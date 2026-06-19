TP.HCM bắt đầu nhận đơn phúc khảo lớp 10, công bố kết quả ngày 30.6

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, từ hôm nay, 19.6 đến 16 giờ ngày 23.6, sau khi biết điểm thi lớp 10, nếu có nguyện vọng phúc khảo bài thi, thí sinh nộp đơn tại trường THCS, nơi đã học lớp 9.
Các trường THCS có học sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm hướng dẫn học sinh cách thức đăng ký phúc khảo, bố trí nhân sự, cơ sở vật chất để tiếp nhận đơn phúc khảo thuận tiện cho học sinh.
Sau đó, những trường THCS này tập hợp hồ sơ và nộp về Trường THPT Marie Curie (P.Xuân Hòa) để hội đồng chấm phúc khảo thực hiện công tác chấm phúc khảo bài thi lớp 10.
Dự kiến ngày 30.6 sẽ công bố kết quả phúc khảo. Từ ngày 2 đến 17 giờ ngày 3.7 và học sinh trúng tuyển sẽ nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT.
Thông báo thời gian nộp hồ sơ nhập học lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu
Chiều 19.6, Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM thông báo quy trình và các thủ tục nhập học lớp 10 năm học 2026-2027.
Theo đó, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến tại đường dẫn được gửi cho từng thí sinh qua email hoặc trang tra cứu kết quả thi từ ngày 19.6. Và hoàn tất việc điền thông tin lý lịch học sinh, in ra bản giấy trước khi đến trường nộp hồ sơ nhập học trực tiếp..
Học sinh đã quyết định nộp hồ sơ nhập học vào Trường Phổ thông Năng khiếu thì không xác nhận nhập học vào các trường THPT khác bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp.
Thí sinh nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại Trường Phổ thông Năng khiếu, Cơ sở An Đông (153 Nguyễn Chí Thanh, Phường An Đông, TP.HCM)
Những học sinh thuộc các trường THPT tại TP.HCM nộp hồ sơ từ 8 giờ ngày 20.6 đến 17 giờ ngày 23.6. Học sinh các địa phương khác nộp đến 17 giờ ngày 27.6.
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