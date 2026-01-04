Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

109 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở GD-ĐT TP.HCM

04/01/2026 14:30 GMT+7

Sở GD-ĐTTP.HCM đã có thông báo kết thúc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa của sở này và việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục sẽ thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM.

Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn việc thực hiện các thủ tục chính lĩnh vực giáo dục - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT TP.HCM công bố danh mục 109 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục

ẢNH: BÍCH THANH

Căn cứ Thông báo số 269 UBND TP.HCM về việc kết thúc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại sở, ban, ngành và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP, kể từ tháng 1.2026 trở đi, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân được thực hiện tập trung tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM (số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức, TP.HCM).

Theo đó, danh mục 109 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở GD-ĐT TP.HCM như sau:

STT

Mã TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC

TTHC thực hiện tại BPMC

CƠ QUAN
TIẾP NHẬN

CƠ QUAN
QUYẾT ĐỊNH

Quyết định công bố danh mục TTHC

1

1.012958

Thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên

Các cơ sở giáo dục khác

X

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

2

1.005008

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

Các cơ sở giáo dục khác

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

3

1.005061

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Các cơ sở giáo dục khác

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

5644/QĐ-UBND ngày 06/12/2024

4

1.004988

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

Các cơ sở giáo dục khác

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

5

1.004999

Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên

Các cơ sở giáo dục khác

X

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

6

1.004991

Giải thể trường trung học phổ thông chuyên (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường)

Các cơ sở giáo dục khác

X

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

7

1.012960

Điều chỉnh, bổ sung, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Các cơ sở giáo dục khác

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

5644/QĐ-UBND ngày 06/12/2024

8

2.001987

Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

Các cơ sở giáo dục khác

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

5644/QĐ-UBND ngày 06/12/2024

9

3.000297

Cho phép trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao hoạt động giáo dục

Các cơ sở giáo dục khác

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

10

3.000298

Cho phép trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao hoạt động giáo dục trở lại

Các cơ sở giáo dục khác

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

11

3.000299

Sáp nhập, chia, tách trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao

Các cơ sở giáo dục khác

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

12

3.000300

Giải thể trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường)

Các cơ sở giáo dục khác

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

13

3.000301

Thành lập hoặc cho phép thành lập trường dành cho người khuyết tật

Các cơ sở giáo dục khác

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

14

3.000302

Cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục

Các cơ sở giáo dục khác

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

15

3.000303

Cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục trở lại

Các cơ sở giáo dục khác

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

16

3.000304

Sáp nhập, chia, tách trường dành cho người khuyết tật

Các cơ sở giáo dục khác

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

17

3.000305

Giải thể trường dành cho người khuyết tật (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường)

Các cơ sở giáo dục khác

X

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

18

3.000306

Thành lập hoặc cho phép thành lập lớp dành cho người khuyết tật trong trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông

Các cơ sở giáo dục khác

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

19

1.012959

Thành lập hoặc cho phép thành lập trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao

Các cơ sở giáo dục khác

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

20

2.000632

Công nhận Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

Giáo dục nghề nghiệp

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 21/7/2025

21

1.013759

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật, phân hiệu của trường trung cấp tư thục

Giáo dục nghề nghiệp

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

22

1.013760

Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Giáo dục nghề nghiệp

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

23

1.013761

Cho phép giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Giáo dục nghề nghiệp

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

24

1.013762

Cho phép chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Giáo dục nghề nghiệp

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

25

1.013763

Cho phép đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Giáo dục nghề nghiệp

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

26

2.000189

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

27

1.000389

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

28

1.013764

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Giáo dục nghề nghiệp

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

29

1.013765

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận

Giáo dục nghề nghiệp

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

30

1.000138

Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Giáo dục nghề nghiệp

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

31

1.000167

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

32

1.000154

Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

Giáo dục nghề nghiệp

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

33

1.000553

Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

Giáo dục nghề nghiệp

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

34

1.000530

Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Giáo dục nghề nghiệp

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

35

1.000509

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Giáo dục nghề nghiệp

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1107/QĐ-UBND ngày 21/3/2025

36

1.000482

Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận

Giáo dục nghề nghiệp

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1107/QĐ-UBND ngày 21/3/2025

37

1.010927

Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn

Giáo dục nghề nghiệp

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1107/QĐ-UBND ngày 21/3/2025

38

1.010928

Chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài của trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

39

1.010593

Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

Giáo dục nghề nghiệp

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

1107/QĐ-UBND ngày 21/3/2025

40

1.010594

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị

Giáo dục nghề nghiệp

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

1107/QĐ-UBND ngày 21/3/2025

41

1.010595

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

Giáo dục nghề nghiệp

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1107/QĐ-UBND ngày 21/3/2025

42

1.010596

Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

Giáo dục nghề nghiệp

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1107/QĐ-UBND ngày 21/3/2025

43

2.001959

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Giáo dục nghề nghiệp

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

44

1.000252

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng

Giáo dục nghề nghiệp

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân Thành phố

4182/QĐ-UBND ngày 25/9/2024

45

1.000249

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng

Giáo dục nghề nghiệp

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân Thành phố

4182/QĐ-UBND ngày 25/9/2024

46

2.000130

Thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Giáo dục nghề nghiệp

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân Thành phố

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

47

1.000159

Sửa đổi, bổ sung, gia hạn và cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Giáo dục nghề nghiệp

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân Thành phố

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

48

3.000317

Sáp nhập, chia, tách trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên

Giáo dục thường xuyên

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

49

3.000315

Thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên

Giáo dục thường xuyên

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

50

3.000316

Cho phép trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên hoạt động trở lại

Giáo dục thường xuyên

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

51

1.013755

Cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

Giáo dục thường xuyên

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

52

1.013756

Cho phép trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tư thục hoạt động trở lại

Giáo dục thường xuyên

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

53

1.013757

Sáp nhập, chia, tách trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

Giáo dục thường xuyên

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

54

1.013758

Giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)

Giáo dục thường xuyên

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

55

1.013751

Cho phép thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tư thục

Giáo dục thường xuyên

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

56

1.013752

Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tư thục hoạt động trở lại

Giáo dục thường xuyên

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

57

1.013753

Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tư thục

Giáo dục thường xuyên

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

58

1.013754

Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tư thục

Giáo dục thường xuyên

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

59

1.012988

Giải thể trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm)

Giáo dục thường xuyên

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

60

1.012944

Thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông

Giáo dục trung học

X

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

61

1.012953

Cho phép trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục

Giáo dục trung học

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

62

1.012955

Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông

Giáo dục trung học

X

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

63

1.012956

Giải thể trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

Giáo dục trung học

X

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

64

1.012954

Cho phép trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục trở lại

Giáo dục trung học

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

65

3.000181

Tuyển sinh trung học phổ thông

Giáo dục trung học

- Trường trung học phổ thông;
- Sở Giáo dục và Đào tạo

- Trường trung học phổ thông;
- Sở Giáo dục và Đào tạo

761/QĐ-UBND ngày 27/02/2025

66

1.000729

Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

6046/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

67

1.002407

Xét, cấp học bổng chính sách

Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

X

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Cơ sở giáo dục.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Cơ sở giáo dục.

106/QĐ-UBND ngày 04/7/2025

68

1.001714

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

- Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Cơ sở giáo dục công lập.

- Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Cơ sở giáo dục công lập.

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

69

1.005144

Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học

Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Cơ sở giáo dục.

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Cơ sở giáo dục.

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

70

1.000288

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

X

Ủy ban nhân dân cấp xã

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

71

1.000280

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

X

Ủy ban nhân dân cấp xã

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

72

1.000691

Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

X

Ủy ban nhân dân cấp xã

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

73

2.002756

Thông báo đủ điều kiện tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số

Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân Thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo theo ủy quyền

1761/QĐ-UBND ngày 07/5/2025

74

1.002982

Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người

Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cơ sở giáo dục

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Cơ sở giáo dục.

4958/QĐ-UBND ngày 01/11/2024

75

2.002593

Đề nghị đánh giá, công nhận Đơn vị học tập cấp tỉnh

Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

486/QĐ-UBND ngày 07/02/2024

76

1.005143

Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Trường phòng Giáo dục và Đào tạo

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Trường phòng Giáo dục và Đào tạo

2887/QĐ-UBND ngày 25/8/2022

77

1.009002

Đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên

Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cơ sở đào tạo giáo viên (Đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên)

Cơ sở đào tạo giáo viên (Đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên)

1508/QĐ-UBND ngày 17/4/2025

78

1.001499

Phê duyệt liên kết giáo dục

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân Thành phố

3761/QĐ-UBND ngày 11/9/2024

79

1.001497

Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân Thành phố

5398/QĐ-UBND ngày 26/11/2024

80

1.001496

Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

5398/QĐ-UBND ngày 26/11/2024

81

1.000939

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

5398/QĐ-UBND ngày 26/11/2024

82

1.006446

Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

5398/QĐ-UBND ngày 26/11/2024

83

1.001495

Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

5398/QĐ-UBND ngày 26/11/2024

84

1.000718

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

5398/QĐ-UBND ngày 26/11/2024

85

1.001492

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

5398/QĐ-UBND ngày 26/11/2024

86

1.000716

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

5398/QĐ-UBND ngày 26/11/2024

87

1.001493

Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

5398/QĐ-UBND ngày 26/11/2024

88

1.008722

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài

X

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

89

1.008723

Chuyển đổi trường trung học, trường trung học tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

90

2.000545

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo đề nghị của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

91

1.013767

Giải thể, chấm dứt cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ thành lập

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

92

1.008720

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non tư thục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị sang cơ sở giáo dục mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

93

1.008721

Chuyển đổi cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị sang cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

94

2.000729

Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

95

2.000451

Thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

96

2.000680

Sửa đổi, bổ sung, gia hạn Quyết định cho phép thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

97

1.001501

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam theo đề nghị của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài thành lập văn phòng đại diện

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

98

1.000259

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

Kiểm định chất lượng giáo dục

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

6046/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

99

1.000715

Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Kiểm định chất lượng giáo dục

X

Ủy ban nhân dân cấp xã

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

100

1.000713

Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Kiểm định chất lượng giáo dục

X

Ủy ban nhân dân cấp xã

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

101

1.000711

Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Kiểm định chất lượng giáo dục

X

Ủy ban nhân dân cấp xã

Sở Giáo dục và Đào tạo

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

102

1.005095

Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thi, tuyển sinh

Cơ sở giáo dục

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Cơ sở giáo dục.

816/QĐ-UBND ngày 28/02/2025

103

1.005142

Đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

Thi, tuyển sinh

Cơ sở giáo dục

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Cơ sở giáo dục.

816/QĐ-UBND ngày 28/02/2025

104

1.013338

Xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

Thi, tuyển sinh

Cơ sở giáo dục

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Cơ sở giáo dục.

816/QĐ-UBND ngày 28/02/2025

105

1.005098

Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

Thi, tuyển sinh

Cơ sở giáo dục

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Cơ sở giáo dục.

816/QĐ-UBND ngày 28/02/2025

106

1.005090

Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú

Thi, tuyển sinh

Cơ sở giáo dục

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân cấp xã.

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

107

1.004889

Công nhận bằng tốt nghiệp trung học sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Văn bằng, chứng chỉ

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

4788/QĐ-UBND ngày 26/10/2024

108

3.000465

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Văn bằng, chứng chỉ

X

- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Cơ sở giáo dục.

- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Cơ sở giáo dục.

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

109

3.000466

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Văn bằng, chứng chỉ

X

- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Cơ sở giáo dục.

- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Cơ sở giáo dục.

3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

Về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục, Sở GD-ĐT yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc giải quyết hồ sơ của cán bộ, công chức thuộc phòng quản lý để hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ chậm tiếp nhận và hồ sơ xử lý quá hạn.

Phối hợp với Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo về tình hình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách; rà soát, đánh giá kết quả các chỉ tiêu theo Quyết định 766 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Văn phòng Sở tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được xử lý dịch vụ công trực tuyến.

Phối hợp tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính trên địa bàn thành phố. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các phòng thuộc sở trong công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp đúng thời gian quy định.

Ngày 31.12.2025, UBND TP.HCM đã chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công và UBND TP yêu cầu quá trình chuyển địa điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả từ bộ phận một cửa các sở, ban, ngành về trung tâm phải được triển khai khẩn trương, liên tục, không để gián đoạn.

Việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM vào hoạt động nhằm thực hiện chủ trương cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện thống nhất, đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Xem thêm bình luận