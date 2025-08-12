TP.HCM lên phương án tuyển dụng giáo viên sau sáp nhập

V ẪN THIẾU, THỪA GIÁO VIÊN CỤC BỘ

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM nhìn nhận, việc hợp nhất TP.HCM với tỉnh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu đã đặt ra cho ngành GD-ĐT của một siêu đô thị mới nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức. Thực trạng của giáo dục TP.HCM hiện nay là địa giới hành chính rộng, đa dạng nhiều loại hình (nông thôn, thành thị, xã đảo, đặc khu…), cơ sở vật chất còn chưa đồng đều ở các địa phương, đặc biệt là các vùng khó khăn và đông dân cư.

Trong năm học 2024 - 2025, TP.HCM có tổng nhu cầu tuyển 5.762 giáo viên (GV) từ mầm non đến THCS, số ứng viên trúng tuyển là 2.556. Để công tác tổ chức tuyển dụng bảo đảm số lượng và chất lượng, Sở GD-ĐT TP.HCM lúc bấy giờ đã ưu tiên tuyển GV mầm non, tiểu học còn thiếu, thực hiện việc sắp xếp, điều tiết GV mầm non, phổ thông giữa các cơ sở giáo dục tại địa phương, nghiên cứu giải pháp để đảm bảo chất lượng và điều kiện dạy học phù hợp…

Trong đó, thành phố đã tổ chức triển khai tuyển dụng viên chức là GV từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định hiện hành; khuyến khích được sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc tham gia tuyển dụng với chế độ đãi ngộ, phụ cấp tăng thêm bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng.

Năm học 2025 - 2026, TP.HCM cần tuyển thêm 4.865 giáo viên từ mầm non đến THPT ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngoài ra, theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM, ngành GD-ĐT tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập) dù đã tham mưu các chế độ hỗ trợ cho cán bộ quản lý, GV, tuy nhiên các chế độ, chính sách chưa đảm bảo điều kiện sống dẫn đến việc GV nghỉ việc/bỏ việc, chưa thu hút được người học sư phạm vào công tác tại các cơ sở giáo dục công lập. Những khó khăn, tồn tại này đã ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo, công tác đào tạo, bồi dưỡng theo các mục tiêu.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nhìn nhận vẫn còn tình trạng thiếu GV cục bộ ở một số môn học, xảy ra ở một số trường, địa phương. Cơ cấu đội ngũ GV chưa đồng bộ giữa các môn học, một bộ phận GV chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo theo luật Giáo dục năm 2019. Số lượng người làm việc tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập còn thiếu so với định mức, đặc biệt là GV các môn tiếng Anh, tin học, âm nhạc, mỹ thuật, công nghệ và giáo dục thể chất.

Ứ NG VIÊN ĐĂNG KÝ THEO NGUYỆN VỌNG

Đề cập công tác tuyển dụng GV cho năm học mới sau khi Bộ GD-ĐT chính thức quy định sở GD-ĐT chịu trách nhiệm tuyển GV cho tất cả bậc học phổ thông trong quá trình vận hành chính quyền 2 cấp, ông Nguyễn Văn Hiếu cho hay căn cứ theo rà soát và đề xuất nhu cầu từ các trường học của 168 phường, xã, đặc khu, năm học mới 2025 - 2026 TP.HCM cần tuyển thêm 4.865 GV từ mầm non đến THPT.

Trong đó, bậc mầm non cần 451 GV, tiểu học cần 1.483, THCS cần tuyển thêm nhiều nhất với 2.283 GV và THPT cần tuyển 648 người. Thời gian tới, song song với việc tuyển GV theo nhu cầu, sở cũng sẽ có phương án để giảm bớt tình trạng thừa, thiếu GV cục bộ, khuyến khích GV trẻ tình nguyện về giảng dạy ở những trường vùng sâu, vùng xa…

Ông Hiếu thông tin, sở đang chuẩn bị công tác tuyển dụng, trong đó quy trình tuyển dụng có nhiều điểm mới. Khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Nghị định 142/2025 của Chính phủ và Thông tư 15 của Bộ GD-ĐT về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở GD-ĐT, thì sở có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý, sử dụng, thăng hạng, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá toàn bộ đội ngũ nhà giáo, nhân sự quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Đây là điều chỉnh gắn với định hướng tăng cường quản lý ngành và quản lý nhà nước về quản lý chuyên môn. Những điều kiện này cũng đặt ra yêu cầu về sự chủ động và linh hoạt trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ của các sở GD-ĐT.

Theo đó, thay vì UBND quận, huyện sẽ thực hiện việc tuyển dụng GV mầm non, tiểu học, THCS công lập trên địa bàn quản lý, sở GD-ĐT thực hiện tuyển dụng GV bậc THPT như những năm trước thì năm nay sở xét tuyển GV các cấp học ngay từ vòng nhận hồ sơ. Khi có ứng viên nộp hồ sơ thì thực hiện ngay việc rà soát dữ liệu, để đến khi kết thúc thời gian nộp hồ sơ đã coi như hoàn thành xong vòng 1 để bước vào vòng 2 là phỏng vấn thực hành giảng dạy. Đối với vòng 2, năm nay TP.HCM sẽ cho ứng viên đăng ký theo nguyện vọng, tập trung ở 3 khu vực để ứng viên thi tuyển chức danh GV không phải di chuyển xa.

Ngoài ra, theo ông Hiếu, thời điểm này dù tình trạng thừa, thiếu GV đang diễn ra cục bộ ở một số địa phương, song chưa thể áp dụng quy định điều động nhà giáo. Bởi quy định này dù đã được nêu trong luật Nhà giáo nhưng đến 1.1.2026 mới có hiệu lực. Do vậy, hiện nay chỉ thực hiện vận động, thuyên chuyển theo nguyện vọng của nhà giáo. Trong đó, khi thuyên chuyển thì nhà giáo phải có đơn thuyên chuyển nơi đi, nơi đến đồng ý và cơ quan có thẩm quyền ra quyết định. Các địa phương cần cố gắng làm công tác thuyên chuyển từ nay đến 20.8 để giảm tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

Các địa phương thường thiếu giáo viên các môn tiếng Anh, tin học, âm nhạc, mỹ thuật, công nghệ và giáo dục thể chất ảnh: Đào Ngọc Thạch

C ÁC TRƯỜNG CHỦ ĐỘNG CÓ PHƯƠNG ÁN RIÊNG

Theo luật Viên chức, công chức, thời gian công bố tuyển dụng GV theo quy định là 30 ngày. Vì vậy trong thời gian này, khi đang chờ quy trình tuyển dụng phải qua nhiều công đoạn, thủ tục, các trường cũng chủ động các phương án để khai giảng năm học mới.

Ông Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Văn Trị, P.Cầu Ông Lãnh (Q.1 trước đây), cho hay trường hiện thiếu 2 GV thể dục, công nghệ và phụ trách Đội. Dù vậy, theo ông Thái, trong trường hợp vào năm học mới mà chưa kịp tuyển dụng, trường sẽ tính toán các phương án để bảo đảm học sinh được học tập, rèn luyện đầy đủ theo quy định.

Còn bà Nguyễn Thị Hoài Bắc, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (P.Tân Thuận, thuộc Q.7 cũ), cho biết năm học mới trường có hơn 2.000 học sinh. Trường vẫn đang thiếu GV bộ môn giáo dục công dân, âm nhạc, mỹ thuật. Trong khi chờ hướng dẫn, nhà trường đã tính đến các phương án như mời GV thỉnh giảng hoặc phân công GV còn thiếu định mức đảm nhiệm đứng lớp.