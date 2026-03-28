Thời sự

Thanh niên xung phong TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Thúy Liễu
Thúy Liễu
28/03/2026 21:48 GMT+7

Tối 28.3, lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển (28.3.1976 - 28.3.2026).

Dịp này, lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và cờ truyền thống của UBND TP.HCM.

Huân chương Lao động hạng nhất được Chủ tịch nước ký tặng theo Quyết định số 356/QĐ-CTN ngày 26.3.2026, ghi nhận thành tích xuất sắc của lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM trong công tác quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy và bảo trợ xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, UBND TP.HCM quyết định tặng cờ truyền thống cho lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM vì có thành tích xuất sắc trong 50 năm xây dựng và phát triển.

Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Trải qua nửa thế kỷ, lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM không ngừng thích ứng với yêu cầu thực tiễn, hoàn thành nhiều nhiệm vụ Thành ủy, UBND TP.HCM giao, từ công tác cai nghiện ma túy, bảo trợ xã hội đến dịch vụ công ích và các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách vì cộng đồng. Trong chặng đường ấy, đơn vị đã 2 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ Thanh niên xung phong đối với sự phát triển của thành phố suốt 50 năm qua.

Theo ông Lê Quốc Phong, trong giai đoạn mới, lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM cần tiếp tục được củng cố, đổi mới và phát huy vai trò xung kích trong hệ thống chính trị - xã hội, tham gia giải quyết các vấn đề mới, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách của thành phố.

Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM nhận cờ truyền thống của UBND TP.HCM

Ông cũng đề nghị lực lượng tập trung phát huy truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, bản lĩnh, tinh thần xung kích cho mỗi thành viên, coi đây là sức mạnh nội sinh cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Nhắc lại lời cố Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt: "Thanh niên xung phong, đó là sức mạnh đi lên, làm đẹp cuộc đời, làm đẹp lòng người của thành phố mới", ông Lê Quốc Phong bày tỏ tin tưởng lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

TP.HCM khai mạc triển lãm ảnh 50 năm lực lượng thanh niên xung phong

TP.HCM khai mạc triển lãm ảnh 50 năm lực lượng thanh niên xung phong

Triển lãm 85 ảnh tại công viên Chi Lăng tái hiện chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển và cống hiến của lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM.

