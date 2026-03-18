Thi học sinh giỏi lớp 9 TP.HCM sau sáp nhập: Quy định tỷ lệ các giải thưởng

Học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp TP sáng nay ẢNH: BẢO CHÂU

Do thực hiện chính quyền 2 cấp, không còn mô hình phòng GD-ĐT cấp quận, huyện nên trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp TP năm nay Sở GD-ĐT quy định mỗi phường, xã, đặc khu là một đơn vị dự thi.

Đối với mỗi đơn vị dự thi có từ 1 đến 3 trường THCS, Sở GD-ĐT quy định các môn ngữ văn, toán, tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, công nghệ, tối đa 3 học sinh/môn thi; môn khoa học tự nhiên cử tối đa 6 học sinh; môn lịch sử và địa lý cử tối đa 4 học sinh.

Đối với đơn vị dự thi có từ 4 đến 6 trường THCS, các môn ngữ văn, toán, tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, công nghệ, tối đa 5 học sinh/môn thi; môn khoa học tự nhiên cử tối đa 9 học sinh; môn lịch sử và địa lý cử tối đa 6 học sinh.

Đối với đơn vị dự thi có trên 6 trường THCS, các môn ngữ văn, toán, tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, công nghệ, tối đa 8 học sinh/môn thi; môn khoa học tự nhiên cử tối đa 12 học sinh; môn lịch sử và địa lý cử tối đa 8 học sinh.

Riêng đối với Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (với khối lớp 9 còn lại), các môn ngữ văn, toán, tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, công nghệ, tối đa 10 học sinh/môn thi; môn khoa học tự nhiên cử tối đa 24 học sinh; môn lịch sử và địa lý cử tối đa 16 học sinh.

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 được tổ chức tại 3 khu vực với 7 điểm thi cụ thể như sau:

Điểm thi khu vực 1 gồm:

Trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường Diên Hồng) tổ chức thi các môn ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật); Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa) tổ chức thi các môn ngữ văn và khoa học tự nhiên; Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn) tổ chức thi các môn toán, lịch sử và địa lý; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán) tổ chức thi môn tin học; Trường THCS Trần Văn Ơn (phường Tân Định) tổ chức thi các môn công nghệ.

Điểm thi khu vực 2 tại Trường THPT Võ Minh Đức (phường Thủ Dầu Một).

Điểm thi khu vực 3 tại THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Phước Thắng).

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, bài thi học sinh giỏi lớp 9 sẽ được chấm và xếp hạng theo điểm từ cao xuống thấp. Kỳ thi chỉ xét giải cá nhân gồm giải nhất, nhì và ba theo từng môn.

Tỷ lệ giải thưởng của kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp TP được quy định gồm 5% giải nhất, 20% giải nhì và 35% giải ba trên tổng số thí sinh dự thi mỗi môn.