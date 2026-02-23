Cuộc thi Olympic TP.HCM chọn học sinh giỏi ở 3 khu vực sau sáp nhập

Cuộc thi Olympic TP.HCM dành cho học sinh khối 10, 11 có kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 1 năm học 2025-2026 từ khá trở lên ẢNH: N.N

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, cuộc thi Olympic TP.HCM nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng lực tạo nguồn học sinh giỏi cho đội tuyển học sinh giỏi thành phố. Trao đổi kinh nghiệm về bồi dưỡng học sinh giỏi giữa giáo viên các đơn vị có học sinh, học viên ở 3 khu vực sau sáp nhập tham gia. Tạo điều kiện để các giáo viên, học sinh, học viên tiếp cận nội dung dạy học gắn liền với việc giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc dạy và học. Góp phần thúc đẩy việc đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng Chương trình GDPT 2018.

Sở GD-ĐT sẽ tổ chức cuộc thi vào ngày 11.4 với 15 môn thi theo định hướng đánh giá năng lực tư duy và vận dụng thực tiễn của học sinh.

Cụ thể hình thức thi: Tự luận các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, công nghệ (định hướng công nghiệp), công nghệ (định hướng nông nghiệp), tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung (các môn ngoại ngữ có phần thi nghe).

Môn tin học (lập trình trên máy vi tính với ngôn ngữ lập trình C++, Pascal và Python).

Thời gian làm bài thi là 120 phút ở tất cả các môn thi.

Từ ngày 23.2 đến ngày 7.3, các trường THPT, trung tâm GDTX đăng ký thí sinh dự thi là học sinh không chuyên, học viên khối 10, khối 11 có kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 1 năm học 2025-2026 từ khá trở lên. Số lượng học sinh, học viên dự thi của mỗi trường tối đa 3 học sinh/môn/khối.

Cuộc thi sẽ diễn ra tại 32 điểm thi phân bổ theo các cụm chuyên môn như sau:

Cụm chuyên môn 1 thi tại:

Trường THPT Củ Chi (xã Tân An Hội)

Trường THPT Tân Thông Hội (xã Củ Chi)

Cụm chuyên môn 2 thi tại:

Trường THPT Trường Chinh (phường Đông Hưng Thuận)

Trường THPT Bà Điểm (xã Bà Điểm)

Cụm chuyên môn 3 thi tại:

Trường THPT Tây Thạnh (phường Tây Thạnh)

Trường THPT Trần Phú (phường Phú Thọ Hòa)

Cụm chuyên môn 4 thi tại:

Trường THPT Phú Nhuận (phường Đức Nhuận)

Trường THPT Gò Vấp (phường Hạnh Thông)

Cụm chuyên môn 5 thi tại:

Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành)

Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn)

Cụm chuyên môn 6 thi tại:

Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường Hòa Hưng)

Trường THPT Trần Khai Nguyên (phường An Đông)

Cụm chuyên môn 7 thi tại:

Trường THPT An Lạc (phường An Lạc)

Trường THPT Bình Hưng Hòa (phường Bình Hưng Hòa)

Cụm chuyên môn 8 thi tại:

Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu)

Trường THPT Võ Văn Kiệt (phường Phú Định)

Cụm chuyên môn 9 thi tại:

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bình Dương)

Trường THPT Linh Trung (phường Linh Xuân)

Cụm chuyên môn 10 thi tại:

Trường THPT Thủ Đức (phường Thủ Đức)

Trường THPT Dương Văn Thì (phường Tăng Nhơn Phú)

Cụm chuyên môn 11 thi tại:

Trường THPT Tân Túc (xã Tân Nhựt)

Trường THPT Bình Chánh (xã Bình Chánh)

Cụm chuyên môn 12 thi tại:

Trường THPT Võ Minh Đức (phường Thủ Dầu Một)

Trường THPT An Mỹ (phường Bình Dương)

Cụm chuyên môn 13 thi tại:

Trường THPT Thái Hòa (phường Tân Khánh)

Trường THPT Lê Lợi (xã Bắc Tân Uyên)

Cụm chuyên môn 14 thi tại:

Trường THPT Bến Cát (phường Bến Cát)

Trường THPT Bàu Bàng (xã Bàu Bàng)

Cụm chuyên môn 15 thi tại:

Trường THPT Vũng Tàu (phường Tam Thắng)

Trường THPT Nguyễn Khuyến, Bà Rịa-Vũng Tàu (phường Phước Thắng)

Cụm chuyên môn 16 thi tại:

Trường THPT Trần Văn Quan (xã Long Điền)

Trường THPT Dương Bạch Mai (xã Phước Hải)

Sở GD-ĐT thông tin cuộc thi Olympic TP.HCM chỉ xếp giải cá nhân (nhất, nhì, ba) theo từng môn thi. Tỷ lệ học sinh, học viên đạt giải không quá 60% số học sinh, học viên dự thi (trong đó học sinh, học viên đạt giải nhất không quá 5% số học sinh, học viên đạt giải). Tất cả học sinh, học viên đạt giải được cấp giấy chứng nhận.