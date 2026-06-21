11 thí sinh có điểm thi lớp 10 cao nhất TP.HCM là học sinh trường nào?

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, có 11 thí sinh trong tổng số 151.000 thí sinh dự thi điểm 3 môn bắt buộc ngữ văn, ngoại ngữ, toán cao nhất (không tính điểm ưu tiên, khuyến khích).

Cụ thể, thủ khoa của kỳ thi là em Nguyễn Đăng Phú, học sinh Trường tiểu học-THCS Hồng Ngọc (P.Tân Phú) với tổng điểm là 28,75.

Thủ khoa lớp 10 TP.HCM năm học 2026-2027 ẢNH: BÍCH THANH

Tiếp đến là em Lê Phạm Minh Huy, Trường THCS Tân Phú Trung (xã Củ Chi) với tổng điểm 28,25.

Ba học sinh Vương Hoàng Yến, Trường THCS Nguyễn Trãi (P.An Hội Đông), Nguyễn Minh Luân, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (P.An Khánh) và Trịnh Gia Kiệt, Trường THCS Nguyễn Du (P.Bến Thành) cùng đạt 27,75 điểm.

Thí sinh Nguyễn Lê Thu Trúc, học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Tố (P.Diên Hồng) đạt 27,25 điểm

Thí sinh Phương Gia Khải, học sinh Trường THCS Vân Đồn (P.Xóm Chiếu) đạt 27 điểm.

Thí sinh Đỗ Huỳnh Nguyên Bình, học sinh Trường tiểu học- THCS-THPT Nam Sài Gòn (P.Tân Mỹ) đạt 26,75 điểm.

Thí sinh Lê Trương Phú Hưng, học sinh Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (P.Tân Hưng); Chung Diệu Anh, học sinh Trường THCS Mỹ Thạnh (P.Bến Cát) cùng đạt 26,25 điểm.

Thí sinh Lê Nguyễn Anh Thư, học sinh Trường THCS Lý Phong (P.An Đông) đạt 26 điểm.

Học sinh Trường THCS Vân Đồn (P.Xóm Chiếu) đạt 27 điểm thi và 2 điểm ưu tiên ẢNH: WEBSITE NHÀ TRƯỜNG

Kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027 là kỳ tuyển sinh đầu tiên của TP.HCM sau sáp nhập. Sau khi công bố điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tiếng Anh tích hợp, dự kiến vào cuối tháng 6, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà.

Vào chiều qua, 20.6, ông Nguyễn Văn Phong đã lý giải với phụ huynh học sinh TP.HCM vì sao sở này công bố điểm chuẩn lớp 10 thường sau trường chuyên, lớp tiếng Anh tích hợp.

Theo đó, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định đây không phải do xử lý dữ liệu chậm trễ, mà là bước đi có chủ đích nhằm hạn chế tối đa tỷ lệ "ảo", bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.

Theo quy định tuyển sinh lớp 10, mỗi học sinh được đăng ký đồng thời nguyện vọng vào lớp chuyên, tích hợp và 3 nguyện vọng lớp đại trà. Do đó, Sở phải công bố điểm chuẩn chuyên, tích hợp trước để học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học. Sau khi hệ thống "làm sạch" dữ liệu — loại các em đã chọn học chuyên, tích hợp ra khỏi danh sách — mới đến việc xét và công bố điểm chuẩn đại trà. Ông Phong lý giải nếu công bố cùng lúc, một thí sinh có thể trúng tuyển cả lớp chuyên lẫn lớp đại trà. Khi em chọn học chuyên, suất đại trà bị bỏ trống nhưng lại khiến một thí sinh khác đủ điểm bị rớt oan. Việc xét tuần tự giúp tránh tình trạng này, để chỉ tiêu đại trà đến đúng với những em thực sự cần.

Dự kiến cuối tháng 6, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo ông Phong, trước khi TP.HCM sáp nhập, việc xét tuyển 3 nguyện vọng đại trà ở một số khu vực được thực hiện tuần tự — xét hết nguyện vọng 1, rồi mới đến nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Cách làm này tuy có thể ra điểm sớm, nhưng lại khiến phụ huynh phải chờ đợi kéo dài qua nhiều đợt xét.

Đáng lưu ý, ở một số trường, toàn bộ chỉ tiêu có thể đã được xét hết ngay từ nguyện vọng 1, khiến nguyện vọng 2 và 3 gần như không còn cơ hội — gây thiệt thòi cho học sinh.

Sau khi sáp nhập, Ban Chỉ đạo thi đã thống nhất chuyển sang xét đồng thời cả 3 nguyện vọng và công bố kết quả chung. Cách làm này tuy có thể chậm hơn một chút, nhưng bù lại, điểm chuẩn khi công bố là điểm chính xác và cuối cùng. Phụ huynh có con đủ điểm là có thể đến nộp hồ sơ ngay, không còn tâm lý thấp thỏm chờ đợi qua từng đợt xét.

Đồng thời, các trường THPT cũng có đủ số học sinh ngay từ đầu. Nhờ đó, việc xét tuyển vừa nhanh gọn hơn về tổng thể, vừa đảm bảo công bằng hơn cho thí sinh ở mọi nguyện vọng.



