TP.HCM bắt đầu nhận đơn phúc khảo lớp 10, công bố kết quả ngày 30.6

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, từ hôm nay, 19.6 đến 16 giờ ngày 23.6, sau khi biết điểm thi lớp 10, nếu có nguyện vọng phúc khảo bài thi, thí sinh nộp đơn tại trường THCS, nơi đã học lớp 9.

Các trường THCS có học sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm hướng dẫn học sinh cách thức đăng ký phúc khảo, bố trí nhân sự, cơ sở vật chất để tiếp nhận đơn phúc khảo thuận tiện cho học sinh.

Sau đó, những trường THCS này tập hợp hồ sơ và nộp về Trường THPT Marie Curie (P.Xuân Hòa) để hội đồng chấm phúc khảo thực hiện công tác chấm phúc khảo bài thi lớp 10.

Thí sinh xem điểm thi lớp 10 sáng nay, 19.6 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Dự kiến ngày 30.6 sẽ công bố kết quả phúc khảo. Từ ngày 2 đến 17 giờ ngày 3.7 và học sinh trúng tuyển sẽ nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT.