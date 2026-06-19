Điểm chuẩn lớp 10 chuyên TP.HCM tăng kỷ lục, có môn tăng hơn 6 điểm

Chuyên sinh học Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong: 39,25 điểm, dẫn đầu các môn

Dẫn đầu điểm chuẩn lớp 10 chuyên tại TP.HCM năm học 2026-2027 là lớp chuyên sinh học Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với 39,25 điểm ở nguyện vọng 1 và 39,75 điểm ở nguyện vọng 2. Tiếp đến là chuyên hóa học (38,5 điểm), tiếng Anh đề án 3695 (37,75 điểm), toán (37,5 điểm), ngữ văn (36,75 điểm), tiếng Anh (36,25 điểm)…

Tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, lớp 10 chuyên sinh học cũng có mức điểm chuẩn cao nhất trong số các lớp chuyên của trường này, với 37,75 điểm ở nguyện vọng 1 và 38,5 điểm ở nguyện vọng 2. Tiếp đến là các môn chuyên có điểm chuẩn cao là chuyên tiếng Anh đề án 3695 (37 điểm), hóa học (36,5 điểm), tiếng Anh (36,25 điểm), ngữ văn (36 điểm)…

Trong khi đó, điểm chuẩn tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (khu vực 2) và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3) thấp hơn đáng kể. Mức điểm cao nhất của 2 trường này là lớp chuyên ngữ văn, lần lượt là 34,75 điểm và 34,25 điểm ở nguyện vọng 1.

Thí sinh tra cứu điểm thi lớp 10 và xem điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

So sánh bảng điểm chuẩn năm 2026 và năm trước, hiệu trưởng của một trong 4 trường THPT chuyên của TP.HCM nhận xét hầu hết điểm chuẩn các lớp chuyên năm nay đều tăng. Trong đó, điểm chuẩn lớp 10 chuyên hóa tăng mạnh nhất. Cụ thể điểm chuẩn lớp 10 chuyên hóa của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tăng 6,25 điểm còn chuyên Lê Hồng Phong tăng 6 điểm so với năm 2025.

Nhìn chung, các lớp chuyên tiếng Anh, hóa học, sinh học, toán, ngữ văn tiếp tục nằm trong nhóm lớp chuyên có điểm chuẩn cao nhất ở hầu hết các trường chuyên.

Một giáo viên dạy sinh học tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho hay, chỉ tiêu lớp chuyên sinh bằng năm trước, mức độ yêu cầu của đề thi môn chuyên cũng tương tự. Điểm chuẩn lớp chuyên tăng có thể xuất phát từ độ khó của 3 môn bắt buộc toán, ngữ văn, tiếng Anh năm nay nhẹ nhàng hơn năm trước nên những thí sinh dự thi chuyên đạt kết quả cao hơn.

Đồng thời, sự chênh lệch mức điểm chuẩn giữa các trường chuyên trên địa bàn TP.HCM cho thấy sức hút tuyển sinh vẫn tập trung chủ yếu ở 2 trường chuyên hàng đầu của TP là THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT Trần Đại Nghĩa.

Điểm chuẩn lớp 10 tiếng Anh tích hợp cũng tăng

Tương tự, điểm chuẩn lớp 10 tiếng Anh tích hợp cũng nằm trong xu hướng tăng của năm nay.

Cụ thể, trong số 10 trường tuyển sinh lớp 10 tiếng Anh tích hợp thì Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (P.Xuân Hòa), có điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất là 34,25 điểm.

Tuy nhiên theo các giáo viên có kinh nghiệm tư vấn nguyện vọng vào lớp 10, dù điểm chuẩn cao nhất nhưng độ cạnh tranh của Trường Nguyễn Thị Minh Khai thấp hơn Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (P.Sài Gòn), Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành), Nguyễn Thượng Hiền (P.Tân Sơn Nhất) rất nhiều.

Dự kiến trong vòng 7-10 ngày tới, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cụ thể, Trường Nguyễn Thị Minh Khai chỉ tiêu tuyển sinh là 1 lớp 35 học sinh còn Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa là 3 lớp với 105 học sinh, Bùi Thị Xuân là 2 lớp với 70 học sinh và Nguyễn Thượng Hiền là 3 lớp với 105 học sinh. Độ chênh lệch về chỉ tiêu khác biệt khá lớn nhưng điểm chuẩn lại bám sát nhau cho thấy những trường có chỉ tiêu nhiều, độ cạnh tranh cao hơn.

Những thí sinh trúng tuyển lớp 10 vào các trường THPT chuyên, sử dụng tài khoản của mình truy cập vào trang ts10.hcm.edu.vn để xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 19.6 đến trước 16 giờ ngày 23.6.

Nếu không xác nhận nhập học, thí sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên, tích hợp sẽ bị xóa tên trên hệ thống và sẽ chuyển sang xét tuyển nguyện vọng lớp 10 thường.

Được biết, Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM cũng thông báo nếu thí sinh trúng tuyển đã quyết định xác nhận nhập học vào trường này thì không xác nhận vào trường THPT khác bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Vì vậy những thí sinh trúng tuyển đồng thời Trường Phổ thông Năng khiếu và 4 trường THPT chuyên của TP.HCM là chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Hùng Vương (khu vực 2), Lê Quý Đôn (khu vực 3) sẽ phải chọn nhập học 1 trong 5 trường trên. Sau khi xác nhận nhập học vào trường nào thì hệ thống sẽ khóa mục xác nhận của học sinh này trên hệ thống ở những trường còn lại.

Trong vòng từ 7 đến 10 ngày sắp tới, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà vào 176 trường THPT công lập.