Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM năm 2026 sẽ biến động ra sao?

Trường có điểm chuẩn lớp 10 năm ngoái giảm, năm nay sẽ tăng trở lại

Mùa tuyển sinh lớp 10 năm 2025 do chỉ tiêu tuyển sinh tăng, số thí sinh dự thi lớp 10 giảm nên dù đề thi có nhẹ nhàng hơn so với năm 2024 nhưng điểm chuẩn lớp 10 vẫn "hạ nhiệt", nhiều trường điểm chuẩn giảm.

Tại TP.HCM cũ (khu vực 1), so sánh cho thấy điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 giảm so với năm 2024, trong đó khoảng 70 đến 75% trong tổng số 109 trường THPT công lập, có điểm chuẩn giảm từ 0,25 đến 1,5 điểm.

Đáng chú ý, một số trường ghi nhận mức giảm sâu từ 3 đến gần 5 điểm như Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (giảm 4,75 điểm); Gia Định (giảm 4,25 điểm); Củ Chi (giảm 4 điểm). Tiếp đến là các trường THPT Ngô Gia Tự, Tân Túc, Nguyễn Hiền đều giảm khoảng 3,5 điểm/trường.

Ngày mai, 30.6, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ở chiều ngược lại, trong số trường có điểm chuẩn lớp 10 tăng phải kể đến Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa với mức tăng 4,5 điểm và trở thành trường có điểm chuẩn đầu vào lớp 10 cao nhất TP.HCM năm 2025.

Các trường có điểm chuẩn tăng lần lượt là THPT Trần Khai Nguyên, Ngô Quyền tăng khoảng 1,25 điểm; Trường THPT Tây Thạnh, Giồng Ông Tố, Võ Trường Toản tăng khoảng 0,75 điểm.

Trong khi đó, nhóm các trường top đầu nhìn chung ít biến động hơn. Trường THPT Phú Nhuận giữ nguyên mức điểm chuẩn, còn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tăng nhẹ 0,5 điểm.

Từ thống trên và kết hợp với mặt bằng điểm thi lớp 10 của năm nay, hiệu trưởng một trường THCS tại P.Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) dự báo, những trường THPT có điểm chuẩn lớp 10 giảm ở năm trước thì năm nay sẽ tăng trở lại. Đặc biệt, hiệu trưởng này cho biết Trường THPT Gia Định, năm 2025 ra khỏi top 10 có điểm chuẩn lớp 10 luôn dẫn đầu thì năm nay sẽ quay trở lại vị trí trước đây.

Đồng thời các giáo viên chủ nhiệm lớp 9 có kinh nghiệm về tư vấn nguyện vọng lớp 10 cũng dự đoán, mặt bằng điểm thi lớp 10 năm 2026 tăng. Các trường THPT tốp đầu tăng nhẹ, các trường từ tốp 2 trở xuống tăng mạnh với biên độ từ 1 đến 3 điểm.

Thí sinh dự thi lớp 10 TP.HCM vào ngày 1-2.6 vừa qua ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ẩn số điểm chuẩn lớp 10 của năm đầu sáp nhập

Còn ở TP.HCM khu vực 2 (Bình Dương cũ), với khoảng 25 trường THPT công lập thì điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 (trước sáp nhập), xu hướng tăng chiếm ưu thế rõ rệt. Cụ thể có 15 trường tăng điểm chuẩn, 9 trường giảm và 1 trường giữ nguyên.

Nổi bật nhất ở khu vực 2 là Trường THPT Tân Bình với mức tăng tới 5,55 điểm và tạo khoảng cách rất lớn với các trường còn lại. Đây cũng là trường có biến động mạnh nhất trong danh sách, vượt xa trường đứng thứ hai là THPT Phước Hòa (tăng 3,05 điểm). Ngoài ra, Trường THPT Nguyễn Huệ tăng 2,65 điểm; THPT Bình và THPT Bàu Bàng cùng tăng 1,7 điểm.

Thí sinh khu vực 2 (Bình Dương cũ) thi lớp 10 TP.HCM ngày 1-2.6 vừa qua ẢNH: NGỌC LONG

Ở chiều ngược lại, mức giảm điểm chuẩn không quá lớn. Trường THPT Trịnh Hoài Đức giảm mạnh nhất nhưng cũng chỉ 1,4 điểm, tiếp theo là Trường THPT Dĩ An (giảm 1,2 điểm); Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (giảm 1,15 điểm) và Trường THPT Nguyễn Trãi (giảm 1 điểm). Đáng chú ý, đây đều là những trường vốn có điểm chuẩn khá cao, nên việc điều chỉnh giảm có thể xuất phát từ sự phân bổ lại nguyện vọng của thí sinh hơn là sự sụt giảm sức hút.

Tuy nhiên, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 là kỳ thi đầu tiên của TP.HCM sau khi sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành) cho biết đề thi năm nay được đánh giá có tính phân hóa nhưng vẫn gần gũi, giúp học sinh phát huy năng lực thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ, đặc biệt với học sinh khu vực 1 (TP.HCM trước sáp nhập). Tuy nhiên, khu vực 2 và khu vực 3 vẫn là ẩn số khó dự đoán điểm chuẩn lớp 10, bởi đây là năm đầu tiên áp dụng định hướng ra đề mới theo mô hình của TP.HCM sau sáp nhập.