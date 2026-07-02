TP.HCM mở cổng xác nhận trúng tuyển lớp 10 và lưu ý tuyển bổ sung

Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, từ 15 giờ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 15.7, căn cứ vào điểm chuẩn lớp 10, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến tại địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn và thực hiện thủ tục nhập học trực tiếp tại trường đã trúng tuyển.

Sở GD-ĐT cũng lưu ý, trường hợp phụ huynh, học sinh không xác nhận hoặc đã xác nhận trực tuyến nhưng không hoàn thành thủ tục nhập học, thí sinh sẽ bị loại ra khỏi danh sách trúng tuyển lớp 10.

Nếu sau khi nộp đủ hồ sơ nhập học, trường THPT phát hiện có sai sót so với các quy định nêu trên hoặc thí sinh không đủ điều kiện dự thi, thí sinh sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển lớp 10 của trường.

Trường không hướng dẫn phụ huynh lên Sở GD-ĐT thay đổi nguyện vọng

Các trường THPT tổ chức tiếp nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển trên hệ thống quản lý thi của Sở GD-ĐT theo đúng thời gian quy định, đảm bảo thuận tiện cho phụ huynh và học sinh. Tuyệt đối không tiếp nhận học sinh ngoài danh sách trúng tuyển hoặc hướng dẫn phụ huynh, học sinh lên Sở GD-ĐT đề nghị thay đổi, bổ sung nguyện vọng lớp 10.

Thí sinh xem điểm thi lớp 10 TP.HCM năm 2026 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý, dữ liệu học bạ đồng bộ từ hệ thống theo hướng dẫn của bộ phận chuyển đổi số thuộc Văn phòng Sở GD-ĐT. Đối với học bạ giấy, chỉ cần có dấu giáp lai của trường nơi học sinh học lớp 9, không yêu cầu đóng dấu của hiệu trưởng. Các trường THPT không yêu cầu thí sinh nộp bản chính và tuyệt đối không hướng dẫn học sinh quay về trường THCS để đóng dấu bổ sung.

Đồng thời, các trường THCS liên hệ với phụ huynh học sinh và học sinh để phổ biến đầy đủ thông tin, tư vấn và giải thích rõ ràng về trường trúng tuyển.

Không hạ điểm chuẩn, căn cứ tình hình thông báo tuyển bổ sung sau

Theo quy định về tuyển sinh lớp 10 của TP.HCM, mỗi học sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng, trúng tuyển tại trường nào thực hiện nhập học tại trường đó. Sở GD-ĐT không giải quyết các trường hợp đề nghị thay đổi nguyện vọng.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cũng nhấn mạnh, từ trước đến nay Sở GD-ĐT không có chủ trương hạ điểm chuẩn lớp 10 để đảm bảo quyền lợi và công bằng cho tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi.

Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn học sinh nhập học lớp 10 theo quy định ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tuy nhiên để tạo cơ hội cho học sinh vào học công lập cũng như các trường THPT đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh, ngày 18.7, các trường THPT báo cáo nhu cầu và số lượng tuyển bổ sung lớp 10 (nếu có). Trên cơ sở đó, Sở GD-ĐT có thể xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu cho các trường còn thiếu. Đối tượng tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng đối với học sinh đã tham gia thi lớp 10 nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.