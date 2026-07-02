Sở GD-ĐT TP.HCM khuyến nghị khẩn về tuyển sinh lớp 10

Trúng tuyển rồi có nên chờ tuyển bổ sung lớp 10?

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết theo quy định tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM, mỗi học sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng, được xét theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3. Học sinh trúng tuyển theo nguyện vọng nào thì thực hiện nhập học tại trường theo nguyện vọng đó. Sở GD-ĐT không giải quyết các trường hợp đề nghị thay đổi nguyện vọng sau khi đã có kết quả trúng tuyển.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Phong cho biết, thời gian qua, Sở GD-ĐT nhận được nhiều câu hỏi từ phụ huynh học sinh liên quan đến vấn đề tuyển bổ sung lớp 10 năm học 2026-2027. Ông Phong thông tin cụ thể, tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng đối với học sinh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 nhưng không trúng tuyển 3 nguyện vọng đã đăng ký, hoàn toàn không áp dụng đối với học sinh đã trúng tuyển một trong các nguyện vọng.

Đồng thời, lãnh đạo Sở lưu ý, hiện nay có một số học sinh dù đã trúng tuyển theo nguyện vọng 2 hoặc 3 nhưng chưa thực sự hài lòng với kết quả. Từ đó có suy nghĩ chờ đợi đợt tuyển sinh bổ sung để có cơ hội vào trường mong muốn hơn. "Đây là cách hiểu chưa đúng quy định và tiềm ẩn rủi ro rất lớn, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập của các em nếu để qua thời hạn nộp hồ sơ nhập học lớp 10 mà không thực hiện đúng quy trình", ông Phong lưu ý.

Thí sinh xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đề cập đến quy trình tuyển sinh bổ sung trong thời gian tới, ông Phong cho hay sẽ căn cứ vào chỉ tiêu còn lại sau khi học sinh hoàn thành nộp hồ sơ nhập học thực tế. Trên cơ sở các trường THPT công lập báo cáo số lượng học sinh không nộp hồ sơ và nhu cầu tuyển sinh bổ sung, Sở mới xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung và ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh chưa trúng tuyển bất kỳ trường nào và giúp các trường còn thiếu chỉ tiêu tuyển đủ học sinh theo quy định.

Khuyến nghị của Sở GD-ĐT về tuyển sinh lớp 10

Liên quan đến điểm chuẩn lớp 10 của TP.HCM trong kỳ thi đầu tiên sau khi sáp nhập, ông Nguyễn Văn Phong cũng giải thích rõ: Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 được xác định dựa trên 3 yếu tố gồm chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường, kết quả thi của học sinh và tổng số học sinh đăng ký vào mỗi trường. Do đó, điểm chuẩn là kết quả khách quan phản ánh thực tế, không do bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào ấn định. Lãnh đạo Sở mong rằng sự giải thích này giúp các bậc phụ huynh và học sinh hiểu rõ hơn về tính công khai, minh bạch trong quy trình tính điểm chuẩn, từ đó có thêm sự tin tưởng và an tâm.

Thí sinh dự thi lớp 10 tại TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đối với các gia đình có con em chưa trúng tuyển cả 3 nguyện vọng, Sở GD-ĐT thấu hiểu và chia sẻ sự lo lắng của các bậc phụ huynh. Sở sẽ sớm công bố thông tin về đợt tuyển sinh bổ sung ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp hồ sơ nhập học. Theo ông Phong, trong thời gian chờ đợi, các gia đình có thể chủ động tìm hiểu các hướng đi phù hợp khác như hệ giáo dục thường xuyên, trường trung cấp nghề hoặc trường THPT ngoài công lập.

Sở GD-ĐT khuyến nghị phụ huynh và học sinh chủ động tìm hiểu kỹ quy định tuyển sinh lớp 10, ưu tiên tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thống như trường THCS, THPT, trang ts10.hcm.edu.vn và trang thông tin chính thức của Sở. Trong bối cảnh lừa đảo qua mạng ngày càng diễn biến phức tạp, đề nghị hạn chế tiếp nhận thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục nhập học đúng thời hạn để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho học sinh.