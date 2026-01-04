Căn cứ Thông báo số 269 UBND TP.HCM về việc kết thúc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại sở, ban, ngành và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP, kể từ tháng 1.2026 trở đi, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân được thực hiện tập trung tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM (số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức, TP.HCM).
Theo đó, danh mục 109 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở GD-ĐT TP.HCM như sau:
STT
Mã TTHC
TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LĨNH VỰC
TTHC thực hiện tại BPMC
CƠ QUAN
CƠ QUAN
Quyết định công bố danh mục TTHC
1
1.012958
Thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên
Các cơ sở giáo dục khác
X
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
2
1.005008
Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục
Các cơ sở giáo dục khác
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
3
1.005061
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Các cơ sở giáo dục khác
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
5644/QĐ-UBND ngày 06/12/2024
4
1.004988
Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại
Các cơ sở giáo dục khác
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
5
1.004999
Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên
Các cơ sở giáo dục khác
X
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
6
1.004991
Giải thể trường trung học phổ thông chuyên (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường)
Các cơ sở giáo dục khác
X
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
7
1.012960
Điều chỉnh, bổ sung, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Các cơ sở giáo dục khác
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
5644/QĐ-UBND ngày 06/12/2024
8
2.001987
Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại
Các cơ sở giáo dục khác
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
5644/QĐ-UBND ngày 06/12/2024
9
3.000297
Cho phép trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao hoạt động giáo dục
Các cơ sở giáo dục khác
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
10
3.000298
Cho phép trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao hoạt động giáo dục trở lại
Các cơ sở giáo dục khác
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
11
3.000299
Sáp nhập, chia, tách trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao
Các cơ sở giáo dục khác
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
12
3.000300
Giải thể trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường)
Các cơ sở giáo dục khác
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
13
3.000301
Thành lập hoặc cho phép thành lập trường dành cho người khuyết tật
Các cơ sở giáo dục khác
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
14
3.000302
Cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục
Các cơ sở giáo dục khác
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
15
3.000303
Cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục trở lại
Các cơ sở giáo dục khác
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
16
3.000304
Sáp nhập, chia, tách trường dành cho người khuyết tật
Các cơ sở giáo dục khác
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
17
3.000305
Giải thể trường dành cho người khuyết tật (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường)
Các cơ sở giáo dục khác
X
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
18
3.000306
Thành lập hoặc cho phép thành lập lớp dành cho người khuyết tật trong trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông
Các cơ sở giáo dục khác
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
19
1.012959
Thành lập hoặc cho phép thành lập trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao
Các cơ sở giáo dục khác
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
20
2.000632
Công nhận Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục
Giáo dục nghề nghiệp
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 21/7/2025
21
1.013759
Cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật, phân hiệu của trường trung cấp tư thục
Giáo dục nghề nghiệp
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
22
1.013760
Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Giáo dục nghề nghiệp
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
23
1.013761
Cho phép giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Giáo dục nghề nghiệp
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
24
1.013762
Cho phép chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Giáo dục nghề nghiệp
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
25
1.013763
Cho phép đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Giáo dục nghề nghiệp
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
26
2.000189
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp
Giáo dục nghề nghiệp
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
27
1.000389
Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp
Giáo dục nghề nghiệp
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
28
1.013764
Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Giáo dục nghề nghiệp
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
29
1.013765
Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận
Giáo dục nghề nghiệp
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
30
1.000138
Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Giáo dục nghề nghiệp
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
31
1.000167
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp
Giáo dục nghề nghiệp
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
32
1.000154
Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài
Giáo dục nghề nghiệp
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
33
1.000553
Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài
Giáo dục nghề nghiệp
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
34
1.000530
Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Giáo dục nghề nghiệp
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
35
1.000509
Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Giáo dục nghề nghiệp
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1107/QĐ-UBND ngày 21/3/2025
36
1.000482
Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận
Giáo dục nghề nghiệp
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1107/QĐ-UBND ngày 21/3/2025
37
1.010927
Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn
Giáo dục nghề nghiệp
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1107/QĐ-UBND ngày 21/3/2025
38
1.010928
Chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài của trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp
Giáo dục nghề nghiệp
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
39
1.010593
Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục
Giáo dục nghề nghiệp
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
1107/QĐ-UBND ngày 21/3/2025
40
1.010594
Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị
Giáo dục nghề nghiệp
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
1107/QĐ-UBND ngày 21/3/2025
41
1.010595
Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục
Giáo dục nghề nghiệp
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1107/QĐ-UBND ngày 21/3/2025
42
1.010596
Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục
Giáo dục nghề nghiệp
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1107/QĐ-UBND ngày 21/3/2025
43
2.001959
Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Giáo dục nghề nghiệp
Cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Cơ sở giáo dục nghề nghiệp
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
44
1.000252
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng
Giáo dục nghề nghiệp
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân Thành phố
4182/QĐ-UBND ngày 25/9/2024
45
1.000249
Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng
Giáo dục nghề nghiệp
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân Thành phố
4182/QĐ-UBND ngày 25/9/2024
46
2.000130
Thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam
Giáo dục nghề nghiệp
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân Thành phố
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
47
1.000159
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn và cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam
Giáo dục nghề nghiệp
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân Thành phố
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
48
3.000317
Sáp nhập, chia, tách trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên
Giáo dục thường xuyên
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
49
3.000315
Thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên
Giáo dục thường xuyên
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
50
3.000316
Cho phép trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên hoạt động trở lại
Giáo dục thường xuyên
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
51
1.013755
Cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tư thục
Giáo dục thường xuyên
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
52
1.013756
Cho phép trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tư thục hoạt động trở lại
Giáo dục thường xuyên
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
53
1.013757
Sáp nhập, chia, tách trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tư thục
Giáo dục thường xuyên
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
54
1.013758
Giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)
Giáo dục thường xuyên
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
55
1.013751
Cho phép thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tư thục
Giáo dục thường xuyên
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
56
1.013752
Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tư thục hoạt động trở lại
Giáo dục thường xuyên
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
57
1.013753
Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tư thục
Giáo dục thường xuyên
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
58
1.013754
Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tư thục
Giáo dục thường xuyên
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
59
1.012988
Giải thể trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm)
Giáo dục thường xuyên
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
60
1.012944
Thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông
Giáo dục trung học
X
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
61
1.012953
Cho phép trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục
Giáo dục trung học
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
62
1.012955
Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông
Giáo dục trung học
X
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
63
1.012956
Giải thể trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
Giáo dục trung học
X
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
64
1.012954
Cho phép trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục trở lại
Giáo dục trung học
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
65
3.000181
Tuyển sinh trung học phổ thông
Giáo dục trung học
- Trường trung học phổ thông;
- Trường trung học phổ thông;
761/QĐ-UBND ngày 27/02/2025
66
1.000729
Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
6046/QĐ-UBND ngày 28/12/2018
67
1.002407
Xét, cấp học bổng chính sách
Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
X
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
106/QĐ-UBND ngày 04/7/2025
68
1.001714
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
- Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Ủy ban nhân dân cấp xã;
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
69
1.005144
Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học
Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
70
1.000288
Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
X
Ủy ban nhân dân cấp xã
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
71
1.000280
Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
X
Ủy ban nhân dân cấp xã
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
72
1.000691
Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia
Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
X
Ủy ban nhân dân cấp xã
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
73
2.002756
Thông báo đủ điều kiện tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số
Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân Thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo theo ủy quyền
1761/QĐ-UBND ngày 07/5/2025
74
1.002982
Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người
Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Cơ sở giáo dục
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
4958/QĐ-UBND ngày 01/11/2024
75
2.002593
Đề nghị đánh giá, công nhận Đơn vị học tập cấp tỉnh
Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
486/QĐ-UBND ngày 07/02/2024
76
1.005143
Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
2887/QĐ-UBND ngày 25/8/2022
77
1.009002
Đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên
Giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Cơ sở đào tạo giáo viên (Đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên)
Cơ sở đào tạo giáo viên (Đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên)
1508/QĐ-UBND ngày 17/4/2025
78
1.001499
Phê duyệt liên kết giáo dục
Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân Thành phố
3761/QĐ-UBND ngày 11/9/2024
79
1.001497
Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục
Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân Thành phố
5398/QĐ-UBND ngày 26/11/2024
80
1.001496
Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết
Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
5398/QĐ-UBND ngày 26/11/2024
81
1.000939
Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
5398/QĐ-UBND ngày 26/11/2024
82
1.006446
Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
5398/QĐ-UBND ngày 26/11/2024
83
1.001495
Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
5398/QĐ-UBND ngày 26/11/2024
84
1.000718
Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
5398/QĐ-UBND ngày 26/11/2024
85
1.001492
Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam
Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
5398/QĐ-UBND ngày 26/11/2024
86
1.000716
Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
5398/QĐ-UBND ngày 26/11/2024
87
1.001493
Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
5398/QĐ-UBND ngày 26/11/2024
88
1.008722
Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
X
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
89
1.008723
Chuyển đổi trường trung học, trường trung học tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
90
2.000545
Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo đề nghị của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ
Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
91
1.013767
Giải thể, chấm dứt cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ thành lập
Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
92
1.008720
Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non tư thục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị sang cơ sở giáo dục mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
93
1.008721
Chuyển đổi cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị sang cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
94
2.000729
Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
95
2.000451
Thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam
Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
96
2.000680
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn Quyết định cho phép thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam
Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
97
1.001501
Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam theo đề nghị của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài thành lập văn phòng đại diện
Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
98
1.000259
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên
Kiểm định chất lượng giáo dục
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
6046/QĐ-UBND ngày 28/12/2018
99
1.000715
Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Kiểm định chất lượng giáo dục
X
Ủy ban nhân dân cấp xã
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
100
1.000713
Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Kiểm định chất lượng giáo dục
X
Ủy ban nhân dân cấp xã
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
101
1.000711
Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Kiểm định chất lượng giáo dục
X
Ủy ban nhân dân cấp xã
Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
102
1.005095
Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Thi, tuyển sinh
Cơ sở giáo dục
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
816/QĐ-UBND ngày 28/02/2025
103
1.005142
Đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông
Thi, tuyển sinh
Cơ sở giáo dục
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
816/QĐ-UBND ngày 28/02/2025
104
1.013338
Xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
Thi, tuyển sinh
Cơ sở giáo dục
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
816/QĐ-UBND ngày 28/02/2025
105
1.005098
Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông
Thi, tuyển sinh
Cơ sở giáo dục
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
816/QĐ-UBND ngày 28/02/2025
106
1.005090
Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú
Thi, tuyển sinh
Cơ sở giáo dục
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
107
1.004889
Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam
Văn bằng, chứng chỉ
X
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
4788/QĐ-UBND ngày 26/10/2024
108
3.000465
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Văn bằng, chứng chỉ
X
- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
109
3.000466
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Văn bằng, chứng chỉ
X
- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Sở Giáo dục và Đào tạo
3362/QĐ-UBND ngày 28/6/2025
Về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục, Sở GD-ĐT yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc giải quyết hồ sơ của cán bộ, công chức thuộc phòng quản lý để hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ chậm tiếp nhận và hồ sơ xử lý quá hạn.
Phối hợp với Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo về tình hình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách; rà soát, đánh giá kết quả các chỉ tiêu theo Quyết định 766 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.
Văn phòng Sở tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được xử lý dịch vụ công trực tuyến.
Phối hợp tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính trên địa bàn thành phố. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các phòng thuộc sở trong công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp đúng thời gian quy định.
Ngày 31.12.2025, UBND TP.HCM đã chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công và UBND TP yêu cầu quá trình chuyển địa điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả từ bộ phận một cửa các sở, ban, ngành về trung tâm phải được triển khai khẩn trương, liên tục, không để gián đoạn.
Việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM vào hoạt động nhằm thực hiện chủ trương cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện thống nhất, đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Bình luận (0)