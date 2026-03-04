Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Thi học sinh giỏi lớp 12 TP.HCM: Số lượng thí sinh dự thi tăng hơn 50%

Bích Thanh
Bích Thanh
04/03/2026 10:37 GMT+7

Sáng nay (4.3), gần 10.000 học sinh lớp 12 ở TP.HCM bước vào kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2025-2026, tăng 50% về số lượng học sinh dự thi so với kỳ thi năm học trước.

- Ảnh 1.

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 năm 2026 tăng hơn 50% số lượng thí sinh dự thi

ẢNH: BẢO CHÂU

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 năm nay là kỳ thi đầu tiên của TP.HCM sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu. So với kỳ thi năm 2025 có khoảng 6.000 thí sinh dự thi thì năm nay, sau khi sáp nhập, số lượng thí sinh tăng lên 50%.

Trong đó, môn thi có số thí sinh dự thi đông nhất là tiếng Anh với 1.203 học sinh, tiếp đó là ngữ văn với 1.095 học sinh, môn toán 1.059 học sinh, môn vật lý 945 học sinh, môn hóa học 919 học sinh…

Hai môn thi ít thí sinh dự thi là tiếng Pháp với 39 học sinh và môn tiếng Nhật với 33 học sinh. Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin 2 môn thi nói trên chỉ có học sinh ở khu vực 1 (TP.HCM cũ) dự thi.

Số liệu thí sinh dự thi cụ thể như sau:

- Ảnh 2.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh ở 3 khu vực dự kỳ thi học sinh giỏi, Sở GD-ĐT TP.HCM bố trí các điểm thi ở cả 3 khu vực, gồm: Khu vực 1 thi tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trưng Vương, Bùi Thị Xuân, Gia Định; Khu vực 2 thi tại Trường THPT Võ Minh Đức; Khu vực 3 thi tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

- Ảnh 3.

Thí sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 TP.HCM vào sáng nay 4.3.

ẢNH: BẢO CHÂU

Đối tượng dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 là học sinh học tại các trường phổ thông trên địa bàn, có kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 1 năm học 2025 - 2026 từ khá trở lên, là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi của các trường.

Riêng Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) cử tối đa 10 học sinh/môn thi. Các trường THPT, các trường phổ thông nhiều cấp học còn lại sẽ cử học sinh dự thi như sau: môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, tiếng Anh: mỗi đơn vị cử tối đa 5 học sinh/môn thi. Các môn tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung: mỗi đơn vị cử tối đa 10 học sinh/môn thi.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết đề thi học sinh giỏi lớp 12 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với định hướng đánh giá năng lực tư duy và vận dụng thực tiễn của học sinh. Hình thức thi tự luận đối với các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung (các môn ngoại ngữ có phần thi nghe), công nghệ (định hướng công nghiệp), công nghệ (định hướng nông nghiệp). Thí sinh thi môn tin học là lập trình trên máy vi tính với ngôn ngữ lập trình C++, Pascal và Python.

