

Bậc mầm non: Khai giảng ngày 5.9.

Bậc tiểu học: Tựu trường vào thứ hai ngày 25.8, riêng khối lớp 1 tựu trường vào ngày 20.8. Hoàn thành tuyển sinh lớp 1 năm học 2026-2027 trước ngày 31.7.

Bậc THCS: Tựu trường vào thứ hai ngày 25.8, riêng khối lớp 9 tựu trường vào ngày 20.8. Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 trước ngày 31.7.

Bậc THPT: Tựu trường vào thứ hai ngày 25.8, riêng khối lớp 12 tựu trường vào ngày 20.8. Hoàn thành tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027 trước ngày 31.7.

Tất cả các bậc học khai giảng ngày 5.9. Học kỳ 1 đảm bảo thực hiện đủ 18 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác. Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 19.1.2026, đảm bảo đủ 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho hoạt động khác. Nghỉ hè trước ngày 31.5.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng quy định ngày nghỉ lễ, tết sẽ được quy định bởi luật Lao động và các văn bản hướng dẫn trong năm. Nếu nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc tiếp theo. Hiệu trưởng các trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp cho đơn vị theo quy định.

Năm học 2025-2026, học sinh các khối lớp 1, 9 và 12 của TP.HCM sẽ tựu trường vào ngày 20.8 ảnh: Độc Lập

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, năm học 2025-2026, TP có 2.528.789 học sinh, tăng 39.632 học sinh so với năm học trước. Trong đó bậc mầm non có 478.458 học sinh, tiểu học có 939.002 học sinh, THCS có 759.278 học sinh, THPT có 352.051 học sinh.

Năm học mới, dự kiến TP sẽ đưa vào sử dụng 1.287 phòng học mới từ nguồn vốn ngân sách, trong đó bậc mầm non là 151 phòng, tiểu học là 585 phòng, THCS là 412 phòng và THPT là 112 phòng. Ngoài ra, dự kiến còn có khoảng 200 phòng học mầm non và 190 phòng học phổ thông được đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa.

Trong năm học mới, thành phố vẫn tiếp tục đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn có đủ chỗ học, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức hoạt động tại các cơ sở giáo dục đảm bảo theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông.



