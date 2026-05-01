Nam sinh lớp 9 có bài diễn thuyết từ lời mời trực tiếp của Tổng thống Timor-Leste

Khoảnh khắc hội đàm đặc biệt giữa Tổng thống José Ramos-Horta và “Đại sứ thanh niên” Thái Duy Anh tại Phủ Tổng thống

Đây không chỉ là một dấu mốc đáng tự hào của Thái Duy Anh, học sinh lớp 9/17 Trường quốc tế Á Châu (TP.HCM) mà còn thể hiện cho khát vọng vươn tầm thế giới của học sinh Việt Nam.

Nam sinh lớp 9 và bức thư gửi Tổng thống Timor-Leste

Theo Thái Duy Anh, học sinh lớp 9/17 Trường quốc tế Á Châu (TP.HCM), hành trình kỳ diệu này bắt đầu từ niềm đam mê mãnh liệt với lịch sử và chính trị. Ngay từ tiểu học, Duy Anh đã dành hàng giờ tại các hiệu sách cũ để tìm hiểu về các nền văn minh và xung đột toàn cầu. Niềm say mê ấy thôi thúc em thực hiện dự án viết cuốn sách 300 trang về địa chính trị Trung Đông.

Khi bản thảo hoàn thành, với mong muốn đảm bảo tính chính xác tuyệt đối, Duy Anh quyết định tìm kiếm ý kiến từ các chuyên gia hàng đầu. Biết được Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta, chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 1996, là một người am hiểu sâu sắc về lịch sử Trung Đông, cậu học trò lớp 9 đã đưa ra một quyết định táo bạo.

"Em soạn email cả đêm và quyết định bấm gửi cho ngài Tổng thống. Thật bất ngờ, chỉ sau 5 tiếng, ngài Tổng thống đã hồi đáp. Em đọc lại email cả chục lần vì không thể tin rằng một vị nguyên thủ quốc gia lại trực tiếp trả lời mình, em cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc", Duy Anh bồi hồi nhớ lại.

Bức thư điện tử từ email cá nhân của Tổng thống José Ramos-Horta chính là "chìa khóa" mở ra một chương mới, mang đến cho em cơ hội đặc biệt, được đích thân Tổng thống mời sang thăm, giao lưu và chia sẻ.

Thái Duy Anh tự tin diễn thuyết tại Phủ Tổng thống ẢNH: NVCC

Tiếng nói của "thế hệ không biên giới"

Trong chuyến thăm từ ngày 30.3 đến 2.4 vừa qua, tại ĐH Quốc gia Timor Lorosa'e (UNTL), nam sinh lớp 9 Trường quốc tế Á Châu, đã gây ấn tượng mạnh với bài nói chuyện có chủ đề: "Tiếng nói của thế hệ trẻ châu Á trong các cuộc đối thoại toàn cầu - lược sử Việt Nam và nền kinh tế hiện đại". Đặc biệt, em còn vinh dự tham gia hội đàm cùng Tổng thống tại bàn tròn Phủ Tổng thống.

Chuyến thăm không chỉ là cơ hội giao lưu cá nhân mà còn để truyền tải khát vọng của thế hệ trẻ Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Không chỉ dừng lại ở việc học hỏi, cậu học trò còn tự hào làm cầu nối văn hóa khi mang đặc sản quê hương giới thiệu với bạn bè quốc tế và viết nhiều bài báo quảng bá về Timor-Leste tại Việt Nam. Duy Anh chia sẻ: "Sau chuyến đi, em nhận ra không gì là không thể. Chúng ta là thế hệ không biên giới. Chỉ cần nỗ lực và dám thử thách bản thân, các bạn cũng có thể làm được như em."

Theo lời kể của Thái Duy Anh, năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt khi bài viết đầu tiên của em được đăng tải trên tờ Asia Times danh giá. Với văn phong tiếng Anh mạch lạc, tư duy phân tích đa chiều và sự khách quan hiếm thấy ở một người trẻ, Duy Anh nhanh chóng trở thành cây bút cộng tác quen thuộc của các ấn phẩm báo chí như: Asia Sentinel, Youth Press Agency, Vientians Times…

Chuyến đi này với Duy Anh còn là cơ hội gặp gỡ, giao lưu với bạn bè quốc tế ẢNH: NVCC

Những bài viết về địa chính trị, về vai trò của ASEAN hay các vấn đề tình hình thời sự khu vực của cậu không chỉ là những dòng tin tức đơn thuần. Đó là những bản phân tích có chiều sâu, nơi Duy Anh thể hiện sự thấu cảm với những vùng đất xa xôi và lòng tự hào dân tộc mãnh liệt. Nam sinh lớp 9 tự tin chứng minh: Trí tuệ và sự nhạy bén chính trị không có định mức về tuổi tác.

Hiện tại, Duy Anh đang chuẩn bị ra mắt cuốn sách về Trung Đông với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam, Đại sứ hữu nghị vì hòa bình TP.Hà Nội Saleem Hadmad.

Duy Anh chia sẻ, em đang nỗ lực từng bước hiện thực hóa ước mơ trở thành nhà ngoại giao trong tương lai.

Hành trình của cậu học trò lớp 9 là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho bè bạn. Rõ ràng khi người trẻ dám ước mơ và hành động, họ hoàn toàn có thể tạo nên những dấu ấn toàn cầu.