Thời sự

TP.HCM khai mạc triển lãm ảnh 50 năm lực lượng thanh niên xung phong

Thúy Liễu
28/03/2026 14:17 GMT+7

Triển lãm 85 ảnh tại công viên Chi Lăng tái hiện chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển và cống hiến của lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM.

Ngày 28.3, tại công viên Chi Lăng, lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM phối hợp Sở Văn hóa - Thông tin TP.HCM khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "Tự hào thanh niên xung phong TP.HCM - 50 năm xây dựng và phát triển".

Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM (28.3.1976 - 28.3.2026).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM, cho biết triển lãm nhằm tái hiện chặng đường nửa thế kỷ hình thành, phát triển với nhiều dấu ấn vẻ vang, thể hiện những đóng góp quan trọng của lực lượng Thanh niên xung phong trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ TP.HCM.

- Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cùng lãnh đạo lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM tham quan triển lãm

ẢNH: T.L

Thông qua các hình ảnh tư liệu, triển lãm không chỉ giới thiệu những kết quả nổi bật của lực lượng Thanh niên xung phong qua các thời kỳ mà còn phản ánh những nhiệm vụ đang được triển khai vì sự bình yên và phát triển của thành phố. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn về truyền thống, vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của lực lượng, đồng thời tăng cường sự đồng hành, phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo ông Phước, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM không ngừng thích ứng với yêu cầu thực tiễn, hoàn thành hiệu quả nhiều nhiệm vụ do Thành ủy, UBND TP.HCM giao, từ công tác cai nghiện ma túy, bảo trợ xã hội đến hoạt động công ích, dịch vụ công ích và các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách vì cộng đồng.

- Ảnh 2.

Triển lãm trưng bày 85 ảnh, diễn ra từ nay đến ngày 20.4 tại công viên Chi Lăng

ẢNH: T.L

Thời gian tới, lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo; chủ động nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp, góp phần xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trong 50 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM đã 2 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trên nhiều lĩnh vực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố.

Triển lãm trưng bày 85 ảnh, diễn ra từ nay đến ngày 20.4.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM do ông Triệu Đỗ Hồng Phước làm trưởng đoàn đã dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tri ân các thế hệ thanh niên xung phong đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

50 năm Thanh niên xung phong TP.HCM: Từ khai hoang đến giữ nhịp thành phố

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển (28.3.1976 - 28.3.2026), lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM đã ghi dấu ấn sâu đậm trong hành trình dựng xây và bảo vệ thành phố.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
