Sở GD-ĐT TP.HCM công bố danh mục 109 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục ẢNH: BÍCH THANH

Căn cứ Thông báo số 269 UBND TP.HCM về việc kết thúc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại sở, ban, ngành và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP, kể từ tháng 1.2026 trở đi, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân được thực hiện tập trung tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM (số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức, TP.HCM).

Theo đó, danh mục 109 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở GD-ĐT TP.HCM như sau:

STT Mã TTHC TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TTHC thực hiện tại BPMC CƠ QUAN

TIẾP NHẬN CƠ QUAN

QUYẾT ĐỊNH Quyết định công bố danh mục TTHC 1 1.012958 Thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên Các cơ sở giáo dục khác X Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 2 1.005008 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Các cơ sở giáo dục khác X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 3 1.005061 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Các cơ sở giáo dục khác X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 5644/QĐ-UBND ngày 06/12/2024 4 1.004988 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Các cơ sở giáo dục khác X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 5 1.004999 Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên Các cơ sở giáo dục khác X Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 6 1.004991 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường) Các cơ sở giáo dục khác X Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 7 1.012960 Điều chỉnh, bổ sung, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Các cơ sở giáo dục khác X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 5644/QĐ-UBND ngày 06/12/2024 8 2.001987 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Các cơ sở giáo dục khác X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 5644/QĐ-UBND ngày 06/12/2024 9 3.000297 Cho phép trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao hoạt động giáo dục Các cơ sở giáo dục khác X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 10 3.000298 Cho phép trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao hoạt động giáo dục trở lại Các cơ sở giáo dục khác X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 11 3.000299 Sáp nhập, chia, tách trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao Các cơ sở giáo dục khác X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 12 3.000300 Giải thể trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường) Các cơ sở giáo dục khác X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 13 3.000301 Thành lập hoặc cho phép thành lập trường dành cho người khuyết tật Các cơ sở giáo dục khác X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 14 3.000302 Cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục Các cơ sở giáo dục khác X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 15 3.000303 Cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục trở lại Các cơ sở giáo dục khác X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 16 3.000304 Sáp nhập, chia, tách trường dành cho người khuyết tật Các cơ sở giáo dục khác X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 17 3.000305 Giải thể trường dành cho người khuyết tật (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường) Các cơ sở giáo dục khác X Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 18 3.000306 Thành lập hoặc cho phép thành lập lớp dành cho người khuyết tật trong trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông Các cơ sở giáo dục khác X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 19 1.012959 Thành lập hoặc cho phép thành lập trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao Các cơ sở giáo dục khác X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 20 2.000632 Công nhận Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục Giáo dục nghề nghiệp X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 21/7/2025 21 1.013759 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật, phân hiệu của trường trung cấp tư thục Giáo dục nghề nghiệp X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 22 1.013760 Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 23 1.013761 Cho phép giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 24 1.013762 Cho phép chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 25 1.013763 Cho phép đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 26 2.000189 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 27 1.000389 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 28 1.013764 Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 29 1.013765 Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục nghề nghiệp X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 30 1.000138 Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 31 1.000167 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 32 1.000154 Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 33 1.000553 Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 34 1.000530 Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 35 1.000509 Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục nghề nghiệp X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 1107/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 36 1.000482 Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục nghề nghiệp X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 1107/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 37 1.010927 Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn Giáo dục nghề nghiệp X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 1107/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 38 1.010928 Chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài của trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 39 1.010593 Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục Giáo dục nghề nghiệp X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 1107/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 40 1.010594 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị Giáo dục nghề nghiệp X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 1107/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 41 1.010595 Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Giáo dục nghề nghiệp X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 1107/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 42 1.010596 Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Giáo dục nghề nghiệp X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 1107/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 43 2.001959 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Giáo dục nghề nghiệp Cơ sở giáo dục nghề nghiệp Cơ sở giáo dục nghề nghiệp 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 44 1.000252 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân Thành phố 4182/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 45 1.000249 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân Thành phố 4182/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 46 2.000130 Thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục nghề nghiệp X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân Thành phố 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 47 1.000159 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn và cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục nghề nghiệp X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân Thành phố 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 48 3.000317 Sáp nhập, chia, tách trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên Giáo dục thường xuyên X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 49 3.000315 Thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên Giáo dục thường xuyên X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 50 3.000316 Cho phép trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên hoạt động trở lại Giáo dục thường xuyên X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 51 1.013755 Cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Giáo dục thường xuyên X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 52 1.013756 Cho phép trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tư thục hoạt động trở lại Giáo dục thường xuyên X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 53 1.013757 Sáp nhập, chia, tách trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Giáo dục thường xuyên X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 54 1.013758 Giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập) Giáo dục thường xuyên X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 55 1.013751 Cho phép thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tư thục Giáo dục thường xuyên X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 56 1.013752 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tư thục hoạt động trở lại Giáo dục thường xuyên X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 57 1.013753 Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tư thục Giáo dục thường xuyên X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 58 1.013754 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tư thục Giáo dục thường xuyên X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 59 1.012988 Giải thể trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm) Giáo dục thường xuyên X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 60 1.012944 Thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông Giáo dục trung học X Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 61 1.012953 Cho phép trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục trung học X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 62 1.012955 Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông Giáo dục trung học X Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 63 1.012956 Giải thể trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục trung học X Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 64 1.012954 Cho phép trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục trung học X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 65 3.000181 Tuyển sinh trung học phổ thông Giáo dục trung học - Trường trung học phổ thông;

- Sở Giáo dục và Đào tạo - Trường trung học phổ thông;

- Sở Giáo dục và Đào tạo 761/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 66 1.000729 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 6046/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 67 1.002407 Xét, cấp học bổng chính sách Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân X - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Cơ sở giáo dục. - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Cơ sở giáo dục. 106/QĐ-UBND ngày 04/7/2025 68 1.001714 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân - Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ sở giáo dục công lập. - Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ sở giáo dục công lập. 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 69 1.005144 Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân - Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Cơ sở giáo dục. - Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Cơ sở giáo dục. 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 70 1.000288 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân X Ủy ban nhân dân cấp xã Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 71 1.000280 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân X Ủy ban nhân dân cấp xã Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 72 1.000691 Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân X Ủy ban nhân dân cấp xã Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 73 2.002756 Thông báo đủ điều kiện tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân Thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo theo ủy quyền 1761/QĐ-UBND ngày 07/5/2025 74 1.002982 Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cơ sở giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ sở giáo dục. 4958/QĐ-UBND ngày 01/11/2024 75 2.002593 Đề nghị đánh giá, công nhận Đơn vị học tập cấp tỉnh Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 486/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 76 1.005143 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân - Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Trường phòng Giáo dục và Đào tạo - Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Trường phòng Giáo dục và Đào tạo 2887/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 77 1.009002 Đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cơ sở đào tạo giáo viên (Đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên) Cơ sở đào tạo giáo viên (Đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên) 1508/QĐ-UBND ngày 17/4/2025 78 1.001499 Phê duyệt liên kết giáo dục Giáo dục, đào tạo với nước ngoài X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân Thành phố 3761/QĐ-UBND ngày 11/9/2024 79 1.001497 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục Giáo dục, đào tạo với nước ngoài X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân Thành phố 5398/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 80 1.001496 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Giáo dục, đào tạo với nước ngoài X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 5398/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 81 1.000939 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục, đào tạo với nước ngoài X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 5398/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 82 1.006446 Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục, đào tạo với nước ngoài X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 5398/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 83 1.001495 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục, đào tạo với nước ngoài X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 5398/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 84 1.000718 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục, đào tạo với nước ngoài X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 5398/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 85 1.001492 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục, đào tạo với nước ngoài X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 5398/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 86 1.000716 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục, đào tạo với nước ngoài X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 5398/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 87 1.001493 Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục, đào tạo với nước ngoài X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 5398/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 88 1.008722 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục, đào tạo với nước ngoài X Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 89 1.008723 Chuyển đổi trường trung học, trường trung học tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục, đào tạo với nước ngoài Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 90 2.000545 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo đề nghị của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ Giáo dục, đào tạo với nước ngoài X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 91 1.013767 Giải thể, chấm dứt cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ thành lập Giáo dục, đào tạo với nước ngoài X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 92 1.008720 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non tư thục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị sang cơ sở giáo dục mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục, đào tạo với nước ngoài X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 93 1.008721 Chuyển đổi cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị sang cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục, đào tạo với nước ngoài X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 94 2.000729 Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài Giáo dục, đào tạo với nước ngoài X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 95 2.000451 Thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục, đào tạo với nước ngoài X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 96 2.000680 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn Quyết định cho phép thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục, đào tạo với nước ngoài X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 97 1.001501 Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam theo đề nghị của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài thành lập văn phòng đại diện Giáo dục, đào tạo với nước ngoài X Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 98 1.000259 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Kiểm định chất lượng giáo dục X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 6046/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 99 1.000715 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục X Ủy ban nhân dân cấp xã Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 100 1.000713 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục X Ủy ban nhân dân cấp xã Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 101 1.000711 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục X Ủy ban nhân dân cấp xã Sở Giáo dục và Đào tạo 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 102 1.005095 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thi, tuyển sinh Cơ sở giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ sở giáo dục. 816/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 103 1.005142 Đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Thi, tuyển sinh Cơ sở giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ sở giáo dục. 816/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 104 1.013338 Xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông Thi, tuyển sinh Cơ sở giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ sở giáo dục. 816/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 105 1.005098 Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Thi, tuyển sinh Cơ sở giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ sở giáo dục. 816/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 106 1.005090 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Thi, tuyển sinh Cơ sở giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ủy ban nhân dân cấp xã. 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 107 1.004889 Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam Văn bằng, chứng chỉ X Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4788/QĐ-UBND ngày 26/10/2024 108 3.000465 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Văn bằng, chứng chỉ X - Sở Giáo dục và Đào tạo

- Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Cơ sở giáo dục. - Sở Giáo dục và Đào tạo

- Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Cơ sở giáo dục. 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 109 3.000466 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Văn bằng, chứng chỉ X - Sở Giáo dục và Đào tạo

- Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Cơ sở giáo dục. - Sở Giáo dục và Đào tạo

- Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Cơ sở giáo dục. 3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025

Về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục, Sở GD-ĐT yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc giải quyết hồ sơ của cán bộ, công chức thuộc phòng quản lý để hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ chậm tiếp nhận và hồ sơ xử lý quá hạn.

Phối hợp với Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo về tình hình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách; rà soát, đánh giá kết quả các chỉ tiêu theo Quyết định 766 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Văn phòng Sở tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được xử lý dịch vụ công trực tuyến.

Phối hợp tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính trên địa bàn thành phố. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các phòng thuộc sở trong công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp đúng thời gian quy định.

Ngày 31.12.2025, UBND TP.HCM đã chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công và UBND TP yêu cầu quá trình chuyển địa điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả từ bộ phận một cửa các sở, ban, ngành về trung tâm phải được triển khai khẩn trương, liên tục, không để gián đoạn.

Việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM vào hoạt động nhằm thực hiện chủ trương cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện thống nhất, đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.