Thi lớp 10 tại TP.HCM: Dự đoán điểm chuẩn tăng

Đ Ề DỄ TIẾP CẬN, PHỔ ĐIỂM CAO

Hôm qua 2.6, khoảng 151.000 thí sinh (TS) tại TP.HCM đã hoàn tất kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Qua các môn thi, hầu hết giáo viên đều nhìn nhận cách ra đề năm nay giúp tạo độ phân hóa nhất định, nhưng chưa thật sự mạnh. Tổng thể, đề thi không có nhiều đột phá so với các năm trước song vẫn đảm bảo sự an toàn và khả năng đánh giá tương đối đồng đều. Có thể thấy đề được xây dựng trên tinh thần dùng chung cho cả 3 khu vực, vì vậy đảm bảo tính đồng đều, mức độ phân hóa ở mức vừa phải.

Thầy Đặng Hữu Trí, tổ trưởng tổ toán Trường THCS Nguyễn Du (P.Bến Thành), nhận xét mức độ vận dụng trong đề có giảm so với năm trước (từ 40% xuống còn 30%). Điều này được xem là phù hợp với bối cảnh kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập, song vẫn đòi hỏi TS phải chắc kiến thức, kỹ năng làm bài tốt và phải có mức độ tư duy suy luận hợp lý thì mới có thể đạt được điểm cao.

Theo thầy Trí, trong đề thi lớp 10 môn toán năm nay, chỉ có câu 7c là cần phải tư duy suy luận. Phổ điểm trung bình sẽ từ 7 - 8,5 điểm. Sẽ xuất hiện điểm 10 nếu học sinh có tư duy tốt và làm bài, trình bày cẩn thận.

Tương tự, giáo viên Đặng Hoàng Dư, dạy toán lớp 9 tại P.Hạnh Thông, nói đề thi lớp 10 năm nay của TP.HCM có mức độ nhẹ nhàng và dễ tiếp cận hơn so với năm trước. Dự đoán phổ điểm môn toán năm nay sẽ tập trung nhiều ở khoảng 7 - 8,5 điểm. Số lượng bài thi đạt điểm 10 được kỳ vọng sẽ cao hơn so với năm trước.

Thí sinh thi lớp 10 tại TP.HCM tự tin với đề thi được đánh giá là dễ tiếp cận ẢNH: NHẬT THỊNH

Về môn văn, thạc sĩ Trần Nguyễn Tuấn Huy, tổ trưởng chuyên môn ngữ văn Trường THCS Trần Bội Cơ (P.Chợ Lớn), đánh giá độ khó của đề thi năm 2026 được thiết kế ở mức độ vừa phải, vừa sức với học sinh (HS) nhưng vẫn bảo đảm khả năng phân hóa. Đây là lựa chọn hợp lý trong bối cảnh kỳ thi chung dành cho HS của 3 khu vực với điều kiện học tập khác nhau khi vừa sáp nhập.

Theo thạc sĩ Trần Thị Hồng Nhung, giáo viên Trường THCS Đông Hòa (P.Đông Hòa), các câu hỏi của đề thi tiếng Anh được xây dựng rõ ràng, trực tiếp, không chứa yếu tố đánh lừa hay "bẫy". Đề không xuất hiện những dạng câu hỏi đánh đố hay quá phức tạp, tạo điều kiện để HS có học lực trung bình khá trở lên phát huy năng lực và đạt kết quả tốt.

Tương tự, bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (P.Tân Định), nhận định mặt bằng điểm thi các môn năm nay dự đoán sẽ tăng.

Đ IỂM CHUẨN CÓ THỂ CAO HƠN 2 - 3 ĐIỂM SO VỚI NĂM HỌC TRƯỚC

Từ phân tích đề thi, thầy Đặng Hữu Trí dự đoán mặt bằng điểm chuẩn lớp 10 của nhiều trường THPT sẽ tăng đáng kể, có thể cao hơn khoảng 2 - 3 điểm so với năm học trước.

Cô Trần Thị Vân, chủ nhiệm lớp 9/1 Trường THCS Nguyễn Du (P.Bến Thành), dự đoán phổ điểm đại trà ở mức 6 - 7,5 điểm; HS khá giỏi đạt mức 8 - 9 điểm; từ 9,5 - 10 điểm có thể thuộc về HS xuất sắc dự thi lớp chuyên/tích hợp và chiếm tỷ lệ vừa phải. Giáo viên này cũng dự đoán điểm chuẩn lớp 10 có thể tăng khoảng 2 điểm trở lên so với năm trước.

Thầy Võ Cao Thăng, giáo viên môn toán Trường THCS Hà Huy Tập (P.Đông Hưng Thuận), nhận định phổ điểm toán sẽ khả quan, ở mức 7. "Mọi năm, toán thường là môn kéo điểm xét tuyển của TS xuống. Tuy nhiên với đề thi năm nay, điểm môn toán sẽ cao. Dự kiến, điểm chuẩn có thể giữ nguyên hoặc tăng khoảng 0,5 ".

Cụ thể hơn, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành), cho biết đề thi tạo cho TS cảm giác nhẹ nhàng nhưng để đạt từ mức 7,5 điểm trở lên thì phải là những TS có kiến thức, kỹ năng vững chắc. Mặt bằng điểm thi lớp 10 có thể cao hơn năm trước, do vậy điểm chuẩn lớp 10 ở những trường tốp 3 có thể tăng với biên độ cao nhất trong 3 tốp trường, khoảng 2 điểm. Còn những trường tốp giữa và tốp đầu có thể dao động từ 0,5 - 1 điểm.

Việc chấm thi lớp 10 sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 5.6 và hoàn tất vào ngày 9.6. ảnh: Ngọc Dương





S Ẽ CÓ CHỈ ĐẠO VỀ ĐỊNH HƯỚNG DẠY HỌC, KIỂM TRA SAU ĐỀ THI NĂM NAY

Trong kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập, các yêu cầu kiểm tra kiến thức, năng lực của đề thi tuyển sinh lớp 10 được cho là phù hợp.

Một giáo viên dạy toán ở khu vực trung tâm TP.HCM bày tỏ: "Đề thi năm nay rất phù hợp với tinh thần trong quy mô sáp nhập các khu vực. Đề ra bám sát với các đợt tập huấn chuyên môn của Sở, có sự linh hoạt và đổi mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn của TP.HCM. Vì thế công tác dạy học ở những năm học sau cần tập trung hơn rèn cho HS thật chắc các dạng cơ bản và giúp HS nắm kiến thức để giải quyết tốt toán thực tế. Tăng cường hơn nữa kỹ năng giải quyết hình học cho HS".

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết với kết quả của kỳ thi lớp 10 năm nay, Sở sẽ có những bước đánh giá về chuyên môn. Trên cơ sở đó sẽ có những chỉ đạo cụ thể về định hướng dạy, học, kiểm tra, đánh giá ở các bậc học có liên quan. Trong đó có những chỉ đạo cụ thể về chuyên môn liên quan đến yêu cầu, phạm vi đánh giá của đề thi tuyển sinh lớp 10 trong năm học tới.