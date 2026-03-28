Lan tỏa lời dạy của Bác Hồ với thế hệ trẻ

Chiều 27.3, tại tỉnh Thái Nguyên, T.Ư Đoàn phối hợp T.Ư Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam tổ chức tọa đàm "Mãi khắc ghi lời Bác dạy", nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ tặng thơ TNXP (28.3.1951 - 28.3.2026).

Chương trình do anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, và ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, chủ trì, với sự tham dự của các đại biểu, cựu TNXP và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Bốn câu thơ của Bác đã thành định hướng giáo dục

Phát biểu đề dẫn tại tọa đàm, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, chương trình được tổ chức trong chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên 2026, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định ý nghĩa sâu sắc của sự kiện trong việc ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP.

Anh Nguyễn Tường Lâm thăm hỏi các cựu TNXP tham dự chương trình ẢNH: CTV

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, lịch sử hơn 95 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn gắn liền với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thông qua nhiều phong trào hành động cách mạng như "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong", "Thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Những phong trào đó đã hun đúc nên các thế hệ thanh niên yêu nước, sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Anh Nguyễn Tường Lâm nhắc lại dấu mốc lịch sử quan trọng khi lực lượng TNXP Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc với 225 cán bộ, đội viên. Đặc biệt, vào tháng 3.1951, trong chuyến kiểm tra chiến dịch tại Thái Nguyên, Bác Hồ đã tặng lực lượng TNXP 4 câu thơ: "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên".

"Bốn câu thơ của Bác đã thành định hướng giáo dục, kim chỉ nam hành động, rèn luyện nghị lực cho lực lượng TNXP; phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong TNXP và cho cả thế hệ trẻ Việt Nam", anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình ẢNH: CTV

Từ tinh thần đó, qua các thời kỳ kháng chiến và xây dựng đất nước, hàng triệu thanh niên đã tham gia lực lượng TNXP, đảm nhận nhiều nhiệm vụ gian khổ như mở đường, vận chuyển, bảo đảm giao thông, phục vụ chiến đấu. Nhiều tấm gương đã anh dũng hy sinh, góp phần làm nên những chiến công oanh liệt của dân tộc.

Nhiệm vụ chính trị quan trọng

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, những cống hiến to lớn đó đã hình thành nên truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP Việt Nam với tinh thần "dũng cảm, xung kích, sáng tạo, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần".

Nhấn mạnh ý nghĩa của tọa đàm, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, đây là dịp để các đại biểu cùng ôn lại giá trị lịch sử của sự kiện Bác Hồ tặng thơ TNXP, đồng thời tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ TNXP trong sự nghiệp cách mạng.

Các cựu TNXP chia sẻ tại chương trình ẢNH: CTV

Anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định lời dạy của Bác ngày nay vẫn giữ nguyên giá trị: "Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc… tinh thần "không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền" càng trở nên có ý nghĩa sâu sắc".

Anh Nguyễn Tường Lâm cho rằng, tinh thần đó đang tiếp tục thôi thúc thanh niên Việt Nam phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong nhiều lĩnh vực như học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và bảo vệ Tổ quốc.

Đối với tổ chức Đoàn, việc lan tỏa và hiện thực hóa lời dạy của Bác là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời là trách nhiệm trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng thông tin, từ tháng 7.2025, T.Ư Đoàn đã triển khai đề án "Câu chuyện thời hoa lửa" nhằm ghi lại, số hóa và lan tỏa ký ức của các nhân chứng lịch sử, góp phần bồi đắp lòng yêu nước cho thanh niên. Đề án dự kiến tổng kết vào tháng 7.2026, gắn với kỷ niệm Ngày thương binh - liệt sĩ (27.7).

Tại tọa đàm, đại diện các tỉnh thuộc chiến khu Việt Bắc và các đơn vị TNXP cũng tham gia tham luận, chia sẻ về việc kế thừa và phát huy truyền thống trong giai đoạn hiện nay.