Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Cuộc thi Olympic TP.HCM chọn học sinh giỏi ở 3 khu vực sau sáp nhập

Bích Thanh
Bích Thanh
23/02/2026 13:04 GMT+7

Ngày 23.2, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố những quy định về việc tổ chức cuộc thi Olympic TP.HCM dành cho học sinh THPT năm học 2025 - 2026, năm học đầu tiên của TP sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Cuộc thi Olympic TP.HCM chọn học sinh giỏi ở 3 khu vực sau sáp nhập - Ảnh 1.

Cuộc thi Olympic TP.HCM dành cho học sinh khối 10, 11 có kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 1 năm học 2025-2026 từ khá trở lên

ẢNH: N.N

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, cuộc thi Olympic TP.HCM nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng lực tạo nguồn học sinh giỏi cho đội tuyển học sinh giỏi thành phố. Trao đổi kinh nghiệm về bồi dưỡng học sinh giỏi giữa giáo viên các đơn vị có học sinh, học viên ở 3 khu vực sau sáp nhập tham gia. Tạo điều kiện để các giáo viên, học sinh, học viên tiếp cận nội dung dạy học gắn liền với việc giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc dạy và học. Góp phần thúc đẩy việc đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng Chương trình GDPT 2018.

Sở GD-ĐT sẽ tổ chức cuộc thi vào ngày 11.4 với 15 môn thi theo định hướng đánh giá năng lực tư duy và vận dụng thực tiễn của học sinh.

Cụ thể hình thức thi: Tự luận các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, công nghệ (định hướng công nghiệp), công nghệ (định hướng nông nghiệp), tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung (các môn ngoại ngữ có phần thi nghe).

Môn tin học (lập trình trên máy vi tính với ngôn ngữ lập trình C++, Pascal và Python). 

Thời gian làm bài thi là 120 phút ở tất cả các môn thi.

Từ ngày 23.2 đến ngày 7.3, các trường THPT, trung tâm GDTX đăng ký thí sinh dự thi là học sinh không chuyên, học viên khối 10, khối 11 có kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 1 năm học 2025-2026 từ khá trở lên. Số lượng học sinh, học viên dự thi của mỗi trường tối đa 3 học sinh/môn/khối.

Cuộc thi sẽ diễn ra tại 32 điểm thi phân bổ theo các cụm chuyên môn như sau:

Cụm chuyên môn 1 thi tại:

  • Trường THPT Củ Chi (xã Tân An Hội)
  • Trường THPT Tân Thông Hội (xã Củ Chi)

Cụm chuyên môn 2 thi tại:

  • Trường THPT Trường Chinh (phường Đông Hưng Thuận)
  • Trường THPT Bà Điểm (xã Bà Điểm)

Cụm chuyên môn 3 thi tại:

  • Trường THPT Tây Thạnh (phường Tây Thạnh)
  • Trường THPT Trần Phú (phường Phú Thọ Hòa)

Cụm chuyên môn 4 thi tại:

  • Trường THPT Phú Nhuận (phường Đức Nhuận)
  • Trường THPT Gò Vấp (phường Hạnh Thông)

Cụm chuyên môn 5 thi tại:

  • Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành)
  • Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn)

Cụm chuyên môn 6 thi tại:

  • Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường Hòa Hưng)
  • Trường THPT Trần Khai Nguyên (phường An Đông)

Cụm chuyên môn 7 thi tại:

  • Trường THPT An Lạc (phường An Lạc)
  • Trường THPT Bình Hưng Hòa (phường Bình Hưng Hòa)

Cụm chuyên môn 8 thi tại:

  • Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu)
  • Trường THPT Võ Văn Kiệt (phường Phú Định)

Cụm chuyên môn 9 thi tại:

  • Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bình Dương)
  • Trường THPT Linh Trung (phường Linh Xuân)

Cụm chuyên môn 10 thi tại:

  • Trường THPT Thủ Đức (phường Thủ Đức)
  • Trường THPT Dương Văn Thì (phường Tăng Nhơn Phú)

Cụm chuyên môn 11 thi tại:

  • Trường THPT Tân Túc (xã Tân Nhựt)
  • Trường THPT Bình Chánh (xã Bình Chánh)

Cụm chuyên môn 12 thi tại:

  • Trường THPT Võ Minh Đức (phường Thủ Dầu Một)
  • Trường THPT An Mỹ (phường Bình Dương)

Cụm chuyên môn 13 thi tại:

  • Trường THPT Thái Hòa (phường Tân Khánh)
  • Trường THPT Lê Lợi (xã Bắc Tân Uyên)

Cụm chuyên môn 14 thi tại:

  • Trường THPT Bến Cát (phường Bến Cát)
  • Trường THPT Bàu Bàng (xã Bàu Bàng)

Cụm chuyên môn 15 thi tại:

  • Trường THPT Vũng Tàu (phường Tam Thắng)
  • Trường THPT Nguyễn Khuyến, Bà Rịa-Vũng Tàu (phường Phước Thắng)

Cụm chuyên môn 16 thi tại:

  • Trường THPT Trần Văn Quan (xã Long Điền)
  • Trường THPT Dương Bạch Mai (xã Phước Hải)

Sở GD-ĐT thông tin cuộc thi Olympic TP.HCM chỉ xếp giải cá nhân (nhất, nhì, ba) theo từng môn thi. Tỷ lệ học sinh, học viên đạt giải không quá 60% số học sinh, học viên dự thi (trong đó học sinh, học viên đạt giải nhất không quá 5% số học sinh, học viên đạt giải). Tất cả học sinh, học viên đạt giải được cấp giấy chứng nhận.

Tin liên quan

Thi học sinh giỏi quốc gia, trường nào của TP.HCM đoạt nhiều giải nhất?

Thi học sinh giỏi quốc gia, trường nào của TP.HCM đoạt nhiều giải nhất?

Ngày 19.1, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2025-2026.

TP.HCM tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9, 12 thế nào khi không còn quận, huyện?

TP.HCM bồi dưỡng đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia với nhiều điều 'lần đầu tiên'

Khám phá thêm chủ đề

học sinh học sinh giỏi cuộc thi Olympic TP.HCM Học sinh giỏi quốc gia Sở GD-ĐT TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận