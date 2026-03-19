Đề môn văn học sinh giỏi lớp 9 TP.HCM: Gợi xúc cảm sâu xa về tình thân

Học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp TP ngày 18.3 ẢNH: BẢO CHÂU

Đề thi nêu thực tế: Học sinh "bắt trend" rất nhanh nhưng lại hời hợt, vô tâm với người thân

Đề thi môn ngữ văn kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp TP.HCM do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức ngày 18.3 đã chọn chủ đề "Chạm" đề cập đến thực tế một số học sinh sa đà vào màn hình điện thoại, thế giới mạng, "bắt trend" trên mạng xã hội rất nhanh nhưng lại hời hợt, vô tâm với người thân của mình.

Đề thi môn ngữ văn được mở đầu bằng lời dẫn:

"Trong thời đại số, với chiếc điện thoại thông minh, nhiều bạn trẻ đang mải miết chạm vào màn hình và lướt đọc thông tin. Phải chăng các bạn ấy đã quên chạm vào chiều sâu của ngôn ngữ, quên chạm vào tâm tình của những người thân yêu, quên chạm vào nỗi niềm của cha, quên chạm vào tiếng lòng của mẹ?

Hãy lắng lòng để chạm vào thế giới kỳ diệu của văn chương và tâm hồn con người…".

Tiếp theo đề thi đưa ra 3 ngữ liệu bao gồm văn xuôi và thơ, sau đó yêu cầu thí sinh:

Câu 1 (8 điểm): Từ những suy nghĩ mà ngữ liệu 1 gợi ra và từ những trải nghiệm cuộc sống, em hãy viết bài văn nghị luận xã hội trả lời cho câu hỏi: Phải chăng hỏi là cách để chạm vào thế giới tâm hồn người khác?

Câu 2 (12 điểm): Hãy viết bài văn nghị luận phân tích nội dung chủ đề và hình thức nghệ thuật của bài thơ Áo cũ (Yến Lan) hoặc bài thơ Lỡ (Vũ Quần Phương). Từ đó bàn về cách người đọc chạm đến vẻ đẹp của tác phẩm văn chương (thơ, truyện).

Đề thi thoạt nhìn dễ nhưng sẽ khó viết sâu

Thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nhận xét về đề thi học sinh lớp 9 cấp TP năm nay giữ ổn định cấu trúc của năm học trước, tiếp tục thể hiện những ưu điểm của TP.HCM trong việc xây dựng đề thi môn ngữ văn.

Đề thi gắn với trục chủ đề, phù hợp với định hướng tích hợp đã được triển khai nhất quán trong nội dung dạy học và kiểm tra đánh giá theo chương trình ngữ văn 2018.

Đề thi phân hóa khá tốt, việc bàn luận về việc "hỏi một ai đó" như là cách chạm vào thế giới tâm hồn và phân tích bài thơ để bàn về cách người đọc "chạm" đến vẻ đẹp của văn chương thoạt nhìn thì dễ viết nhưng sẽ khó viết sâu để đủ "chạm" đến giám khảo chấm thi học sinh giỏi vốn có yêu cầu cao/cách đánh giá khắt khe.

Về ngữ liệu đưa vào đề thi, thạc sĩ Bảo Khôi nhận xét ngữ liệu lựa chọn (ngữ liệu 1 và bài thơ "Áo cũ" của Yến Lan, "Lỡ" của Vũ Quần Phương) giàu giá trị nhân văn, thực sự là những văn bản "chạm" đến tim người khi gợi lên những xúc cảm sâu xa nhất về tình thân.

Bên cạnh đó, giảng viên Trường ĐH Sư pham bày tỏ với thời lượng làm bài đã được rút gọn chỉ còn 120 phút, sự tinh sắc trong trình bày/cách diễn đạt của đề thi càng trở thành một yêu cầu quan trọng, vừa giảm những phần rườm không mấy liên quan đến ngữ liệu (chẳng hạn phần nội dung phía trước câu hỏi 1) vừa tránh gây nhiễu/gây rối cho học sinh trong quá trình xác định thông tin khi đọc đề.

Tuy nhiên, theo thạc sĩ Khôi, cách đặt vấn đề trong câu 2 dễ khiến học sinh phân vân trong việc xác định trọng tâm nghị luận của đề (chú trọng "phân tích văn bản" hay đặt nặng phần "bàn luận mở rộng").